Business report: Auchan face angajari. Iata posturile vacante; Problemele lucrarilor de infrastructura privite din interior - Bogdan Puscas: proiecte superficiale, slaba executie; Orasul in care cererea de apartamente noi a crescut cu 700%

Printre posturile pentru care Auchan angajeaza in aceasta perioada se numara cele de manager de raion, manager referent gastronomie, contabil, operator TVCI, senior recruiter. Iata ce profiluri profesionale si de personalitate cauta angajatorii pentru locurile de munca vacante. Auchan angajeaza pe postul de senior recruiter. Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare, trei-cinci ani experienta in recrutare, experienta de lucru cu persoane in pozitii manageriale, cunostinte cel putin medii de engleza, are capacitate de a convinge, prestanta si poate lucra autonom, informeaza Economica. Una dintre marile problemele ale lucrarilor de infrastructura este proiectarea superficiala sau slaba executie a acestora, a declarat, pentru Mediafax, Bogdan Puscas, membru provizoriu in Consiliul de Administratie al Companiei Nationale de Investitii Rutiere si presedinte al ANAP. "Am vazut la autostrazi, asa cum am vazut si in domeniul sanitar, suficient de multe proceduri care au fost viciate, fie din necunoastere, fie din alte motive pentru care s-au pronuntat instantele de judecata. Una dintre marile probleme ale acestor proiecte de infrastructura este ca au la baza proiectare superficiala, care nu au fost bine gandita sau implementata", afirma Bogdan Puscas, citat de Curs de Guvernare Romanii prefera apartamentele noi. Cererea pentru astfel de locuinte s-a triplat in ultimii patru ani in majoritatea oraselor mari. Unul dintre motive este acela ca pretul constructiilor noi este tot mai apropiat de cel al locuintelor vechi. Iasiul este orasul din Romania in care interesul pentru achizitia de apartamente noi a avut cea mai mare crestere. A fost de 7 ori mai mare in perioada 2012 - 2016 fata de perioada de dinainte de anul 2012. "Romanii au inceput sa castige mai bine si isi permit sa investeasca mai mult in locuinte", spune Daniel Tudor, dezvoltator imobiliar. Capitala ocupa locul al doilea in topul cautarilor unei locuinte noi, precizeaza Capital. . De-a lungul timpului, Aston Martin a produs o serie impresionanta de modele care au uimit prin sportivitate si spiritul lor exuberant. Insa, supercarul Vulcan le intrece pe toate daca vorbim de performante. Cum britanicii au decis sa consturuiasca doar 25 de unitati, lupta pentru asigurarea unui model a fost acerba, toate exemplarele fiind rezervate cu mult inainte de a fi construite. Totusi, daca nu ai ajuns pe lista scurta mai ai o sansa. Unul dintre clienti a renuntat la achizitionarea masinii, astfel incat, daca ai prin conturi 3.085.332 de dolari, iti poti cumpara exemplarul cu numarul 15 din 25, potrivit Auto-Bild . Preturile mezelurilor sunt estimate sa creasca in perioada urmatoare, din cauza scumpirii materiilor prime pentru producatorii romanii de preparate din carne, au declarat, pentru News.ro, mai multi producatori de preparate din carne. Producatorii spun ca, in 2015 si in prima parte a acestui an, preturile din piata de preparate de carne au fost constante, anul trecut fiind unul al promotiilor, reducerilor de pret si luptelor la raft. "In ultimul trimestru al anului 2016, insa, din cauza cresterii pretului pentru materiile prime - o crestere de maximum 5% -, multi dintre producatori au efectuat deja creseri la preturile de lista, acestea urmand sa creasca cu cel putin 3-5 procente, in perioada imediat urmatoare", a declarat un reprezentant al Agricola Bacau, pentru News.ro, citat de Profit. . Piata imobiliara din Romania a atras in ultimii zece ani investitii puternice, de sute de milioane de euro. Proiectele construite cu bani de la banci, dar si cu surse proprii au devenit emblematice pentru piata locala. Economica va prezinta care sunt aceastea. Perioada de criza i-a determinat pe investitori sa apese pedala de frana. Proiectele-gigant, anuntate inainte si care urmau sa inghita singure un miliard de euro, cum e proiectul Casa Radio, de exemplu, nu s-au mai realizat.Retailerul de bricolaj german Hornbach va renunta, din luna ianuarie 2017, la contractul cu firma austriaca Holzindustrie in ceea ce priveste comercializarea lemnului de constructii si a celui rindeluit. Hornbach anunta, prin intermediul unui comunicat de presa citat de Digi 24, ca vrea ca furnizorii sai "sa respecte principiile silviculturii responsabile". "Tinem ca furnizorii si partenerii nostri de afaceri sa respecte principiile unei silviculturi responsabile", afirma si directorul general Hornbach Romania, Mugurel-Horia Rusu, citat de News.ro. Compania Hornbach se asigura ca toate materialele lemnoase si produsele din lemn provin din silvicultura sustenabila, se arata in comunicatul transmis de retailer, scrie Curs de Guvernare