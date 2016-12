Business report: Analiza: Cu cat se ieftinesc carburantii de la 1 ianuarie 2017, ca urmare a scaderii TVA si a eliminarii supraaccizei; Romanii dornici sa se angajeze, o specie pe cale de disparitie; Sabotaj sau incompetenta? De ce nu va fi inaugurat niciun kilometru de autostrada anul acesta;

Romania ar putea incheia anul 2016 fara niciun kilometru nou de autostrada, desi oficialii de la Drumuri au promis ca vor fi dati in folosinta circa 18 kilometri. In timp ce un fost consilier al premierului Dacian Ciolos acuza juristii din CNAIR de sabotarea deschiderii unei autostrazi terminate, angajati din companie vorbesc despre incompetenta Executivului, care nu a schimbat legea pentru a putea fi receptionate cele cateva bucati de autostrada, scrie Economica.net. Nuclearelectrica, operatorul singurei centrale nuclearelectrice din Romania, intra in conflict cu Ministerul Energiei, din cauza ca achizitioneaza pulbere de uraniu de la Cameco din SUA, iar nu de la Compania Nationala a Uraniului (CNU). CNU, care a primit in 2016 inclusiv un ajutor de stat de peste 60 de milioane de lei, vinde, insa, mai scump ca americanii, arata Nuclearelectrica. "Este dificil de estimat in ce masura CNU ar putea asigura un contract pe o durata lunga de patru ani, de exemplu, motiv pentru care Nuclearelectrica a luat in mod conservativ decizia de a incheia contracte pe perioada scurta", afirma Daniela Lulache, directorul general al Nuclearelectrica,potrivit New Money DEFICIT Tot mai multe firme au dificultati in a gasi personalul necesar. Unii dau vina pe emigratie, altii pe salariile prea mici, pe ajutoarele sociale prea mari sau pe economia subterana. "Ne pare rau, dar nu va putem primi decat saptamana viitoare spre sfarsit. Nu avem suficienti mecanici, nu functioneaza decat jumatate din standuri", spune oftand inginerul-sef al unui service auto din Otopeni. Situatia nu e noua, dar pare a se accentua de la o luna la alta. Unul dintre motive este simplu si se vede si in statistici: numarul de persoane fara loc de munca scade in fiecare luna. In octombrie, de pilda, au fost inregistrati 417.800 de someri indemnizati si neindemnizati, cu aproape 17.000 mai putini decat in urma cu un an, scrie Capital.ro Un clip video inregistrat in Olanda arata exact cat de precisa poate fi o inteligenta artificiala instalata intr-o masina. In filmulet, automobilul poate fi auzit cum isi avertizeaza soferul de o posibila coliziune cauzata de un vehicul din fata. Apoi, pilotul automat activeaza franele, in timp ce un vehicul iese de pe banda lui si provoaca un accident serios. E greu de crezut ca soferul ar fi putut opri masina inainte ca celelalte doua vehicule sa se tamponeze in fata lui, lucru care demonstreaza ca viitorul masinilor autonome ofera mult mai multa siguranta, scrie playtech.ro. Preturile carburantilor urmeaza sa scada semnificativ de la 1 ianuarie 2017, data de la care taxa pe valoarea adaugata scade de la 20% la 19%, iar supraaciza de 7 eurocenti pe litrul de carburant, introdusa in 2014 de Guvernul Ponta, va fi eliminata. Scaderea preturilor va plasa Romania printre tarile cu cele mai mici preturi ale carburantilor din Uniunea Europeana, de la un nivel al preturilor situat si in prezent sub medie. Scaderea TVA si eliminarea supraaccizei ar reduce pretul unui litru cu 41 bani, la 4,58 lei, echivalent cu 1,011 euro. Noul pret ar plasa Romania pe locul al treilea in topul celor mai mici preturi ale motorinei din Uniunea Europeana, dupa Bulgaria (0,997 euro) si Polonia (1,004 euro), scrie Economica.net