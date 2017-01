Business report: Constructorul de autostrazi care lucreaza pe santier si duminica, la -10 grade; Am gasit cele 10 miliarde risipite de Ciolos: Sa nu mai cheltuiasca Parlamentul pentru cautarea lor; Kaufland Romania: Deschidem cel putin 6 magazine anul acesta

Constructorul unui lot din Autostrada Transilvania continua in ianuarie lucrarile pe santier, inclusiv duminica, in ciuda conditiilor meteo din ultima perioada. Asta in timp ce autoritatile intampina dificultati in deszapezirea autostrazilor construite deja. Constructorul unui lot din Autostrada Transilvania continua in ianuarie lucrarile pe santier inclusiv duminica, in ciuda conditiilor meteo din ultima perioada. Asta in timp ce autoritatile intampina dificultati in deszapezirea autostrazilor construite deja. Pe langa constructorii bucatilor de autostrada programate pentru a fi inaugurate anul trecut, si constructorul unui santier proaspat deschis a lucrat pana in ultimele zile din 2016, anunta Economica Declaratia premierului de facto Liviu Dragnea privind cei 10 miliarde de lei care lipsesc din buget dupa guvernul Ciolos ("gaura" - cum a numit-o liderul PSD) are un raspuns oficial. Si nu de 3 zile - de cand a inceput "cautarea banilor" (si va urma si infiintarea unei comisii parlamentare platite pentru acest scop), ci de 2 luni. Imaginea pe care o publicam mai jos e de pe site-ul Ministerului de Finante si sta acolo din luna noiembrie: e executia la bugetul general consolidat dupa 10 luni, informeaza Curs de Guvernare Kaufland va mai deschide inca "cel putin 6 magazine anul acesta", continuand, in acelasi timp, modernizarea celor deja existente. "In 2017 vom continua expansiunea cu un ritm mai accelerat decat in anii anteriori, astfel ca in acest an vom inaugura cel putin 6 magazine. Vom mentine acelasi ritm si pentru anii urmatori. De asemenea, pana la mijlocul anului, toate magazinele Kaufland vor fi modernizate, in special in zona de produse proaspete", a declarat pentru Capital Valer Hancas, Manager Corporate Affairs si Comunicare Kaufland Romania. Acesta a mai spus ca 2017 va insemna si continuarea masurilor de sustinere a producatorilor romani - si implicit a economiei locale, investind in consolidarea sortimentului de produse romanesti, potrivit Capital AdePlast a anuntat ca afacerile companiei au crescut, anul trecut, cu 13%, pana la 346 de milioane de lei, iar volumul de polistiren livrat a fost 1,2 milioane de metri cubi, echivalentul a 12 milioane de metri patrati de termosistem, potrivit unui comunicat emis de producatorul roman de materiale de constructii. "Consideram ca anul 2016 a fost unul extrem de bun pentru AdePlast si pentru zona constructiilor, in general. Iar daca nu vor interveni schimbari majore in plan politico-economic, 2017 se poate inscrie pe acelasi traseu", a declarat Marcel Barbut (foto), proprietarul AdePlast. In ceea ce priveste exportul, producatorul a inregistrat o cifra de afaceri de patru milioane de euro, in crestere cu 36% fata de anul trecut, scrie NewMoney. Lupta pentru cel mai mare constructor auto al anului inca nu a fost elucidata. Volkswagen a anuntat vanzarile obtinte in 2016, insa Toyota ne mai tine in suspans pana la finalul lunii curente. Grupul Volkswagen a raportat vanzari de 10,3 milioane de masini in cele 12 luni din 2016. Dintre acestea, aproximativ 6 milioane au fost vandute sub brandul Volkswagen, in timp ce Skoda vine cu cea mai buna crestere: 6,8% si vanzari de 1,1 milioane de unitati. Speram ca nu aveati dubii in privinta celui mai bine vandut model din gama Skoda. Octavia reusete iarasi un an bun, cu 436.000 de exemplare. Un alt brand, un alt model nou care a contribuit la vanzarile excelente obtinute de grupul german, arata Auto-Bild. Desi in fiecare iarna viscolul blocheaza aceleasi tronsoane din infrastructura rutiera, Romania evita cea mai ieftina si mai eficienta metoda de protectie a soselelor impotriva inzapezirilor. Cu 5 legi si hotarari de guvern elaborate in 15 ani, cu un cost de numai 7 milioane de euro si cu 4 ministere implicate, guvernele lupta impotriva viscolului doar prin cele mai costisitoare metode: blocarea traficului, instituirea de coduri de urgenta si adunarea celulor de criza care stau de dimineata pana seara in lumina reflectoarelor. In acest timp, infrastructura rutiera a unei tari cu ierni grele se bucura de o protectie similara cu cea a celor din statele mediteraneene, precizeaza Curs de Guvernare. Ministerul Agriculturii alaturi de mediul de afaceri lucreaza la modificarea normelor metodologice de aplicare a noii legi a comertului alimentar, cea prin care marii retaileri sunt obligati sa achizitioneze 51% din volumul de alimente de baza de la raft din lantul alimentar scurt. Prevederea ar fi trebuit sa intre in vigoare luna aceasta. Pe 15 ianuarie se implinesc sase luni de la publicarea in Monitorul Oficial a asa-numitei legi a produselor romanesti la raft (legea 150/2016 a comertului alimentar), data de la care, in mod teoretic, ar fi trebuit sa intre in vigoare si prevederea potrivit careia marii retaileri sunt obligati ca, pentru categoriile carne, oua, legume, fructe, miere de albine, produsele lactate si de panificatie, sa achizitioneze aceste produse in proportie de cel putin 51% din volumul de marfa pe raft, anunta Economica.