Business report: Noua ordine mondiala: Occidentul respinge investitiile straine, iar tarile estice imbratiseaza globalizarea; Cat ne costa masa de Craciun; RoTLD introduce din iulie un tarif de inregistrare si mentenanta anuala pentru numele de domenii ".ro"

Tarile cu cel mai mare ritm de crestere economica tind sa priveasca mai pozitiv globalizarea, in timp ce economiile dezvoltate se opun ideii ca strainii sa cumpere companii autohtone, se arata intr-un sondaj realizat de YouGov, la comanda publicatiei britanice The Economist. Datele sondajului realizat pe populatia din 19 tari dezvaluie o ruptura intre pietele emergente si vest, care, tot mai mult, intoarce spatele globalizarii. Asediati de salarii stagnante, mai bine de jumatate din respondentii din America, Marea Britanie si Franta cred ca globalizarea este "o forta a binelui" in lume. Vesticii spun, de asemenea, ca lumea se inrautateste. Chiar si americanii, un lot de sondaj, in general, optimist, isi schimba atitudinea: doar 11% cred ca lumea s-a imbunatatit in ultimul an. Cotitura spre nationalism este in special pronuntata in Franta, leaganul libertatii. Circa 52% dintre francezi cred ca economia lor nu ar trebui sa se bazeze pe importuri si doar 13% socotesc ca imigratia are un efect pozitiv asupra tarii lor. Franta este impartita in doua cand vine vorba daca multiculturalismul este ceva ce trebuie imbratisat, relateaza Capital O familie medie va cheltui aproximativ 400 de lei pentru a pune pe masa de Craciun carne de porc si de pui, carnati, salam, branza, fructe, legume si preparate cu ingrendiente precum oua, ulei, faina, lapte sau smantana. O familie medie din Romania va cheltui in acest an cel putin 400 de lei pentru a sarbatori cum se cuvine Craciunul, in conditiile in care o parte importanta din buget va fi folosita pentru a cumpara carne si preparate din carne de porc, pe baza preturilor actuale din retailul modern, dar si din comertul traditional. Un studiu recent al companiei de cercetare Mednet Marketing Research Center arata ca romanii din mediul urban vor fi dispusi sa aloce in medie, pentru produsele alimentare, 649,25 lei. Calculele News.ro, facute pe baza informatiilor din pietele bucurestene, din hipermarketuri si de pe platforma online Monitorul Preturilor, arata insa ca acest buget poate cobori la 400 de lei. Au fost luate in calcul produse de baza precum carne de porc, cozonac, faina, ulei, oua, salam, carnati, fructe si legume, necesare pentru o familie medie, relateaza Adevarul Financiar Registrul Roman de domenii .Ro (RoTLD) va introduce din iulie anul viitor un tarif de inregistrare si mentenanta anuala pentru numele de domenii ".ro", procedura de implementare urmand sa fie prezentata la jumatatea lunii ianuarie. Surse oficiale au declarat pentru Profit.ro ca valoarea exacta a taxei nu a fost inca fixata, dar ca aceasta se va situa, conform actualelor calcule, intre 5 -10 euro. "Practic, aproximativ jumatate din cele aproape 900.000 de domenii .ro existente astazi au fost inregistrate pana la 1 iulie 2012 si, in consecinta, proprietarii acestora vor fi obligati sa achite o taxa de mentenanta. Estimarile arata insa ca doar 50% dintre detinatorii celor 450.000 de site-uri inregistrate pana la 1 iulie 2012 vor plati aceasta taxa cand vor fi notificati. Celorlalti - multi nemaifolosind site-ul astazi - le va fi retras dreptul de utilizare daca nu platesc", au mai spus sursele, citate de profit.ro S.C. Chimcomplex S.A. Borzesti, parte din grupul de firme SCR controlat de omul de afaceri Stefan Vuza, a castigat licitatia pentru achizitia pachetului 1 din activele Somes Dej. Omul de afaceri vrea sa redeschida fabrica, alaturi de un partener si sa angajeze 400 de oameni. De asemenea, Vuza vrea activele functionale ale Oltchim. S.C. Chimcomplex S.A. Borzesti, firma controlata de omul de afcaeri Stefan Vuza, a fost declarata castigatoarea licitatiei pentru achizitia pachetului 1 din activele companiei producatoare de celuloza si hartie Somes Dej, informeaza un comunicat al companiei. Compania anunta, de asemenea, ca intentioneaza sa redeschida dupa un an fabrica de hartie de Somes printr-un parteneriat cu o companie de specialitate. In prima etapa, fabrica de hartie va angaja 400 de oameni, scrie Economica.net Reducerea TVA de la 20% la 19%, eliminarea accizei suplimentare la carburanti de 7 eurocenti pe litru, precum si a taxei pe stalp au toate premisele sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2017, in conditiile in care un nou guvern, care ar putea decide amanarea prevederilor aflate in Codul fiscal, va fi format abia dupa Craciun. Anuntul presedintelui Klaus Iohannis ca va desemna premierul pentru formarea unui nou guvern, abia dupa Craciun, lasa foarte putin timp viitorului Executiv sa mai adopte o ordonanta de urgenta prin care sa amane intrarea in vigoare a masurilor de relaxare fiscala, prevazute pentru 1 ianuarie 2017. Aplicarea prevederilor a devenit incerta dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a cerut premierului Dacian Ciolos sa proroge termenul de intrare in vigoare pe motiv ca programul economic al PSD nu le ia in calcul, anunta Profit.ro Janice Toler este numele soferitei care a inaintat un proces impotriva Toyota. Doamna Toler a mers intr-un service Toyota din cauza problemelor avute cu masina sa, o RAV4. Dupa o verificare, oamenii din service i-au spus ca toata instalatia electrica trebuie inlocuita intrucat rozatoarele si-au facut de cap. Dupa cum probabil ati intuit, cablurile roase de soricei nu reprezinta o conditie pentru inlocuirea elementelor defecte sub incidenta garantiei. Drept pentru care, Janice Toler trebuia sa scoata din buzunar suma de 5.500 de dolari. Conform aceleiasi surse, soferita spune ca izolatia pe baza de soia a cablurilor este un defect. Astfel, japonezii sunt actionati in instanta pentru ca au inlocuit vechile izolatii "pentru profit si pentru scaderea costurilor de productie", scrie Auto Bild