Business report: Harta ministrilor din Guvernul Romaniei: Judetele reprezentate la masa din Palatul Victoria; Alitalia, invinsa de cursele low cost pe piata romaneasca; Cele mai bune luni pentru a cumpara bilete de avion cu 40% mai ieftine

Sudul tarii este de departe cel mai bine reprezentat in actualul Executiv. Economica.net a facut o harta a judetelor care au avut sansa sa dea un ministru. I-am plasat functie de colegiile in care si-au castigat locul in actualul legislativ sau dupa locul in care isi desfasoara in mod normal activitatea, dupa caz. Sorin Mihai Grindeanu - Premier - Timis. A fost deputat din 2012 pana la sfarsitul lunii iunie 2016, cand a devenit presedinte al CJ Timisoara. Sevil SHHAIDEH - Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene - Constanta. Sevil Shhaideh s-a nascut la Constanta, in 1964 si a absolvit, in 1987, Academia de Stiinte Economice, Facultatea de Planificare Economica si Cibernetica. In acelasi an, dupa terminarea facultatii, s-a angajat analist programator la Trustul pentru Mecanizarea Agriculturii Constanta. Ulterior a fost manager sisteme informatice la Directia de Munca si Protectie Sociala a judetului Constanta, director sisteme informatice la Consiliul Judetean Constanta etc.Compania a anuntat agentiile de turism ca renunta sa mai zboare din Romania. Compania aeriana Alitalia a anuntat agentiile de turism romanesti pe 28 decembrie anul trecut, printr-un e-mail sec, ca de la 1 februarie 2017 anuleaza zborurile de la si catre Bucuresti-Otopeni. Reprezentantii agentiilor de turism spun ca Alitalia, cu 12 zboruri pe saptamana spre Roma, a pierdut lupta cu companiile low cost, care opereaza impreuna 26 de zboruri saptamanale pe aceasta destinatie. Potrivit datelor furnizate Profit.ro de catre Eximtur, una dintre cele mai mari agentii de turism din Romania, in prezent, intre Bucuresti si Roma sunt operate urmatoarele zboruri non-stop (directe, fara escala) pe saptamana: Alitalia 7+5, Tarom 3, Ryanair 7+5, Blue Air 7, Wizz Air 7. "Alitalia ne-a anuntat oficial ca renunta la operarea in Romania de la 1 februarie", a declarat pentru Profit.ro Romulus Craciun, director zonal al Eximtur pentru sudul Romaniei.Contravalorea abonamentelor medicale suportate de angajati va fi dedusa de la calculul impozitului pe veniturile din salarii, la fel ca primele de asigurare voluntara de sanatate, dar in limita aceluiasi plafon, echivalentul in lei al sumei de 400 euro anual, releva proiectul de modificare a Codului Fiscal pregatit de Guvern. Informatia a fost confirmata de Ministerul Finantelor, care a prezentat proiectul redactat in acest sens. oate aceste masuri au fost aprobate astazi de Guvern. In prezent sunt deduse, de la calculul impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, primele de asigurare voluntara de sanatate, suportate de angajati, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro. Proiectul Guvernului stabileste insa ca vor fi deduse si abonamentele medicale, suportate de angajati, dar in limita aceluiasi plafon, scrie profit.ro Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL) a receptionat anul trecut aproape 600 de unitati locative destinate inchirierii si altele 1.445 sunt in curs de executie, potrivit bilantului de mandat al fostului ministrul al dezvoltarii Vasile Dincu. Desi in ultimul an ministerul a incercat oprirea vanzarii locuintelor publice catre chiriasi, acest lucru nu s-a mai realizat. Cele 595 de unitati locative repartizate in 2016 ridica volumul de locuinte pentru tineri realizate prin intermediul acestui program ANL la 32.988, printre care se numara si 564 de unitati dedicate specialistilor din sanatate, se arata in bilant. In a doua parte a anului trecut s-a promovat documentatia pentru inca 166 de locuinte pentru specialistii din sanatate, la care se asteapta ca lucrarile sa demareze in 2017. Intregul program de locuinte pentru tineri are in curs de executie 1.445 de locuinte, anunta Capital Ianuarie si februarie sunt poate cele mai bune luni pentru a cumpara bilete de avion. In mod normal, biletele luate acum sunt cu 40% mai ieftine decat in restul anului.Lunile ianuarie si februarie sunt cunoscute ca sezon al reducerilor, iar pachetele turistice nu fac exceptie. Majoritatea agentiilor de turism sI companiilor de transport vin cu promotii inca din prima zi a noului an. Daca perioada vizata este iunie - august, atunci tarifele sunt cu 40, 45% mai mici. Majoritatea reducerilor includ destinatii din Europa, dar, in functie de buget, exista si pachete pentru destinatii exotice, relateaza Digi 24 . In urma cu cateva zile va anuntam ca oficialii din Coreea de Sud au interzis vanzarea a zece modele BMW, Nissan si Porsche din cauza faptului ca producatorii au publicat documente false cu privire la testele de emisii. Tot in Coreea de Sud, grupul Volkswagen fusese lovit si in 2016 cand oficialii statului au scos de la vanzare 80 de modele si versiuni produse sub Audi, Bentely si Volkswagen. Dar lucurile sunt departe de final in epopeea Dieselgate. Curtea Centrala din Seul a anuntat astazi ca unul dintre oficialii Volkswagen a primit un an si jumatate de inchisoare cu executare pentru falsificarea de documente, subminarea muncii si violarea legii de mediu din Coreea de Sud. Este primul caz de acest fel de la izbucnirea scandalului Dieselgate, scrie Auto Bild.