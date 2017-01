Business report: Astra introduce un tren de lux pe ruta Bucuresti - Arad; Firmele romanesti, ultimele din UE la promovarea afacerii pe Internet; Un program de guvernare incropit cu copy-paste si informatii anacronice: Cum a pierdut PSD 232 kilometri de autostrada

Producatorul de vagoane Astra intra pe piata transportului feroviar de calatori prin introducerea unui tren nou pe ruta Bucuresti - Arad. Alte rute pe care urmeaza sa opereze sunt Timisoara - Baia Mare si Timisoara - Viena, a spus pentru Economica Valer Blidar, proprietarul companiei. Astra Vagoane Calatori Arad a prezentat recent nou sau tren, denumit Transcarpatic. Aceasta va fi introdus in circulatie pe ruta Arad - Bucuresti pana pe data de 15 ianuarie, a spus Valer Blidar. Potrivit lui, pretul unui bilet de calatorie nu va fi mai mare decat cel al concurentului CFR Calatori.Doar 12 din 100 de firme romanesti cu peste 10 angajati si-au facut publicitate prin intermediul Internetului in 2016, fiind pe ultimul loc din UE. De asemenea, mai putin de jumatate dintre IMM-urile din Romania (42%) au o pagina de Internet. Potrivit agentiei de marketing Perceptum, statistica Eurostat semnaleaza un grad mare de inapoiere al antreprenorilor romani in privinta utilizarii celei mai eficiente metode de promovare a afacerii. Iar acest lucru ii priveaza de notorietate si, cel mai important, de un segment important de client, anunta Capital. Cabinetul Grindeanu se angajeaza sa inceapa proiecte deja demarate de Dacian Ciolos, inclusiv centura feroviara a Bucurestiului, care este in lucru. Cei care au incropit programul de guvernare al Cabine-tului Dragnea-Grindeanu nu au facut nici macar minimul efort de a cauta pe Google sau pe Wikipedia informatii despre starea actuala a lucrurilor. Aceasta este concluzia la care ajunge oricine citeste capitolul "Politici pentru infrastructura de transport" din documentul mentionat, noteaza Romania Libera. . Sustinerea la cumparare s-a mentinut si a in a doua sesiune din acest an, ceea ce a determinat o urcare a indicilor de 0,7% pe fondul unui rulaj al pietei de actiuni de 8,5 milioane euro. Sectorul financiar a supraperformat pietei, avand motor in actiunea Fondului Proprietatea, care a urcat cu aproape 2%, pana la un nivel apropiat de maximul ultimilor 2 ani din piata secundara. Iau pozitii mai hotarate fondurile la inceput de an? Sustinerea la cumparare este ridicata la acest inceput de an, observandu-se atat la nivelul aprecierii cotatiilor, cat si la cel al volumelor, relateaza Profit. . Intr-o lume inundata de produse parca trase la indigo, Volvo S90 propune ceva diferit. Spune-mi sincer: esti genul care, atunci cand vede un obiect vestimentar interesant la o alta persoana, incearca sa afle de unde e si sa si-l cumpere cat mai curand posibil? Atunci masina asta nu este pentru tine, pentru ca Volvo propune exact contrariul: un model de lux pentru individualisti. O masina premium altfel, care li se potriveste ca o manusa celor satuli de limuzinele germane. Nu suntem la primul contact cu Volvo S90, descris si testat si in numerele anterioare AUTO BILD, insa este pentru prima data cand avem ocazia sa conducem impresionanta limuzina suedeza in Romania, potrivit Auto-Bild. Coalitia PSD-ALDE a depus la Parlament un program de guvernare. Din document transpare intentia actualei puteri de a controla o buna parte din economie pe fondul unei linisti sociale asigurate de reduceri de taxe si impozite, de cresteri de pensii si salarii. Pe fondul unor previzibile reduceri semnificative ale incasarilor bugetare cauzate de intentia de aplicare cu prioritate a masurilor sociale (joi fiind, de exemplu, programata o sesiune extraordinara a Camerei pentru eliminarea impozitarii pensiilor), provocarea noului guvern va fi mentinerea in interiorul tintei de deficit, scrie Curs de Guvernare. . Cine mai are bani dupa vacanta de sarbatori si vrea sa beneficieze de reduceri, poate profita de reducerile din malluri. Retailerii au anuntat inca de la sfarsitul anului trecut reduceri de preturi la imbracaminte si incaltaminte. Retailerul Mango a anuntat inca de pe 30 decembrie reduceri de pana la 70% la colectia de toamna/iarna 2017. Reducerile sunt valabile atat in magazine, cat si in magazinul online. Discountul maxim, de 70%, se aplica la colectia pentru femei. "Pentru restul liniilor de produse, se aplica un dicount egal sau mai mic si nu se aplica noilor colectii", a anuntat retailerul Mango, citat de Economica.