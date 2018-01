Dragnea, despre dosarul Tel Drum: Nu mi-e teama, n-am furat nimic/ Dosarul se bazeaza pe denunturile unor turnatori. Vestea trista pentru ei este ca minciunile vor iesi la iveala

"Nu mi-e teama, n-am furat nimic, n-am facut nicio infractiune. In acelasi timp, inteleg ca dosarul se bazeaza pe denunturile unor turnatori. Vestea trista pentru ei este ca minciunile vor iesi la iveala. Nu vreau sa spun mai mult pentru ca e un dosar in curs", a declarat seful PSD.Liviu Dragnea a fost trimis in judecata de DNA in acest dosar pe 15 iulie 2016, fiind acuzat de savarsirea, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, a infractiunilor de instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual.In acelasi dosar a fost trimisa in judecata si fosta sotie a lui Dragnea, Bombonica Prodana, la data comiterii faptei coordonator al Complexului de servicii destinate copilului si familiei si sef serviciu Secretariat din cadrul DGASPC Teleorman, cu privire la savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. De asemenea, au fost trimisi in judecata mai multi angajati de la DGASPC Teleorman.Procurorii DNA il acuza pe Liviu Dragnea ca a intervenit pentru mentinerea in functie si plata drepturilor salariale pentru doua angajate de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman, cu toate ca stia ca acestea lucrau de fapt in cadrul organizatiei PSD Teleorman. Este vorba despre Adriana Botorogeanu, incadrata din anul 2005 la DGASPC Teleorman in functia de inspector de specialitate in cadrul Serviciului administrativ, si Anisa Niculina Stoica, incadrata, din anul 2006, in functia de referent.Potrivit procurorilor, cele doua angajate nu s-au prezentat la serviciu si nici nu au prestat vreuna dintre activitatile inscrise in contractul lor munca semnat cu DGASPC Teleorman, desfasurandu-si de fapt activitatea la sediul organizatiei judetene PSD Teleorman.