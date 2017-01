Business report: Record al ultimilor opt ani. Suntem lideri in UE la cresterea productiei de vin; Dobanda in crestere pana la 0,98% la primele certificate de trezorerie emise de Ministerul Finantelor in 2017; Top 5 jucatori importanti de pe piata de telecom (P)

Romania ar putea raporta cea mai mare crestere a productiei de vin din UE, de 28% in 2016 fata de 2015. Pentru noi este un record al ultimilor opt ani, in conditiile in care statele membre au realizat o cantitate cu 4,8% mai mica in comparatie cu anul precedent. Ultima prognoza a Comisiei Europene privind productia de vin indica pentru Romania un plus de 28% fata de anul trecut, pana la 4,8 milioane de hectolitri. De asemenea, fata de media ultimilor cinci ani, cresterea pentru cultivatorii romani de vita de vie este de 17%. Este cea mai mare crestere din UE, in conditiile in care majoritatea statelor membre au produs anul trecut mai putin vin decat in 2015. Productia totala a ajuns astfel la 165 de milioane de hl, cu 4,8% sub productia anului anterior si cu 2% sub media ultimilor cinci ani, potrivit Economica. Ministerul Finantelor Publice (MFP) a vandut luni certificate de trezorerie (CT) in valoare de 483,2 milioane lei la un randament mediu ponderat de 0,98%, potrivit datelor BNR citate de Agerpres. A fost rostogolita astfel pentru inca un an, in proportie de aproape 97%, o emisiune de 500 de milioane de lei scadenta marti. Costul refinantarii datoriei publice este in crestere, iar dificultatile refinantarii bugetului incep sa apara. Randamentul mediu ponderat la licitatia de luni a fost de 0,98%. Ultima oferta de CT reusita, din 24 noiembrie 2016, s-a adjudecat la o dobanda medie de 0,84% pe an, peste cea din octombrie, de 0,6%. In 22 decembrie, Ministerul Finantelor a respins cererile bancilor, dobanzile solicitate fiind considerate prea mari, scrie Curs de Guvernare. Piata de telecom locala este dominata in continuare de marii jucatori: Orange si Vodafone. Ne mandrim ca utilizatorul roman are servicii de telefonie mobila la cele mai inalte standarde. Care sunt insa tendintele si rezultatele inregistrate de cele mai importante companii de pe piata locala, sau cum aceste rezultate vor influenta investitiile din 2017? Afla si tu din Topul Companiilor din Telecomunicatii realizat de RisCo. Situatiile financiare ale companiilor sunt de interes general, in special pentru clientii acestor companii, intrucat ne ofera posibilitatea sa evaluam daca un furnizor are sau nu resursele necesare pentru a asigura constanta unui serviciu si in viitor, informeaza Romania Libera In luna decembrie a anului trecut, Volkswagen anunta versiunea cu sapte locuri a lui Tiguan. Modelul se numeste Tiguan Allspace, iar pentru inceput va fi disponibil doar in SUA si in China. Volkswagen Tiguan Allspace are la baza aceeasi arhitectura MQB si ofera o lungime mai mare cu 11 centimetri fata de versiunea standard pe care o cunoastem. Din punct de vedere estetic, lucrurile nu sunt diferite. Volkswagen a operat aceasta modificare de dimensiuni pentru a putea amplasa inca un rand de scaune. Conform oficialilor germani, versiunile cu tractiune fata sunt disponibile in standard cu sapte locuri, in timp ce pentru varianta cu tractiune integrala al treilea rand de scaune este optional, arata Auto-Bild. Sectorul de birouri a fost una dintre vedetele industriei imobiliare anul trecut, avand in vedere ca in piata au intrat 280.000 de noi metri patrati de astfel de spatii in 2016, echivalentul livrarilor totale din perioada 2013-2015. Si ritmul de tranzactionare a inregistrat anul trecut o crestere importanta, de peste 20%, fiind incheiate contracte de chirie insumand peste 370.000 de metri patrati, potrivit unei analize a companiei de consultanta imobiliara ESOP Consulting. Bucurestiul ramane cea mai importanta piata pentru sectorul de birouri, avand in vedere ca anul trecut peste 80% dintre suprafetele tranzactionate au fost in Capitala, relateaza NewMoney Romexpo SA, compania care administreaza complexul expozitional Romexpo din Bucuresti, vrea sa contracteze un credit de investitii in valoare de 55 milioane de lei (12,2 milioane de euro), de la Libra Internat Bank, pentru finalizarea constructiei celor doua noi pavilioane expozitionale. Lucrarile au inceput in 2008, dar au fost intarziate de criza. Consiliul de Administratie al Romexpo a convocat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru a solicita aprobarea creditului in conditiile convenite cu Libra Bank. Imprumutul va fi garantat cu ipoteca pe mai multe imobile, conturi bancare si pe veniturile viitoare din contractele de inchiriere, noteaza Economica. Cursul de schimb ramane in stagnare, dobanzile bancare vor creste usor, inflatia va reveni in teritoriul pozitiv - acestea sunt coordonatele principale ale anului in curs. Anul 2017 a debutat in mod negativ pentru cei care au credite in lei cu dobanda variabila, legata de indicatorul ROBOR (al dobanzilor interbancare la trei luni) al Bancii Nationale, adica pentru majoritatea creditelor noi din ultimii ani, inclusiv cele prin Prima Casa. ROBOR a ajuns la maximul ultimelor sase luni la sfarsitul anului trecut, respectiv 0,85%, iar in primele zile ale anului a continuat sa urce pana la 0,87%. Deocamdata aprecierea inseamna rate lunare mai mari cu 10-20 de lei, dar daca trendul continiua presiunea va fi tot mai puternica asupra debitorilor, anunta Capital