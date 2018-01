Codrin Stefanescu, la Realitatea TV: Ponta si cu socrul sau au fost oamenii "statului paralel" si au hotarat arestarile/ Propun infiintarea unui muzeu al "Marii Tradari Nationale"

Codrin Stefanescu mai propune infiintarea unui "Muzeu al Marii Tradari Nationale" din care sa faca parte diferiti "tradatori de neam" de la deputatii moldoveni care nu au votat Mica Unire cu Tara Romaneasca, la Monica Macovei si toti 'sorosistii" din Parlamentul European.





Codrin Stefanescu a fost invitat joi seara in studioul Realitatii TV. Intrebat de ce PSD,care are majoritate parlamentara de atata timp, nu a schimbat legile Sigurantei nationale pentru a nu se mai plange de "statul paralel", Codrin Stefanescu i-a acuzat pe Victor Ponta si pe Ilie Sarbu ca "au pacalit partidul"."De vina e Ponta. El si cu socrul sau Ilie Sarbu erau parte a Statului Paralel si ei hotarau arestarile. Recunosc ca ne-am lasat pacaliti. Asa au ajuns pe nedrept sa fie arestati Adrian Nastase, Radu Mazare, Nicusor Constantinescu...", toti oameni nevinovati si victime ale "sistemului", potrivit liderului social-democrat.Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat miercuri, intr-un interviu pentru adevarul.ro ca partidul permite persoanelor cu probleme penale sa faca parte din Guvern pentru ca poate face acest lucru si a anuntat ca vor urma modificari ample ale Codurilor PenaleIntrebat daca vor urma discutiile in Comisia Iordache pe marginea Codurilor Penale, Codrin Stefanescu a raspuns: "Vor fi modificate Codurile Penale mult. (...) In sens pozitiv".In opinia sa, societatea civila inseamna "partea aia mare din Romania care ne-a votat si ne-a dat aceasta imputernicire"."Cei de la #rezist, daca vor sa faca un partid unic, cu Kovesi presedinte, prim-ministru si imparat, trebuie sa vina cu acest program in fata romanilor sa-l voteze. Daca romanii vor o tara cu #rezist, schimbam si steagul si imnul cu #, iar noi ceilalti ne aplecam cu respect. Cat nu sunt votati si au 5%, cu tot SRI-ul in spate, cu Coldea cu tot, nu poti sa vii sa faci program si sa implementezi niste idei pentru cealalta mare majoritate care formeaza 50% sau 60% si care a votat", a spus acesta, potrivit transcriptului publicat pe site-ul adevarul.ro.