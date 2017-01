Loteria Romana, trecuta din nou la Ministerul Finantelor

In vara anului trecut, Loteria Romana a fost transferata de Guvernul Ciolos in portofoliul Ministerului Economiei, aminteste sursa citata.Aceasta dupa ce, in toamna anului 2015, Guvernul Ponta a decis ca Loteria Romana sa treaca din subordinea Ministerului Finantelor in cea a Oficiului National pentru Jocuri de Noroc, institutie care timp de patru ani sa aiba exclusivitate pentru jocurile organizate de Loterie. Executivul sustinea in ordonanta ca, in termen de doi ani, Loteria va functiona dupa principiile guvernantei corporative, cu o conducere de tip dualist si cu criterii de performanta.Pana sa fie trecuta la Oficiul Jocurilor de Noroc, Loteria Romana a fost controlata tot de Ministerul Finantelor.Loteria a incheiat anul trecut, conform bugetului rectificat de venituri si cheltuieli, cu un profit net de 59,5 milioane de lei, precizeaza Profit.ro.