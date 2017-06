Episcopul Husilor, Corneliu Barladeanu, ar fi fost filmat alaturi de un fost elev al Seminarului din Husi in ipostaze pornografice

Judecatorii Tribunalului Vaslui au respins propunerea de arestare a celor trei preoti retinuti joi de procurorii DNA sub acuzatia ca au santajat pe episcopul Husilor, Corneliu Barladeanu. Barladeanu ar fi fost santajat cu o filmare in care acesta ar aparea alaturi de un tanar in ipostaze compromitatoare, informeaza Adevarul.





Judecatorii vasluieni au dispus plasarea in arest la domiciliu a preotilor Sebastian Cristi Jitaru, Gheorghe Damian si Razvan Mihail Bumbu, dupa ce acestia au fost retinuti joi de procurorii DNA sub acuzatia de santaj.





Episcopul Husilor, Preafericitul Corneliu Barladeanu, a depus luni, 12 iunie, o plangere la DNA, Serviciul Teritorial Iasi, sesizand ca ar fi santajat de preotul Cristi Sebastian Jitaru, arhimandrit in cadrul Catedralei Episcopalei Husi, in schimbul unui post de vicar. Potrivit Adevarul, arhimandritul ar fi amenintat ca daca nu primeste postul de episcop vicar va oferi presei un material compromitator si-l va folosi in cadrul Sfantului Sinod din data de 15 iunie pentru a-l denigra.









In aceste imagini, episcopul Corneliu Barladeanu ar aparea in ipostaze compromitatoare pe o filmare de 15 minute, alaturi de un tanar, despre care surse neoficiale afirma ca ar fi un fost elev al Seminarului Teologic Husi, in prezent preot intr-o comuna din Vaslui.





Sentinta pronuntata de judecatorii vasluieni nu este definitiva, Curtea de Apel Iasi urmeaza sa hotarasca daca cei trei preoti vor fi cercetati in stare de libertate sau in arest la domiciliu.