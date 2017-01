Business report: 10 ani de Europa: Salariul real, puterea de cumparare si avantajele apartenentei la UE; Financial Times: Evenimente cu impact global in 2017; Romania, din nou la mana rusilor

Puterea de cumparare a romanilor a revenit la nivelul de referinta stabilit pentru luna octombrie 1990 odata cu intrarea in Uniunea Europeana. De la un nivel de 93,5% in octombrie 2006, acest indicator a urcat la 109,6% in octombrie 2007, pentru a trece pragul de 160% in octombrie 2016. Asadar, in cei zece ani de la primirea statutului de cetateni ai UE, salariile reale ale romanilor au crescut cu circa 70%. Denumit si salariu real, el face raportul dintre cresterea salariilor si cresterea preturilor, pentru a avea o imagine corecta a capacitatii de a achizitiona bunuri si servicii, scrie cursdeguvernare.ro . Anul 2017 probabil nu va fi unul usor, dupa cutremurele politice care au marcat 2016, noteaza FT, anticipand cele mai importante evenimente internationale, de la inceperea mandatului presedintelui SUA Donald Trump pana la initierea iesirii Marii Britanii din UE si posibila distrugere a retelei SI. IANUARIE - Instalarea lui Donald Trump in functia de presedinte al SUA "Tinand cont de comportamentul sau, al 45-lea presedinte al SUA se va grabi sa se evidentieze prin actiuni specifice. Donald Trump a promis ca va actiona rapid pentru scoaterea Statelor Unite din Parteneriatul Trans-Pacific, a promis revizuirea si inlocuirea Sistemului medical Obamacare, anularea politicilor in materie de energie curata ale Administratiei Barack Obama si multe alte lucruri...", comenteaza Financial Times, citat de Capital.ro Ne lipsesc promovarea, infrastructura, investitiile, dar si masuri fiscale care ar incuraja turismul intern. Cu toate aceastea, 2016 a fost pentru turismul de la noi cel mai bun an, iar intrarea in UE ne-a deschis portile catre turistii straini. Si pentru ca nu mai era nevoie de vize, romanii si-au dorit sa vada si alteceva in afara de litoralul romanesc, principala destinatie de vacanta pe timp de vara. Si au ales Bulgaria, Grecia, dar si Spania. "Industria turismului din Romania a cunoscut in ultimii zece ani o crestere fara precedent. Pentru noi cel mai bun exemplu este numarul de curse charter care au crescut cu 60% fata de anul 2007", spune la randul sau Dan Goicea, manager Cocktail Holidays, potrivit Economica.net. Desi cea de-a patra generatie a roadsterului MX-5 a trecut printr-o cura de slabire comparativ cu predecesoarele sale, se pare ca sub capota exista suficient loc pentru a acomoda un V8 american. Rezultatul: aceasta Mazda MX-5 tocmai a devenit cel mai mic muscle car din lume. Cu un V8 de 6,2 litri care dezvolta 525 CP si cu o masa proprie de numai 1100 kg, roadsterul japonez are performante de supercar veritabil. Pretul unei astfel de conversii? 50.000 de dolari, plus o Mazda MX-5, scrie auto-bild.ro In perioada scursa de la aderarea la Uniunea Europeana, dividendele distribuite investitorilor straini au depasit 20 de miliarde de euro iar dobanzile achitate la creditele acordate intreprinderilor lor din Romania le-au mai adus alte aproximativ 6,5 miliarde de euro. In aproape toti cei noua ani analizati, sumele extrase in baza investitiilor facute aici au depasit 2% din PIB. Cum e cu profitul reinvestit Pe partea de profit reinvestit, pierderea cumulata in intervalul 2007 - 2015 a fost de circa 8,3 miliarde de euro, dupa ce numai in cei doi ani din captele intervalului acest indicator s-a pozitionat pe plus. Explicatia este ca, in rest, dividendele acordate au fost mai mari decat veniturile nete declarate pe baza participatiilor la capitalurile firmelor infiintate aici, scrie cursdeguvernare.ro Dupa un an in care autoritatile se inghesuiau sa anunte independenta energetica, am ajuns din nou, in aceasta iarna, sa fim depedenti de gazele rusesti. Cantitatea de gaze aflata in depozite poate fi insuficienta pentru iarna 2016 - 2017 in conditiile in care vom avea una dintre cele mai geroase ierni, astfel ca Romania ar putea ramane stocuri de gaze in depozite la finele lunii februarie. Nici productia autohtona nu poate creste prea mult, fiind deja aproape de maxime, astfel incat solutia pentru ca Romania sa nu inghete o reprezinta doar majorarea importurilor din Rusia, cu conditia ca acestia sa fie de acord sa si livreze, potrivit Capital.ro