Tariceanu, despre o eventuala candidatura la prezidentialele din 2019: Nu mi-am pus problema inca

Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, spera ca alegerile prezidentiale din 2019, cursa in care nu s-a decis daca se va inscrie, sa fie decise doar de electorat, potrivit Agerpres.Intrebat miercuri la Romania TV daca va fi contracandidatul presedintelui Iohannis in 2019, Tariceanu a raspuns: "Nu mi-am pus problema inca, pentru ca pana atunci mai avem alte scadente electorale mai importante si avem o agenda politica si de guvernare care ne acapareaza toate energiile".Referitor la corectitudinea viitorului scrutin prezidential, Tariceanu a spus: "Nu am convingerea ca sistemul a incercat sa influenteze numai alegerile din 2009, parerea mea este ca si alegerile din 2014 au suferit o distorsionare a rezultatului. Sper sa nu mai fie (in 2019 - n.r.), dar sistemul nu doarme. Dupa cum vedeti, ei considera ca noi suntem niste naivi si credem ce spun ei".