Basescu, despre Viorica Dancila ca premier (TVR): In sfarsit, Dragnea va fi seful Guvernului, va fi 100% guvernarea Dragnea

Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, a declarat marti seara, la TVR 1, ca prin instalarea la Palatul Victoria ca premier a Vioricai Dancila, va incepe "guvernarea 100% Dragnea" si a adaugat ca actul de guvernare nu va fi "conform asteptarilor", intrucat coalitia majoritara va avea probleme de administrare a schimbarilor aduse Codului fiscal, potrivit Agerpres."Va fi foarte docila in relatia cu (...) Dragnea. In sfarsit Dragnea va fi seful Guvernului", a declarat Traian Basescu, la TVR1, intrebat care va fi, in opinia sa, comportamentul Vioricai Dancila ca premier in relatia cu presedintele PSD, Liviu Dragnea.Fiind intrebat daca de abia acum incepe guvernarea PSD, presedintele PMP a raspuns: "Nu, guvernarea 100% Dragnea".Basescu a adaugat ca nu crede ca actul de guvernarea va merge "conform asteptarilor"."Stiti de ce nu cred ca va merge bine? Sau nu va merge conform asteptarilor, ca rau nu va fi. Nu va fi rau, Romania va avea crestere economica, dar s-au bagat in atatea nebunii cu modificarea Codului fiscal, atat de adanc, incat cred ca vor avea probleme de administrare a schimbarii. Hai sa fim cinstiti, ne-au redus taxele, ne-au redus impozitul pe venit de la 16 la 10%, si la pensii si la arenda si la multe alte activitati economice, deci au facut un lucru care sa stimuleze intr-un fel economia, dar le va fi foarte greu sa administreze (modificarile la Codul fiscal - n.r.)", a declarat presedintele PMP.El a adaugat ca "mutarea fundamentala" in materia impozitarii pe care ar fi putut sa o faca actuala coalitie de guvernare ar fi fost sa mute "impozitele de pe munca pe proprietate".