Business report: Orange isi lanseaza banca in primavara lui 2017 si declanseaza propiul asediu asupra bankingului traditional; Programul pentru anul 2016 s-a incheiat ieri. Ce inseamna "Rabla" pentru automobilul din Romania

Lansarea Orange Bank este prevazuta pentru primavara anului 2017 si va oferi clientilor sai mai intai serviciile de baza, printre care cele de cont curent si de economii, de depozite si de credite de consum si de asigurari, potrivit Les Echos. Ulterior, banca grupului de telecomunicatii francez va intra si pe segmentul creditelor imobiliare. Banca va fi una de tip digital, Orange inscriindu-se pe tendinta de desprindere de banking-ul traditional. Si in Romania functioneaza doua banci cu servicii aproape exclusiv digitale, dar Orange Bank se va lansa pentru inceput doar in Franta si ulterior in Belgia si Spania. Orange ar putea fi primul mare operator de telecomunicatii care s-ar impune la scara mare pe piata financiara, scrie Les Echos, scrie Curs de Guvernare. Anul acesta a fost considerat unul dintre cele mai bune din istoria programului. Pana la finalul sau, aproximativ 25.000 de persoane fizice si juridice au beneficiat de tichetele electronice in valoare de 6.500 de lei fiecare. Programul "Rabla", care s-a sfarsit oficial ieri, a fost o adevarata mana cereasca pentru dealerii si producatorii auto din Romania. Ultimele date disponibile arata ca in doar patru lunii de la lansare, deci pana la finalul luni septembrie 2016, peste 15.000 de masini noi fusesera achizitionate in cadrul programului. Drept urmare, dupa primele trei trimestre ale acestui an, cresterea anualizata a vanzarilor (septembrie 2016 fata de septembrie 2015) a fost de 15%. Programul este considerat un succes si din perspectiva autoritatilor care au suplimentat de trei ori numarul de tichete disponibile, relateaza Romania Libera.



. Ce ai spune daca ti-as zice ca pe piata a aparut un break care se poate transforma intr-un pick-up? Ai spune ca bat campii, nu? Dar iata ca internii din cadrul Volkswagen au dat nastere unui astfel de concept. Numele sau este Varok si nu seamana cu niciun Volkswagen de pana acum. Asta pentru ca tinerii designeri au avut mana libera. Conceptul Volkswagen Varok a fost gandit special pentru clientii din Australia si cum spuneam si mai sus isi poate schimba caroseria din pick-up in break. Muzele tinerilor interni au fost Vauxhall Maloo si Volvo V90, iar rezultatul final este unul extrem de spectaculos. In momentul in care Volkswagen Varok are forma unui break, acesta poate transporta pana la cinci pasageri. In versiunea pick-up, portbagajul dispare, iar in locul lui vedem o bena. In acest caz, interiorul poate gazdui trei pasageri. Asa cum probabil ati intuit, conceptul internilor Volkswagen o sa ramana la stadiul de show car, potrivit Auto-Bild. Dana Demetrian, vicepresedinte pe Retail la BCR, a facut o analiza a pietei bancare, a activitatii BCR in 2016 si a tendintelor pentru 2017. Bineinteles, sectorul imobiliar ocupa un loc important. Oficialul BCR a aratat ca in 2017, strategia bancilor ar trebui sa mearga spre dezvoltarea unor noi platforme de credite imobiliare pentru a asigura un echilibru intre creditul imobiliar tradiional si cel acordat prin programul Prima Casa. In ciuda avalansei de cereri din cadrul programului Prima Casa, Legea darii in plata, care a produs turbulente chiar in perioada cea mai propice pentru achizitia de locuinte, primavara-vara, a facut ca volumul creditelor imobiliare noi vandute de bancile comerciale in 2016 sa fie sub nivelul celor din 2015, informeaza Economica.



. O noua zi de corectii puternice pe actiunile bancare a impins indicele pan-european Stoxx Europe 600 in teritoriu negativ, dupa ce in sesiunea anterioara a urcat la maximul acestui an. Referinta celor mai mari societati listate pe bursele din Europa a scazut cu 0,2%, deprecierile de pana la 12% consemnate de banci fiind atenuate de titlurile din tehnologie, telecom si energie. Desi Guvernul italian a obtinut aprobarea in Parlament pentru un program de salvare in valoare de 20 miliarde euro destinat sectorului bancar, actiunile Monte dei Paschi di Siena, cea mai mare dintre bancile cu probleme vizate de program, au inchis in scadere cu 12,1%, la 16,3 euro/unitate, dupa ce pe parcursul sedintei au atins un minim record de 15 euro, potrivit MarketWatch, relateaza Profit. . Patinoarul Telekom Arena se deschide oficial pentru publicul larg, odata cu Sarbatorile de Iarna, Pentru a ii incuraja pe cei mici sa practice sportul, pe 23, 24 si 26 decembrie 2016 accesul copiilor cu varsta cuprinsa intre 3 si 12 ani este gratuit si in afara grupurilor organizate, care beneficiaza de gratuitate permanenta. Incepand cu data de 2 ianuarie 2017, programul de functionare a patinoarului pentru publicul larg va fi de luni pana vineri intre orele 19:00-20:40, iar sambata si duminica accesul celor care doresc sa practice patinajul de agrement se va face in doua intervale: 11:00 - 12:40, respectiv 18:00 - 19:40. Tarifele de acces pentru o sesiune, care dureaza 1 ora si 40 de minute, sunt in cursul saptamanii (luni - vineri) de 20 lei / sesiune pentru persoanele cu varsta peste 12 ani si 13 lei / sesiune pentru copii intre 3 si 12 ani, arata Capital. Iata oferta de munca disponibila in aceasta perioada in Romania si platita cu salarii cuprinse intre 2.500 lei si 3.500 lei net lunar. Va spunem ce posturi sunt vacante, dar si ce asteptari au angajatorii de la candidati. Un mare furnizor de echipamente medicale angajeaza specialist licitatii SEAP. Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare in domeniul juridic sau economic, bune cunostinte despre licitatii in SEAP, stie sa lucreze la PC, e meticulos, ordonat si are abilitati de comunicare si planificare. Angajatorii ofera candidatului selectat pe acest post salariul net de 2.500 lei lunar, integral pe cartea de munca. Dupa o perioada de doi - trei ani, salariul poate creste, in functie de performantele individuale si ale firmei, anunta Economica.