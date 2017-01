Business report: Planul legislativ al Guvernului Grindeanu pentru vacanta parlamentara; Rafinaria Petrotel-LukOil ia masuri pentru a nu risca dizolvarea. Ce au hotarat rusii referitor la dosarul de evaziune; Deutsche Telekom cere inasprirea reglementarilor la achizitionarea cartelelor preplatite

Legea de abilitare a Guvernului de a emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare, care va fi votata joi in cadrul sesiunii extraordinare de la Camera Deputatilor, da libertate guvernului sa amane sau sa modifice termene prevazute in legi in functiune. Potrivit proiectului, Guvernul Grindeanu va putea emite ordonante de urgenta in urmatoarele 25 de zile, prima sesiune parlamentara din 2017 incepand la data de 1 februarie. Potrivit proiectului de lege aprobat in prima sedinta a guvernului Grindeanu, noul guvern vrea sa reglementeze de urgenta in urmatoarele domenii: finante publice si economie, administratie publica, sanatate, fonduri europene, educatie si cercetare, agricultura, antreprenoriat, mediu, comunicatii, societatea informationala, scrie Curs de Guvernare. Compania care opereaza Rafinaria Petrotel-LukOil Ploiesti putea risca dizolvarea conform prevederilor legii societatilor comerciale. Actionarii rusi au luat masuri pentru a remedia situatia. Actionarii Petrotel-LukOil au decis, intr-o AGEA din luna decembrie, ca firma sa nu se dizolve conform prevederilor legii societatilor comerciale, potrivit informatiilor aparute in Monitorul Oficial. Legea prevede ca, atunci cand activul net al unei firme ajunge, in urma unor pierderi, la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, administratorii societatii trebuie sa convoace Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru a decide daca trebuie dizolvata. Daca actionarii decid ca societatea comerciala sa nu fie dizolvata, legea ofera doua variante de solutionare a situatiei, relateaza Economica. Deutsche Telekom AG face presiuni pentru adoptarea unor reglementari la nivel european care sa opreasca folosirea cartelelor telefonice preplatite de catre teroristi, inclusiv de cei care au efectuat atentatele din Paris si Bruxelles, transmite Bloomberg. Reprezentantii Deutsche Telekom se vor intalni cu politicienii, firmele concurente si autoritatile de reglementare pentru a discuta posibile masuri, inclusiv verificarea obligatorie a identitatii persoanelor care achizitioneaza cartele telefonice preplatite si limitarea numarului de cartele pe care fiecare persoana le poate cumpara, a anuntat, joi, purtatorul de cuvant al companiei germane, Andreas Middel. Inasprirea reglementarilor ar putea face mai dificila achizitionarea cartelelor telefonice preplatite de catre teroristi si criminali, eliminandu-se astfel modul in care isi ascund identitatea, arata Capital. Producatorul de profile din material plastic Teraplast Bistrita isi deschide o filiala in Serbia, dupa ce toamna trecuta a mai deschis o companie si in Ungaria. "Scopul acestei actiuni este dezvoltarea prezentei Teraplast pe piata din Serbia si face parte din strategia companiei de a creste valoarea exporturilor", potrivit raportului de infiintare a firmei. Grupul Teraplast a inregistrat in primele noua luni ale anului trecut, cel mai recent interval pentru care exista informatii, o cifra de afaceri de 311 milioane de lei, in timp ce profitul net a ajuns la 30 de milioane de lei in aceeasi perioada. Tot in primele trei trimestre ale anului trecut, exporturile grupului crescusera cu 28% fata de aceeasi perioada a anului 2015. Teraplast exporta pe piete precum Germania, Austria, Ungaria, Slovenia, Cehia, Slovacia, Italia, Bulgaria, Serbia si Belgia, precizeaza NewMoney. Volkswagen incepe anul 2017 cu o veste buna pentru fanii lui Golf. Cel mai iubit model al marcii este acum disponibil si cu echiparea R-Line. Pachetul nu aduce doar modificari exterioare, ci si imbunatatiri pentru interior. Echiparea R-Line va fi disponibila in doua versiuni, una care vizeaza doar exteriorul si una completa. Volkswagen Golf R-Line cu pachetul de exterior integreaza un spoiler frontal cu prize de aer marginite de plastice in culoarea negru lucios, un spoiler spate care integreaza un difuzor de aer special si cateva logo-uri R-Line plasate pe caroserie. Daca optezi pentru pachetul complet R-Line, vei primi, in afara modificarilor exterioare si scaune sport, un volan special, covorase noi si elemente din otel pentru pedale si pragurile laterale, anunta Auto-Bild. Pretul gazelor platit de consumatorii bulgari a crescut cu 5% de la 1 ianuarie, potrivit unei decizii a Comisiei de Reglementare in domeniul Energiei si al Apelor de la Sofia (KEVR), transmite portalul de stiri novinite.com. Compania nationala de gaze, Bulgargaz, ceruse o majorare a tarifelor de 13,5%, insa oficialii KEVR au aratat ca nu exista motive pentru care preturile finale platite de populatie sa cunoasca un astfel de salt. Bulgargaz argumentase cererea precizand ca pretul la care achizitioneaza gaze de la Gazprom, principalul furnizor, este mai mare cu 13,9% in primele trei luni ale acestui an, comparativ cu trimestrul anterior. In plus, moneda nationala a cunoscut o devalorizare fata de dolar, informeaza Economica.



Operatorul aerian low-cost Wizz Air a transportat anul trecut peste 5,5 milioane de pasageri din si inspre Romania, in crestere cu 23% fata de 2015. Wizz Air a transportat anul trecut la nivel international circa 23 de milioane de pasageri, ceea ce inseamna ca Romania a generat circa 24% din numarul total de persoane transportate de compania aeriana. Wizz Air isi pastreaza astfel pozitia de lider al pietei aeriene din Romania, avand in vedere ca operatorul national Tarom, ocupantul locului doi in randul companiilor aeriene de pe plan local in 2015, a transportat in primele noua luni ale anului trecut 1,9 milioane de pasageri, iar in 2015 - 2,5 milioane de oameni. Wizz Air a deschis anul trecut doua noi baze, la Iasi si la Sibiu, si a intrat si pe doua noi aeroporturi din Romania, Satu Mare si Suceava, deruland in prezent zboruri de pe zece aeroporturi locale, potrivit NewMoney.