Cel mai mare producator de textile din Romania inchide fabrica din Urziceni, unde sunt angajate 350 de persoane din cauza costurilor mari - ZF

Majorarea costurilor de productie prin cresterea salariului minim precum si deprecierea lirei sterline ca urmare a Brexitului au determinat inchiderea fabricii, spun actionarii companiei, potrivit sursei citateAlison Hayes, o companie cu un total de aproape 1.400 de salariati in doua fabrici si un birou de design, lucreaza doar cu clienti din Marea Britanie."Nu suntem impotriva cresterii salariului minim din Romania, ba chiar credem ca este prea mic daca ne uitam la Europa. Totusi, daca luam in calcul majorarile acestuia, taxele prea mari si lipsa de infrastructura, atunci realizam ca avem un cost de productie prea mare in Romania", spune Nicolas Georghiades, directorul operational al Alison Hayes si unul dintre actionari.