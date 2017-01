Business report: Trei orase din Romania vor avea sosele noi de centura; Peste 200 de firme sanctionate si 261 de straini depistati cu munca nedeclarata anul trecut; Mugur Isarescu, despre posibilitatea depasirii deficitului bugetar de 3% din PIB

Compania de Drumuri a lansat in ultima luna licitatii privind variantele de ocolire ale oraselor Timisoara, Giurgiu si Barlad. Contractele sunt estimate la peste 10 milioane de lei si vizeaza efectuarea studiilor de fezabilitate, a proiectelor tehnice dar si a documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de construire. Proiectul de varianta ocolitoare cu cea mai mare valoare dintre cele trei scoase la licitatie vizeaza Centura de Sud a Timisoarei. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat pe 4 ianuarie licitatia pentru "Elaborarea revizuirii Studiului de fezabilitate, Proiectului tehnic, Detaliilor de executie, Documentatiei tehnice pentru Autorizatia de Constructie (DTAC) si a documentatiei de atribuire pentru Varianta de Ocolire Timisoara", scrie Economica. Peste 200 de firme au fost sanctionate si 261 de straini depistati cu munca nedeclarata, in anul 2016, in cadrul actiunilor de combatere a muncii ilegale a strainilor, la nivel national, potrivit Inspectoratului General pentru Imigrari. "Pe parcursul anului 2016, in vederea exercitarii atributiilor, politistii de imigrari in cooperare cu lucratori din cadrul structurilor cu atributii relevante in domeniu au efectuat peste 855 de verificari, la nivel national, la sediile unor societati comerciale, care au angajati cetateni straini cu scopul de a constata modul in care sunt respectate prevederile legale atat de catre angajatori cat si de angajati. (...) Astfel, in cadrul activitatilor desfasurate au fost verificate peste 1.500 de societati comerciale si au fost depistati 261 de straini care desfasurau activitati lucrative fara forme legale, dintre care 175 se aflau cu sedere legala in Romania, insa nu indeplineau conditiile legale pentru a desfasura astfel de activitati, iar 86 nu aveau drept de sedere pe teritoriul tarii noastre", precizeaza sursa citata de Capital. Mugur Isarescu a salutat angajamentul luat de actualul guvern, de mentinere a deficitului bugetar la un nivel de maximum 3% din produsul intern brut (PIB), dar a declarat ca BNR are pregatite masuri suplimentare in cazul in care plafonul va fi depasit. Banca mentioneaza un context al existentei unor riscuri interne legate de situatia post-electorala si de modul in care va fi construit bugetul pe acest an, potrivit declaratiilor de vineri ale guvernatorului BNR Mugur Isarescu, potrivit News.ro. Ministrul de Finante din Guvernul condus de Sorin Grindeanu, Viorel Stefan, a declarat recent ca, in ciuda masurilor privind cresterile salariale si reducerile de taxe anuntate, deficitul bugetar nu va depasi 3% din PIB, anunta Curs de Guvernare. Cu un motor puternic si cu o suspensie care ii confera un confort si o tinuta de drum nemaivazute la un pick-up, noul Nissan Navara ofera satisfactii neasteptate. Desi nu am nevoie de latura lor de masini utilitare, trebuie sa recunosc ca am o slabiciune pentru camionete. Imi place duritatea lor, faptul ca sunt greoaie si dificil de manevrat, dar si foarte capabile in off-road. Iar dintre toate modelele pe care le-am condus in trecut, cel mai mult m-a impresionat un Nissan Navara 3.0 dCi, propulsat de un motor V6 unic (pe-atunci) intre pick-up-urile de la noi. Cu 231 CP si 550 Nm, lasa in spate orice alt concurent, ba chiar si multe masini obisnuite, cu puteri de pana in 150 CP. Plus ca avea un interior bine dotat, cu piele, trapa si un sistem audio Bose care-ti facea oasele sa vibreze, noteaza Auto-Bild. . Performanta recenta a titlurilor emise de fondurile care au detineri imobiliare reprezinta o miza pe o economie in crestere si o inflatie crescuta, spun analistii. In anii crizei, nu le mai voia nimeni. Pe piata fondurilor inchise de investitii avand plasamente in imobiliare, asa-numitele Real Estate Invest Trust (REIT), in 2008-2009 prabusirile au fost si de 90%, miscare subsecventa spargerii balonului rezidential din SUA din 2006-2007. Ca si obigatiunile cu acoperiri in ipoteci (Morgage Backed Securities - MBS), erau achizitionate numai de cumparatori de ultima instanta. La aproape 5 ani de la inceputul revenirii sectorului imobiliar din SUA, titlurile REIT redevin atractive in piata, ceea ce inseamna fie ca investitorii mizeaza pe dobanzi mai mari si o inflatie mai ridicata, fie ca exista o incredere fata de forta cresterii economiei americane, relateaza Profit. Valul de licitatii lansate de Compania de Autostrazi in ultimele luni din 2016 se izbeste de tot felul de obstacole, de la contestatii, amanari sau chiar suspendari. Printre proiectele afectate se numara Autostrada Craiova-Pitesti si lotul Targu Mures-Ungheni din Autostrada Transilvania. Probleme sunt si cu lotul 5 din Autostrada Comarnic-Brasov, scos la licitatie inca din vara anului 2015. Economica prezinta in ce stadiu se afla procedurile de achizitii pentru soselele de mare viteza. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a demarat in ultimul trimestru al anului trecut sapte licitatii pentru studii de fezabilitate si proiectari de autostrazi/drumuri expres si doua pentru executie lucrari.. Norvegia este pregatita sa devina prima tara din lume care, saptamana viitoare, va face trecerea de la emisia radio analogica FM la emisia radio digitala, o transformare tehnologica care va fi urmarita cu atentie de alte tari care analizeaza o masura similara, potrivit Reuters. Criticii sustin ca guvernul de la Oslo se grabeste cu aceasta tranzitie si multe persoane ar putea sa nu poata primi anunturile de urgenta transmise pana acum via radio. Un motiv deosebit de ingrijorare sunt cele doua milioane de autoturisme care ruleaza pe drumurile din Norvegia si care nu sunt echipate cu receivere Digital Audio Broadcasting (DAB). Potrivit rezultatelor unui sondaj de opinie publicat luna trecuta de cotidianul Dagbladet, 66% din norvegieni se opun renuntarii la radioul FM si doat 17% sunt in favoarea trecerii la emisia radio digitala, precizeaza Capital