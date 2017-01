Business report: Statul plateste 40.000 de lei pentru reabilitarea termica a cladirilor detinute de persoane fizice; Inca o autostrada liliputana in Romania; Cum se vor comporta inspectorii Fiscului cu firmele: ragaz de 7 zile lucratoare pentru rezolvarea problemelor si abia apoi amenda

Persoanele fizice care detin in proprietate sau isi construiesc imobile mai mari de 50 de mp cu un regim de inaltime de maximum P+2E pot lua de la stat pana la 40.000 de lei pentru a-si creste eficienta energetica a cladirii. Ministerul Mediului a publicat Ghidul de finantare a Programului privind efectuarea de lucrari destinate eficientei energetice, beneficiari persoane fizice, pe baza caruia cei interesati se pot pregati pentru depunerea dosarelor. Anul acesta, suma maxima ce se poate lua de la stat se ridica la 40.000 de lei, dar nu mai mult de 120 de lei pe metrul patrat izolat si finisat, fie ca vorbim despre locuinte vechi, fie despre cele aflate in faza de constructie, scrie Economica Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc a anuntat ca luna viitoare se vor deschide 15 km de autostrada. "Am identificat si eliminat obstacolele birocratice de la CNAIR, iar portiunea de 15 km din autostrada Lugoj-Deva este finalizata si va putea fi deschisa traficului imediat dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor. In intervalul 6-10 februarie vom avea aceasta receptie si vom putea da in folosinta cei 15 km de autostrada", a precizat Razvan Cuc, ministrul Transporturilor la inceputul sedintei de Guvern. Portiunea de aproximativ 15 km de autostrada, reprezinta jumatate din lotul 2 al autostrazii Lugoj-Deva. Segmentul de sosea la patru benzi ar fi trebuit deschis la finele anului trecut, noteaza Capital Inspectorii Fiscului nu vor mai putea amenda firmele la prima constatare a unei fapte, ci vor fi obligati sa incheie un proces-verbal de constatare a neregulilor care constituie contraventii (nu infractiuni) si sa redacteze un plan de conformare, cu problemele care trebuie remediate si termenul de conformare pentru fiecare fapta. Acest termen nu va putea fi mai mic de 7 zile lucratoare. Dupa expirarea termenului de conformare, inspectorul are dreptul sa reia controlul si, in situatia in care constata ca nu au fost respectate obligatiile stabilite in planul de conformare, poate aplica amenzi. O firma va beneficia de masurile de preventie o singura data pentru fiecare fapta care constituie contraventie, intr-un termen de 5 ani, anunta Profit. In trimestrul patru din 2016, numarul utilizatorilor care s-au confruntat cu programe malware capabile sa fure bani sau informatii financiare importante a ajuns la 319.000. Asta inseamna o crestere de 22,49% fata de aceeasi perioada din 2015, informeaza Kaspersky Lab. Sarbatorile sunt foarte atractive nu doar pentru banci, patronii de magazine si clienti, ci si pentru infractorii cibernetici. Acestia nu ezita sa exploreze noi oportunitati ilegale de castig si sa-si coreleze campaniile malware cu perioade marcate de o crestere a platilor online, precum Craciunul sau Black Friday, arata NewMoney Investitorul imobiliar institutional AEW Europe, detinut de Natixis si La Banque Postale, a scos la vanzare cladirea de birouri America House din centrul Bucurestiului la aproape un deceniu de la achizitia acesteia cu un randament ramas pana astazi un record, potrivit unor surse din piata imobiliara. Decizia de a scoate imobilul pe piata vine la scurt timp dupa ce bancile de investitii Natixis si La Banque Postale au finalizat procesul de fuziune a diviziilor lor imobiliare AEW Europe si Ciloger. Noul grup a devenit al treilea cel mai mare manager de active imobiliare de pe piata franceza, cu un portofoliul in administrare de peste 24 mld. euro. Pe langa America House, AEW Europe mai detine in Romania si parcul de retail Promenada din Targu Mures, precizeaza Capital.



In ultima perioada, zvonurile au tot spus ca Skoda o sa vina cu versiuni RS atat pentru Superb, cat si pentru Fabia. Doar ca cehii s-au gandit sa strice putin lucrurile si anunta oficial o versiune RS pentru Kodiaq. Informatii vin din partea Christian Strube, seful departamentului de Cercetare si Dezvoltare Skoda. Acesta a declarat pentru publicatia EVO Magazine ca Skoda Kodiaq va primi o varianta RS, in timp ce Fabia sau Superb nu vor vedea acest acronim prea curand. Totodata, sub capota lui Skoda Kodiaq RS se va afla doar motorul diesel de 2,0 litri care produce 240 CP si 500 Nm intre 1.750 si 2.500 rpm, potrivit Auto-Bild Tinmar, al doilea furnizor de energie de piata concurentiala, dupa Electrica, a lansat o oferta de energie electrica pentru consumatorii casnici. Nu pretul face oferta Tinmar interesanta, ci serviciile adiacente, oferite gratuit, in contractul de furnizare. Tinmar Energy are pentru clientii casnici pachetul TinmarGold, prin care ofera energie obtinuta doar din surse regenerabile (Tinmar este si producator), la care se adauga insa un pachet de asigurare a echipamentelor casnice care ar putea fi afectate de variatiile de tensiune, noteaza Economica. . Tara noastra, locul 3 in topul mondial. Romania se situeaza pe locul trei, dupa Japonia si Taiwan, la deficitul de talente pe piata muncii, potrivit sondajului realizat de ManpowerGroup pe esantione de angajatori din mai multe state. Concret, 72% din angajatorii autohtoni au declarat ca au probleme cu recrutarea muncitorilor calificati, inginerilor si operatorilor de productie, procent ce indica cel mai acut deficit de talente raportat vreodata in Romania, informeaza Curs de Guvernare.