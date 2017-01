Business report: Show TV international pe modelul "Supravietuitorul", cu daci, varcolaci, carute, sarmale si mamaliga pentru promovarea turistica a Romaniei; Inegalitatea devastatoare a veniturilor: peste cea de la aderare si cea mai mare din Uniune. Inegalitatea in UE28; Cum va arata sistemul bancar romanesc in 2017

Oarecum paradoxal, inegalitatea distributiei veniturilor in Romania s-a diminuat in perioada de criza pentru a reveni in 2015 la o valoare mai mare decat cea de la aderarea in Uniunea Europeana. Cu alte cuvinte, beneficiile reluarii cresterii economice si a revenirii PIB peste nivelul din 2008 au fost adjudecate preponderent de o parte mica a populatiei, ceea ce explica in buna parte tensiunile sociale in crestere. Procentajul din veniturile totale care revine partii de 20% din populatie cu cele mai ridicate venituri raportat la procentajul din veniturile totale care revine partii de 20% din populatie cu cele mai mici venituri (veniturile trebuie intelese ca venit echivalent disponibil) a fost in primul an de apartenenta la UE, potrivit cursdeguvernare.ro. Romania aloca cei mai putini bani din regiune pentru promovarea turistica. Raportat la numarul de turisti straini care ajung in tara noastra, cheltuim mai putin decat tari precum Turcia, Republica Ceha, Grecia, Croatia, Austria sau Ungaria. Nici macar trei milioane de euro nu au fost alocate anul trecut pentru promovarea Romaniei. Iar banii pentru 2016 au fost mai putini decat cei din 2015, atunci cand bugetul alocat a fost de circa 5,4 milioane de euro. Cu toate aceastea, numarul de turisti a crescut anul acesta, arata datele de la INS pentru primele zece luni din acest an. Fosta Autoritate pentru Turism, transformata in guvernarea PSD in Minister, a elaborat o strategie pentru dezvoltare si marketing. Romania ar urma sa fie promovata pe mai multe canale, cu accent pe mediul online si pe aplicatii, in raport cu avansul tehnologic de astazi. [...] Iar la acest capitol, pe modelul show-ului de televiziune Supravietuitorul, documentul prevede "organizarea unui concurs, difuzat in cadrul unui show televizat, la nivel international", potrivit Economica.net . SEN inregistreaza consumuri record pentru ultimii 17 ani, pentru ca romanii se incalzesc masiv cu resouri si calorifere electrice. Aproape toate centralele din tara functioneaza la capacitate, inclusiv cele pe pacura, iar rezervele de capacitate sunt pe hidroenergia din lacuri si pe huila din Hunedoara. Eolienele insa, sunt "la pamant". Dupa ani de zile de lipsa crasa de investitii, pierderi si confruntate cu un val de debransari ale populatiei, sistemele de termoficare din Romania au clacat, unul dupa altul. S-a ajuns la situatia ca, acum, o buna parte din Romania sa nu mai primeasca caldura de la CET-urile locale, multe dintre ele, in faliment, scrie Capital Dupa un 2016 marcat de riscuri severe la adresa stabilitatii financiare, ca urmare a introducerii unor legi foarte contestate, bancile au iesit pe plus si se asteapta la lucruri bune in anul care tocmai a inceput. Economia va creste, la fel si creditarea - dar si dobanzile. Toate depind, insa, de mai multe lucruri. Sa le luam pe rand. La nivel mondial, 2017 aduce o divergenta pronuntata a politicilor practicate de marile banci centrale de pe cele doua coaste ale Atlanticului. Pe de o parte, Rezerva Federala (Fed) din SUA inaspreste politica monetara, ceea ce va duce la cresterea dobanzilor si la aprecierea dolarului, in vreme ce Banca Centrala Europeana (BCE) face exact opusul - tine dobanzile aproape sau chiar sub zero si arunca bani in piata, in speranta de a "reanima" inflatia si cresterea economica din zona euro. Aceste tendinte au determinat deja o majorare a costurilor de finantare pentru Romania, scrie New Money Daca se face diferenta dintre valoarea finala a deficitului bugetar si deficitul consemnat dupa primele zece luni ale fiecarui an, se poate observa cum Romania a cheltuit sistematic sume consistente de bani pe finalul fiecarui an. Obicei nefast care a dezechilibrat executia bugetara si nu a mai lasat timp pentru a executa in bune conditii o serie de lucrari contractate pe fonduri publice. Daca se vor confirma datele operative care indica un nivel de 2,42% din PIB al deficitului acumulat in noiembrie si octombrie, nu ne confruntam cu nimic nou, intrucat in anul 2015 (la final de mandat inaintea guvernului tehnocrat), valoarea a fost chiar si mai mare (2,75% din PIB) iar in 2013 s-a situat undeva intr-o zona apropiata, cu 2,14% din PIB, potrivit cursdeguvernare.ro Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, a aparut in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 15 din 6 ianuarie 2017 si va intra in vigoare la 1 februarie, potrivit Capital.ro . Astfel, de luna viitoare, romanii nu vor mai trebui sa achite: - Taxa Radio-TV; - Timbrul de mediu; - Taxa pentru cazierul fiscal si cel judiciar; - Taxa pentru apostilarea si supralegalizarea actelor oficiale si taxa suplimentara pentru eliberarea pasapoartelor; - Taxa pentru inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a schimbarii numelui si sexului; - Taxa pentru preschimbarea actelor de identitate pentru cetateni romani, precum si inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei cetatenilor romani...Marine Le Pen, candidata la presedintia Frantei din partea partidului de extrema dreapta Frontul National, a declarat, marti, ca va incerca sa repatrieze productia de autovehicule si alte bunuri industriale, aratandu-se inspirata de politicile presedintelui ales al Statelor Unite, Donald Trump, transmite Reuters. In Romania, francezii de la Renault detin fabrica Dacia, cel mai mare exportator al tarii. Renault si Peugeot au fabrici in Europa de Est, in Spania si in Africa de Nord, in Algeria si Maroc. Modelele Logan, Duster si Sandero produse la fabrica Renault Dacia din Romania s-au bucurat de un succes considerabil si pe piata franceza, potrivit Economica.net. Nu mai este niciun secret ca Mercedes-AMG pregateste un hypercar. Nemtii au lansat de ceva vreme o imagine teaser cu viitorul lor produs, iar acum ii aflam si numele. Modelul a fost numit Project One si este descris drept "cel mai fascinant vehicul cu doua locuri produs pana acum". Sub capota viitorului hypercar german se afla un motor V6 turbo de 1,6 litri preluat de pe monopostul de Formula 1 al echipei Mercedes-AMG Petronas. Unitatea a fost modificata pentru a putea fi integrata pe un model de starda si foloseste si un motor electric, potrivit auto-bild.ro