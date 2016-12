Business report: ROMAERO cauta furnizor de energie electrica pentru perioada 1 februarie 2017 - 31 ianuarie 2019; Cresterea neasteptata a stocurilor de petrol din SUA se reflecta in preturile titeiului, aflate in coborare usoara; Cota energiei verzi a fost redusa la 8,3% din consumul final de electricitate

ROMAERO cauta furnizor de energie electrica pentru perioada 1 februarie 2017 - 31 ianuarie 2019, cu posibilitatea de prelungire prin acordul partilor si cu dreptul companiei de a cere renegocierea pretului periodic, dar nu mai frecvent de sase luni, se arata intr-un anunt al companiei specializate in fabricarea si intretinerea avioanelor. Va fi desemnata castigatoare oferta care indeplineste toate cerintele din caietul de sarcini si care obtine cel mai mare punctaj cu o diferenta mai mare decat 3% fata de oferta clasata pe locul doi in etapa de evaluare a ofertelor initiale, sau cu orice diferenta fata de oferta clasata pe locul doi in etapa de evaluare a ofertelor imbunatatite, daca in etapa de evaluare a ofertelor initiale nu a existat o diferenta de punctaj mai mare de 3% intre ofertele clasate pe primele doua locuri", potrivit sursei citate de Economica Cresterea neasteptata a stocurilor de petrol din SUA se reflecta joi in preturile titeiului, care sunt in coborare usoara, dupa mai multe zile consecutive de cresteri, datorate increderii in planul de reducere a productiei de la inceputul anului viitor. Potrivit datelor publicate joi de Administratia americana pentru Informatii in domeniul Energiei (EIA), stocurile de petrol din SUA au crescut, saptamana trecuta, cu 600.000 de barili, desi in piata era anticipata o scadere de peste 1 milioan de barili. Miercuri seara, un raport estimativ al Institutului American al Petrolului (API), organizatie finantata de companiile din sectorul petrolier, indica ocrestere de 4,2 milioane de barili a stocurilor de petrol pe parcursul saptamanii trecute, scrie Profit Executivul a decis reducerea de la 12,15% la 8,3% din consumul final brut de energie electrica, a cotei obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie, care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi, potrivit unei Hotarari de guvern adoptate joi. Cota pentru anul viitor a fost stabilita de Executiv pe baza comunicarii Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, astfel incat sa nu aiba impact negativ in factura consumatorilor finali, potrivit unui comunicat al Guvernului. Mentinerea cotei la 12,15% si pentru anul viitor ar fi condus la o crestere a impactului certificatelor verzi in factura consumatorilor finali cu 17 lei/MWh, sau cu aproximativ 5%, relateaza Curs de Guvernare. Consiliul de Administratie al Romcab a aprobat, joi, convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii pentru data de 30/31 ianuarie 2017, pe ordinea de zi fiind aprobarea de principiu a unui program de emisiuni de obligatiuni, in valoare de maxim 200 milioane de euro, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "Aprobarea de principiu a unui program de emisiuni de titluri de valoare denominate in EUR, organizat de Banca Investec Bank plc, in calitate de aranjor principal si exclusiv al programului de emisiune obligatiuni, in valoare de maxim 200.000.000 EUR, cu o scadenta intre minim 3 si maxim 10 ani, cu o rata a dobanzii anuale de maxim 9,99% pe an, anunta Capital. Chiar inainte de sarbatori, Tesla a efectuat un update pentru toata gama sa de masini. In codul acestuia, americanii au infiltrat un program special de sarbatori, in care masina ofera o reprezentare speciala, un spectacol de lumini, sunet si miscare. Iata cum arata acest program special de sarbatori, filmat de posesorului unui Tesla Model X, informeaza Auto-Bild. Serbia a anuntat joi ca a incheiat cu Airbus Helicopters un contract privind achizitionarea a noua elicoptere militare pentru armata si politia sarbe, informeaza AFP. Ministerele Apararii si de Interne ale Serbiei au anuntat intr-un comunicat semnarea cu Airbus Helicopters a unui contract in vederea 'achizitionarii a noua elicoptere H145M'. 'Prin aceasta achizitie, armata si politia Serbiei se echipeaza cu ultima generatie de elicoptere pentru misiunile cele mai exigente', a subliniat Ministerul sarb al Apararii intr-un comunicat, fara a preciza la ce suma de ridica acest contract. In 2013, Germania a comandat 15 elicoptere de acelasi tip pentru 200 de milioane de euro, potrivit unui purtator de cuvant al Airbus Helicopters, arata Economica. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anuntat ca va rambursa, joi, TVA in valoare de 1,44 miliarde de lei, cu 685,19 milioane de lei sau 89,8% mai mult fata de suma prevazuta initial pentru aceasta luna. Anuntul vine la numai o zi dupa ce Ministerul Finantelor a informat ca deficitul bugetului general consolidat al statului s-a limitat la 0,73% din produsul intern brut (PIB) in primele 11 luni ale anului, desi a urcat la 5,5 miliarde lei, de la 1,3 miliarde lei in octombrie. Deficitul bugetar prevzut pentru intreg anul 2016 este de 2,8% din PIB, precizeaza Curs de Guvernare.