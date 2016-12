Business report: Se inmultesc pariurile investitorilor pe un pret al petrolului de 100 de dolari; BCR va avea un nou vicepresedinte responsabil pentru Operatiuni & IT; Romsilva: Pretul mediu la lemn a crescut cu 24%

Investitorii de pe piata petrolului par preocupati, in perioada Craciunului, de ceva mai putin obisnuit: un call option (contract) care vine cu dreptul de a cumpara petrol la 100 de dolari barilul, cu livrarea in decembrie 2018. Pariurile pe revenirea petrolului peste pragul de 100 de dolari pe baril s-au inmultit dupa anuntul OPEC privind reducerea productiei, chiar daca promisiunea inca nu s-a materializat. Contractul de 100 de dolari pe baril cu livrare in decembrie 2018 este un titlu care da dreptul posesorului sa cumpere petrol, la 100 de dolari pe baril, cu livrarea in decembrie 2018. El poate fi tranzactionat, adica daca pretul petrolului va creste, valoarea titlurilor va evolua pozitiv. "Este un bilet la loterie relativ ieftin. E evident ca nu acesta este consensul in piata, ca nu vom reveni curand la acele preturi, deci avem de-a face probabil cu un hedge impotriva unor evenimente geopolitice neprevazute", comenteaza pentru Bloomberg un analist de la Saxo Bank, citat de Economica Ryszard Druzynski va prelua pozitia de Vicepresedinte responsabil pentru Operatiuni & IT in Banca Comerciala Romana (BCR), incepand cu data de 1 martie 2017, potrivit unui comunicat al bancii emis joi. Paul Ursaciuc, membru al Comitetului Executiv responsabil pentru Operatiuni & IT, a fost numit intr-o alta pozitie in cadrul Erste Group. Noul vicepresedinte al BCR vine de la Raiffeisen Bank Polska, unde este vicepresedinte din august 2004 pana in prezent. "In aceasta pozitie, a asigurat cu succes conducerea unor arii precum IT, securitatea informatiei, operatiuni bancare, administrare, achizitii ori managementul proceselor, detinand responsabilitatea unui buget de peste 100 milioane EUR si a peste 1.000 de angajati", spune comunicatul citat. De asemeni, Ryszard Druzynski a fost intre 2000-2004 directorul Diviziei de Aplicatii si Operatiuni al ING Bank Slaski, unde a lucrat din 1991. A participa la constructia centrului de procesare si administrare a creditelor retail, la implementarea sistemelor de securitate IT, precum si la implementarea si dezvoltarea sistemului informatic central, scrie Curs de Guvernare Romsilva a obtinut la licitatiile de masa lemnoasa organizate in lunile noiembrie si decembrie o crestere cu 24% a pretului mediu, iar cantitatea adjudecata a depasit media anilor trecuti, totalizand 3,33 milioane metri cubi, a anuntat, joi, directorul general al Regiei Nationale a Padurilor (RNP) - Romsilva, Ciprian Pahontu. "Am incheiat licitatiile pentru 2017 pe 19 decembrie si am respectat reglementarea in vigoare, cea care a fost schimbata in vara de Guvern. In cifre concrete, pot spune ca am scos la licitatie 4,3 milioane metri cubi de masa lemnoasa, iar pretul este foarte interesant. Anul trecut au fost discutii pe pretul de referinta, pretul de pornire si unde s-a putut adjudeca. Acum, conform legii, pretul de referinta a pornit de la un nivel normal de piata in Romania, acesta fiind racordat la tot ceea ce inseamna piata europeana. Am plecat de la un pret de pornire de 149,48 lei pe metru cub, iar rezultatul la nivel national a ajuns la 185,64 lei pe metru cub. Practic, prin licitatie, s-a obtinut o crestere a pretului mediu cu 24%", a spus seful Romsilva, in conferinta de bilant, citat de Capital. . Mai multe centre de decizie: o formula unica de management si cea mai buna explicatie pentru cresterea de doua cifre a producatorului spaniol de haine Inditex anul acesta, cu mult peste performantele oricarui competitor din industrie. Intr-unul din birourile unei cladiri mari cat un hangar de avioane, situata in ora￯sul spaniol Arteixo, zece designeri roiesc in jurul unui manechin imbracat in niste pantaloni gri taiati si un blazer marinaresc. Flanele, camasi, costume, tot felul de haine zac imprastiate peste tot pe podeaua alba, in timp ce, in imediata apropiere, croitoresele in halate la fel de albe trag la masina prototipurile. "Este ceva clasic, dar, in acelasi timp, nou ca model, spune o chinezoaica. " Nu sunt sigura in privinta modelelor mai curajoase￯, intervine o britanica. Ceilalti din jur dau din cap fie a aprobare, fie a indoiala. Segmentul femeilor de treizeci si ceva de ani asigura, in mare masura, succesul Zara, un brand de imbracaminte care, in ulti￯mele patru decenii, s-a dezvoltat de la un singur magazin deschis in orasul spaniol La Coruna in cel mai mare retailer de fashion din lume, anunta NewMoney. . De cativa ani, BMW a pus accentul si pe modelele eco. Dupa ce am vazut cum i3 si i8 au devenit varfuri de promovare, in ultima perioada, nemtii aduc versiuni hibride pentru tot mai multe modele din gama. Cel mai recent membru eco al bavarezilor se numeste 530e iPerformance si va debuta in mod oficial in cadrul Salonului Auto de la Detroit din luna ianuarie. Probabil ca lucrurile suna cunoscut, nu? Sub capota lui BMW 530e iPerformance se afla un motor de 2,0 litri turbo care este ajutat de un propulsor electric. In total, sistemul hibrid dezvolta 248 CP si 420 Nm, resurse care sunt transmise cu ajutorul unei cutii de viteze automata cu opt trepte. Acceleratia de la 0 la 100 km/h are loc in 6,1 secunde, viteza maxima se opreste la 210 km/h, iar autonomia in modul 100% electric ajunge pana la 50 de kilometri. In acest caz, viteza maxima este limitata la 140 km/h, precizeaza Auto-Bild Pretul final al energiei electrice platite de consumatorii casnici din Romania va creste cu circa 53% in deceniul urmator, potrivit datelor din forma finala a strategiei energetice, publicate pe site-ul Ministerului Energiei. Populatia va ajunge sa plateasca circa 200 de euro/MWh. "In perioada 2017- 2020, pretul energiei electrice este de asteptat sa ramana la un nivel apropiat celui din prezent. Cresterea pe termen lung a pretului energiei electrice are loc in ansamblul UE, Romania ramanand in continuare printre statele membre cu cele mai scazute preturi cu energia electrica, semnificativ sub media europeana. De asemenea, cresterea veniturilor va compensa cresterea preturilor, astfel incat ponderea cheltuielilor cu energia electrica in bugetul gospodariilor va ramane la un nivel asemanator celui din prezent, desi consumul de energie electrica urmeaza sa creasca apreciabil", se mentioneaza in Strategie, informeaza Economica.



. Ministrul Transporturilor, Sorin Buse, a fost cat pe ce sa inaugureze doua statii de metrou care nu sunt dotate cu instalatii de prevenire si stingere a incendiilor. Taierea panglicii pentru doua statii de metrou si prelungirea Magistralei 4 cu putin peste doi kilometri fusese anuntata de Sorin Buse pentru aceasta saptamana. Data ceremoniei festive era programata pentru luni sau marti, numai ca acest lucru nu s-a mai intamplat, desi lucrarile sunt gata 100% iar la suprafata trotuarele au fost maturate temeinic, in asteptarea (inca) oficialului guvernamental. In cele din urma, Metrorex a dat un comunicat in care anunta ca circulatia pe sectiunea de metrou Laminorului - Lac Straulesti ar putea fi deschisa calatorilor abia in primul trimestru al anului 2017, adica in primavara, sau cum se spune in popor "cand da stevia", relateaza Romania Libera.