Business report: Volumul daunelor platite pe RCA a scazut, dar dauna medie a crescut; Hidroelectrica a castigat definitiv litigiul cu Energy Holding si cu ceilalti "baieti destepti"; Aeroportul Ghimbav, prioritatea brasovenilor in 2017

Dauna medie RCA platita pentru vatamari corporale in primele noua luni ale anului 2016 a scazut comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent cu 7%, pe cand cea pentru daune materiale a crescut cu 5%. In primele noua luni ale anului 2016, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, prima medie a inregistrat o crestere cu 29% iar dauna medie platita o crestere cu 4%. Toti asiguratorii se plang de cuantumul ridicat al despagubirilor legate de vatamari corporale si legea RCA a fost modificata deja in acest sens. Ceea ce este interesant este faptul ca, in ultimii trei ani, pe primele noua luni ale anului s-au inregistrat concomitant scaderi, atat pe zona valorilor de despagubire platite de asiguratori, cat si pe zona dosarelor de dauna deschise, informeaza Economica. Hidroelectrica a castigat definitiv litigiul cu Energy Holding, privind denuntarea contractului de vanzare energie de catre Hidroelectrica la preturi sub piata. Contractele fusesera denuntate de Euro Insol, administratorul judiciar al Hidroelectrica, potrivit unui comunicat al acestuia. Printr-o decizie civila pronuntata marti, Curtea de Apel Bucuresti a respins recursul declarat de Energy holding impotriva sentintei prin care fusesera respinse, de catre Tribunalul Bucuresti, pretentiile traderului de energie, in valoare de 91 milioane lei, formulate impotriva Hidroelectrica, relateaza Curs de Guvernare. Presedintele Consiliului Judetean (CJ), Adrian Vestea, a declarat marti, dupa ultima sedinta de plen, ca prioritatea CJ pentru anul 2017 este realizarea aeroportului international Brasov-Ghimbav. "Prioritatea numarul unu a Consiliului Judetean pentru anul 2017 este realizarea aeroportului international Brasov-Ghimbav. Momentan lucram la partea de proiectare, indicatorii tehnico-economici au fost aprobati, vom avea proiectul tehnic, apoi vom intocmi caietul de sarcini pe care il vom posta pe SEAP pentru a incepe lucrarile. Speram sa nu avem sincope in derularea procedurilor', a punctat Vestea, citat de Agerpres. In ceea ce priveste finantarea lucrarilor la aeroport, Consiliul Judetean va aloca din bugetul propriu, pentru inceput, suma de 10 milioane de euro, iar daca dupa demersurile care vor fi facute la viitorul Guvern nu vor fi obtinute fonduri, bugetul Consiliului Judetean va sustine aceasta investitie, scrie Capital Noul BMW Seria 7 a intrat in showroom-uri, iar vechea generatie se vinde la pret de Golf. Atentie, insa, tentatia te poate costa. Nu vrem sa aducem aici in discutie eterna poveste despre controversatul Chris Bangle. Spunem doar atat: cu Seria 7 din generatia E65, cu spatele ciudat si centrala iDrive confuza, BMW a riscat enorm si a pierdut mult. Prin urmare, si asteptarile de la succesor au fost mari. Acesta a fost lansat in 2008 ca F01 in versiunea cu ampatament scurt si F02 ca versiune L, cu 14 cm mai lunga. Reactiile clientilor au fost mixte, mergand de la calm la dezamagire. Bavarezii nu au vrut sa riste nimic, asa incat numai grila tipica striga "mia san mia". Este uriasa, ca intotdeauna. Valabil pentru toate modelele Seriei 7: lungimea de 5,07 metri este o declaratie in sine, arata Auto-Bild. Daca data scadenta a ratei creditului dvs. este in zi nelucratoare, platiti rata inainte! Bancile nu asteapta prima zi lucratoare in care sa va incaseze banii, si ajungeti astfel restant, cu posibilitatea ca banca sa ia banii din alte conturi, daca aveti, si sa va plateasca automat rata. Iar daca rata este in euro si mai aveti conturi in lei, banca va face si conversia, la cursul sau de schimb. Clientii BCR, cea mai mare banca din Romania, pot deveni restanti daca data scadenta de plata a ratei este in week-end, care este zi nebancara, si nu au platit rata pana la data scadenta. In acest caz, daca respectivul client are alt cont la BCR, banca va transfera automat banii din acest cont in contul in care se face plata ratelor, spune Economica. Piata romaneasca imobiliara va continua sa atraga capital si in perioada urmatoare, spune, intr-un interviu exclusiv pentru NewMoney, Norbert Sasse, CEO al companiei de investitii in real estate Growthpoint, care a intrat recent in actionariatul unuia dintre cei mai mari jucatori de pe piata locala de real estate, Globalworth. Growthpoint, un fond de investitii cu active de peste 8 miliarde de euro, listat la bursa din Johannesburg, a devenit principalul actionar al Globalworth, cu 26,8% din actiuni, dupa ce a adus in companie peste 180 de milioane de euro. Pe de alta parte, prin intrarea Growthpoint in actionariatul Globalworth, omul de afaceri grec Ioannis Papalekas, cel care a fondat dezvoltatorul imobiliar, si-a redus in prima faza participatia in cadrul companiei de la 36,14% la 25,72%, potrivit celor mai recente informatii, noteaza NewMoney. Un leu din trei care ajunge in vistieria statului in contul taxelor de mediu este achitat de catre gospodarii, arata o ultima analiza a Institutului National de Statistica. Populatia are ponderea cea mai mare in distributia taxelor de mediu, fata de acum zece ani, cand industria prelucratoare platea cel mai mult. Taxele de mediu, ce au asigurat in 2014 peste 2,4% din Produsul Intern Brut al Romaniei, au ajuns in mare parte responsabilitatea gospodariilor, arata o ultima analiza pe aceasta tema publicata de catre Institutul National de Statistica. "In anul 2014, ponderea cea mai mare in distributia taxelor de mediu o au gospodariile cu 32,7%, urmate de domeniul industriei prelucratoare cu 31,1%, cea mai mica pondere avand-o tot domeniul constructiilor (1,3%)., precizeaza Economica