Tariceanu spune ca nu a participat la discutia dintre Iohannis si Dragnea de la Cotroceni: Nu am ce sa ii comunic presedintelui, nu am probleme personale de discutat cu el

"Nu am participat la aceasta discutie si nu stiu nimic despre ea", a declarat Tariceanu, miercuri seara, la Romania TV, intrebat despre discutia pe care Iohannis si Dragnea au avut la Cotroceni dupa ceremonia de depunere a juramantului de catre membrii noului guvern.De asemenea, intrebat in ce relatie mai este cu presedintele Iohannis, liderul ALDE a spus ca in nicio relatie: "In ce relatie sa fiu? In nicio relatie, ca si pana acum. Nu am ce sa ii comunic presedintelui, nu am probleme personale de discutat cu el".La intrebarea moderatoarei, daca liderul PSD a discutat probleme personale, Tariceanu a raspuns: "Intrebati-l pe domnul Dragnea, nu pe mine".Tariceanu l-a atacat din nou pe Iohannis, reiterand ca este avocatul statului paralel. El a invocat si declaratia facuta miercuri de presedintele Iohannis la Bruxelles, potrivit careia independenta justitiei din Romania este intangibila. "Imi mentin afirmatia ca dumnealui este avocatul statului paralel. Mi-a atras atentia o declaratie a presedintelui de la Bruxelles. Domnul Iohannis a spus ca independenta justitiei romanesti este intangibila, o chestiune pentru care ma voi implica total. De independenta justitiei sunt si eu preocupat. Dumnealui este de parere ca justitia a functionat cand au fost semnate protocoale secrete intre serviciile de informatii si procuratura, ca a functionat cand generalul Dumbrava dadea consultatii juridice pe anumite dosare, cand anchetele de urmarire penala erau facute prin ascultari ilegale de telefoane? (...) Lista poate continua. Trebuie realizata independenta justitiei, dar e a fost batjocorita￯, a spus Tariceanu.Dragnea a fost intrebat daca isi mentine acuzatia privind dezinformarea Comisiei Europene in privinta legilor justitiei, el spunand ca nu isi ia vorbele inapoi, dar nu face declaratii atat timp cat presedintele Klaus Iohannis este la Bruxelles. Dragnea a precizat ca a avut o discutie de zece minute cu presedintele, in care i-a spus aceste lucruri.Presedintele Klaus Iohannis ca a avut loc aceasta discutie, fara a da insa detalii. "Da, am avut o discutie", a spus Klaus Iohannis.