STENOGRAME Dezvaluiri din interiorul PSD: Codrin Stefanescu, amenintari la adresa lui Liviu Dragnea: "Pot sa spun lucruri nespuse care te intrerup pe tine de tot"

Scandalul a pornit de la Valentin Popa, propunerea pentru ministerul Educatiei din partea organizatiei din Suceava, propunere sustinuta de liderul PSD Liviu Dragnea, care intorcea astfel serviciul judetelor ce l-au sustinut in ultimele doua Cex-uri. Codrin Stefanescu a sustinut-o pe Ecaterina Andronescu. Potrivit DC News , intre Stefanescu si Dragnea au avut loc schimburi dure de replici. Informatia a fost confirmata la Antena 3 de catre Codrin Stefanescu.

Potrivit DC News, intre Stefanescu si Dragnea a avut loc urmatorul dialog:

Dragnea: Nu ii faci un bine lui Cati (Ecaterina Andronescu -n.r.) cu vorbele astea.

Stefanescu: De ce iti permiti sa ma intrerupi?

Dragnea: Imi permit pentru ca pot.

Stefanescu: Si eu pot sa te intrerup. Pot sa spun lucruri nespuse care te intrerup pe tine de tot.

Dragnea: Te intrerup pentru ca sunt inca presedintele partidului.

Stefanescu: Inca!

Codrin Stefanescu a explicat, in direct la emisiunea "Punctul de Intalnire" de pe Antena 3 ce s-a intamplat.

"Suntem atat de suparati...suntem la o masa social-democrata. Sunt convins ca sursele DC News din sala exista. De data aceasta am facut sedinta fara sa lasam telefoanele in cutiile celebre. Nu e prima discutie pe care o are Liviu Dragnea cu noi. Nu este prima discutie, dupa care ne-am impacat cu totii. Majoritatea impune minoritatii. Eu am sustinut-o pe Cati Andronescu. Dialogul a fost cam in felul urmator. Probabil discursul meu a fost mai radical. A fost o discutie mai dura, dar nimic special. Nu este un capat de tara, sunt discutii care se poarta in contradictoriu permanent. Noi care am sustinut-o pe Cati, ne supunem majoritatii. Nu imi aduc exact aminte dialogul, am fost suparat ca m-a intrerupt, m-am enervat. In orice caz, niciodata, nu mergem cu amenintari. La nervi oi fi spus si eu ceva" a spus Codrin Stefanescu.

Codrin Stefanescu, joi seara, la Realitatea TV: Dragnea are contacte cu SIE, dar in calitate de sf al Camerei

Codrin Stefanescu a fost joi seara invitatul lui Denise Rifai la Realitatea TV. Luat prin suprindere de moderatoare si intrebat daca Liviu Dragnea are vreo legatura cu SIE, Codrin Stefanescu a parut vizibil incurcat, s-a balbait putin, a replicat cu o intrebare parand ca nu intelege despre ce e vorba, iar in final a raspuns ca seful PSD se intalneste cu cei din SIE si "mai povestesc", dar in calitatea sa oficiala de sef al Camerei.