Business report: Zeci de miliarde euro - fonduri europene, greu de accesat; 1,6 milioane de romani vor primi 140 de lei in plus la leafa, de la 1 februarie; Temerile managerilor marilor corporatii in 2017: Instabilitatea politica mondiala, izolationismul si protectionismul, scaderea comertului

Am pierdut 3,5 miliarde de euro din fondurile europene destinate Romaniei in perioada 2007-2013, iar din banii alocati pentru 2014-2020 am reusit sa absorbim sub 1%. Rata de absorbtie in actualul calendar financiar nu a ajuns nici macar la 1%, la aproape trei ani de la intrarea in noul ciclu financiar 2014-2020, perioada in care Romania are la dispozitie aproape 30 de miliarde de euro. Conform ultimelor date prezentate public de oficialii Ministerului Fondurilor Europene, in actuala perioada de programare, media ratei de absorbtie la nivel european era de 2,6%, in timp ce Romania avea doar 0,98%. Practic, guvernul tehnocrat s-a concentrat mai mult pe vechiul calendar si a demarat procedurile de acreditare si lansare de ghiduri pentru actualul calendar, informeaza Capital. Cresterea salariului minim brut cu 200 de lei, care se va aplica la 1 februarie, va insemna o crestere a salariului net de 140 de lei, pana la 1.065 de lei pe luna. Un sfert dintre toate contractele de munca din Romania sunt pe salariul minim. Salariul minim brut garantat in plata va creste de la 1.250 de lei la 1.450 de lei pe luna, incepand cu 1 februarie, daca ultimele promisiuni facute in acest sens de presedintele PSD, Liviu Dragnea, vor fi respectate. "Din pacate, suntem la 20 de zile de la alegeri si as vrea sa reiau niste masuri care nu vor putea fi aplicate de la 1 ianuarie. Unele vor fi aplicate de la 1 februarie. Salariul minim va fi marit la 1.450 de lei dar de la 1 februarie 2017", a spus Dragnea in ultimele zile dinm 2016, relateaza Economica. Directorii de varf ai companiilor lumii sunt ingrijorati de efectele tranzitiei dintre liderii politici ai unor tari de mare importanta pentru economia globala, dar si de perspectiva dificutatilor protectioniste, cu care schimburile comerciale s-ar putea confrunta in 2017, potrivit sondajului pe decembrie al firmei de consultanta McKinsey. McKinsey este o companie globala, detinuta de peste 1.400 de parteneri din toata lumea si pentru care lucreaza mai mult de 10.000 de consultanti si aproape 2.000 de analisti. Firma lucreaza pentru companii si organizatii publice sau private din lumea intreaga. Potrivit perceptiei managerilor de varf ai lumii, riscul instabilitatii geopolitice, respectiv riscul implicat de tranzitia conducerilor politice din mai multe tari se afla la varful clasamentului amenintarilor la adresa cresterii economice globale, noteaza Curs de Guvernare. . Tranzactia prin care gigantul american PPG preia producatorul de lacuri si vopsele Deutek a fost aprobata de Consiliul Concurentei. PPG a cumparat Deutek de la Emerging Europe Accession Fund, un fond de private equity administrat de Axxess Capital, care la randul sau a preluat acum trei ani actiunile producatorului de lacuri si vopsele de la Advent International. Printre brandurile aflate in portofoliul Deutek, companie fondata in 1993 de antreprenorul Marius Ivan, se numara OSKAR si Danke!, iar compania a inregistrat in 2015 afaceri de 131,5 milioane de lei si un profit net de 13,1 milioane de lei. PPG, cu afaceri de peste 15 miliarde de dolari in 2015, mai detine in Romania compania Trilak, tot cu activitati in zona vopselelor, arata NewMoney. In 2016, cel mai bine vandut model din Suedia nu mai este un Volvo. Si acest lucru nu s-a mai intamplat din 1962 cand Volkswagen Beetle reusea sa sparga topurile din Suedia. In 2016, cel mai bine vandut model de pe piata suedeza a fost... Volkswagen Golf. Mai precis, 5,9% din totalul vanzarilor de masini noi. Si acest lucru in contextul in care Volvo V70, S90 si V90 au reusit sa adune, in total, 5,7% din piata suedeza. La nivel de producator, Volvo ramane pe prima pozitie cu 21,5% din totalul vanzarilor, in timp ce Volkswagen a reusit in 2016 sa obtina 15,7% din piata, precizeaza Auto-Bild. . Un antreprenor roman intra pe nisa ultraspecializata a aplicatiilor care te ajuta sa-ti desenezi in detaliu bijuteria pe care ti-o doresti. Este cunoscut faptul ca, atunci cand achi-zi-tionati o masina, pentru a-i da o nota perso-nala, exista posibilitatea de a alege in functie de caracteristici diverse, cum ar fi culorile tapiteriei, culoarea masinii, tipul jantelor, al oglinzilor sau al altor elemente ale caroseriei etc. Mai mult chiar decat in cazul unei masini, si o bijuterie poate fi personalizata, prin culoarea aurului pentru fiecare element al acesteia, tipul pietrelor din componenta (zirconiu, diamant, rubin, smarald etc.), tipul de montura a pietrelor, numarul si pozitia pietrelor pe bijuterie, tipul de finisare a suprafetelor, gravarea si pozitionarea textelor gravate (optiune utilizata in special la verighete), scrie Romania Libera. . Ultimul an si jumatate a fost macinat de tot felul de initiative legislative care trebuiau sa apere consumatorii de servicii bancare de abuzurile bancilor. Trei dintre aceste proiecte devenite legi s-au remarcat in mod deosebit: darea in plata, legea conversiei si cea a insolventei persoanelor fizice. La ora actuala, niciuna dintre ele nu este functionala, multi asteptand ca luna ianuarie sa aduca clarificari din partea Curtii Constitutionale, clarificari ce ar permite aplicarea legilor. Cea mai cunoscuta lege pentru protectia creditorilor, dar pe care bancile au socotit-o impotriva lor, este cea privind darea in plata a a unui imobil luat pe credit, in conditiile in care clientul nu mai are posibilitati sa il plateasca, anunta Economica.