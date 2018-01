Tariceanu, catre oficiali si ambasadori straini: Uita-te in ograda proprie si fii putin mai rezervat

Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni seara, la Antena 3, ca oficialii si ambasadorii straini ar trebui sa fie mai rezervati cand critica ceea ce se intampla in Romania, potrivit Agerpres."Atitudini ale unor ambasade la Bucuresti sau chiar ale unor oficiali straini se intampla pentru ca ei vor merge atat de departe cat li se va permite. Daca in ultimii ani in Romania nimeni nu i-a atras atentia ambasadorului x sau y: 'Vedeti ca v-ati depasit limitele mandatului!' (...) Daca nu i-a spus nimeni si a vazut ca o data, de doua ori merge, se simte liber sa faca in continuare. Este ridicol. Vine presedintele Frantei, pentru care am tot respectul si asteptari foarte mari pentru ca eu vreau sa reuseasca sa readuca Franta la un nivel care sa poata sa contribuie la functionarea motorului european cu doi cilindri - Franta si Germania, vine la noi si pledeaza (...) si cand se intoarce in Franta are alt discurs. (...) Exista totusi o minima decenta. Nu vii in alta parte si incepi sa dai lectii. Uita-te la tine, in ograda proprie, si fii putin mai rezervat. Dar nu e valabil numai pentru Franta. E valabil si pentru celelalte tari care am vazut ca s-au grabit", a afirmat luni seara Tariceanu, la Antena 3.El sustine ca unii ambasadori straini au criticat legile Justitiei fara ca acestea sa fie publicate sau sa ajunga la forma finala."Semnarea de catre cei sapte ambasadori a acelei scrisori cu sfaturi mie mi-a demonstrat un lucru, pentru ca am vazut ca au replicat foarte prompt: 'Avem si noi serviciile noastre de traduceri!'. Aveti servicii de traduceri? Inseamna ca sunteti la curent cu ceea ce s-a legiferat. Nu aveau cum sa fie la curent cu ceea ce s-a legiferat pentru ca nu erau publicate (n.r. legile Justitiei) si nu sunt in forma definitiva. Cat este sesizata Curtea Constitutionala ele mai pot suferi modificari. Atunci cum te pronunti, cum te antepronunti? Pe ce baza? Care nu ma duce decat la o concluzie: ca este o atitudine rau-voitoare. (...) Nu vad unde e problema. Se pune sub semnul intrebarii suveranitatea Parlamentului in elaborarea legilor? In alte tari nu am auzit asa ceva", a mai spus Tariceanu.