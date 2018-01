VIDEO Ambulanta inzapezita in curtea Institutului Socola, scoasa din nameti de o caruta

"La Iasi a fost o situatie deosebita creata de ninsori, noi gestionam o suprafata de 12 hectare. Am facut tot ce e omeneste cu putinta sa deszapezim toate caile de acces. Sigur, datorita cantitatii mari de zapada nu am reusit din prima zi sa scoatem din incinta unitatii spitalicesti zapada. Si, probabil, datorita unei manevre gresite, soferul a ramas inzapezit. Noi avem in dotare o caruta cu cai si soferul a apelat la noi", a explicat Gabriel Oprisanu, managerul Institutului de Psihiatrie Socola din Iasi.