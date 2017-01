Business report: Cine si de ce infiinteaza "criza energetica" din Romania la prima ninsoare din an; Romania, tara soferilor de TIR. Este boom-ul din transporturi doar un miraj?; Salariile angajatilor Metrorex, printre cei mai bine platiti din companii de stat, sunt majorate cu 9,5%

Din declaratiile si actiunile publice ale ultimelor 24 de ore, pare ca Romania se afla in fata unei iminente crize energetice provocata de efectele iernii. Surse din piata energiei, aflate la curent cu detaliile tehnice si de strategie ale industriei, au declarat cursdeguvernare.ro ca aceasta criza este una creata artificial, cu dublu scop.Pe de-o parte, noua guvernare creaza pretextul pentru demiterea conducerilor unor companii de stat din domeniul energetic si impunerea unor persoane "de incredere". Tinta primara evidenta este CE Oltenia. La inceputul sedintei de guvern de joi, noul ministru al Energiei, Toma Petcu, a declarat: "Am observat o proasta pregatire in prealabil a perioadei de iarna de catre fostul guvern. In primul rand, stocurile de carbune la centralele termoelectrice. Aici m-as referi la Complexul Energetic Oltenia, unde avem la ora actuala 357.000 de tone. Cu un consum zilnic pe varf orar de 80.000 de tone, ne-ar asigura o durata de functionare doar pentru patru zile. La Complexul Energetic Hunedoara avem, la ora actuala, in stocuri, 30.000 de tone. Cu un consum zilnic de 6.100 de tone pe zi, asta inseamna o functionare de maxim patru zile". Cu doua zile inainte, noul ministru zicea exact invers si pregatea deja publicul: "Stocul de carbune este unul foarte bun, aproape de 400.000- 500.000 de tone. Din pacate, transportul acestui carbune catre centrale nu a fost optimizat, n-a fost facut in timp optim" O replica a lui Victor Grigorescu, fost ministru al Energiei, dar mai ales un raport public al CE Oltenia demonstreaza ca situatia nu este prezentata corect de Toma Petcu: CE Oltenia avea in stocuri, pe 12 ianuarie, peste 800.000 de tone de carbune.Suma totala primita de Romania de la bugetul Uniunii Europene este de 40,5 miliarde de euro, potrivit unei statistici a Ministerului de Finante. 7 miliarde au venit doar anul trecut.40,531 miliarde de euro. Aceasta este suma totala primita de Romania de la bugetul Uniunii Europene, atat ca fonduri pre-aderare, cat si post-aderare, potrivit unei centralizari a Ministerului de Finante, cu date valabile la 30 noiembrie 2016. Din cele 40,5 miliarde de euro platiti de Bruxelles Romaniei, 37 au revenit exercitiului financiar 2007-2013 (inclusiv sumele pre-aderare) iar restul au fost platiti pentru proiectele depuse in perioada 2014-2020. Potrivit aceleiasi surse, Romania a contribuit la bugetul UE cu 13,6 miliarde de euro, din 2007 pana la finalul lui noiembrie 2016. Asta face ca, in relatia cu Uniunea Europeana, Romania sa fie un beneficiar net, primind 26,9 miliarde de euro, anunta Economica.net Felul in care organizatiile reprezentantive ale transportatorilor au reusit sa isi impuna punctul de vedere in scandalul RCA a nascut numeroase controverse. O simpla privire aruncata, insa, pe statisticile care definesc piata muncii din Romania constituie un raspuns cat se poate de clar pentru cei care se mira ca firmele de transport pot obtine aproape orice daca ameninta cu iesirea in strada: cei mai muti angajati romani sunt soferi de TIR. Aproape 150.000 de romani lucreaza ca soferi de TIR, mai multi ca in orice alt domeniu de activitate din tara noastra. Fata de 2015, numarul angajatilor din domeniu a crescut cu peste 17.000. Mai mult, transporturile rutiere experimenteaza, de doi ani, un boom fara precedent, venit dupa scaderile importante de dupa 2009. Explozia nu se datoreaza doar operatorilor interni care, in general, detin un numar relativ redus de camioane, ci si unor mari companii straine care au ales in ultimii ani sa isi relocheze bazele in Romania, avand in vedere nivelul mai mic al taxelor si al costului muncii, dar si pretul scazut al asigurarilor din Romania, relateaza Capital. Dupa ce Transelectrica a notificat ministerele Energiei si Economiei ca Romania se afla in situatie iminenta de criza energetica, din cauza consumului-record de gaze naturale si energie electrica pe fondul temperaturilor scazute din ultimele zile, Guvernul a aprobat o Hotarare, fara ca aceasta sa fie pusa anterior in dezbatere, care permite luarea mai multor masuri extreme, inclusiv intreruperea exporturilor de energie. Masurile survin la numai cateva zile dupa ce ministrul Energiei, Toma Petcu, anunta ca poate fi asigurat necesrul de energie electrica si de gaze pentru a depasi varful de consum din aceste zile friguroase, scrie Adevarul Financiar Salariile angajatilor Metrorex, companie de stat care ofera printre cele mai mari remuneratii, generand in timp critici publice atunci cand ridica pretul calatoriei, sunt majorate cu 9,5% incepand cu 1 noiembrie anul trecut, releva un document discutat intr-o sedinta extraordinara a Adunarii Generale a Actionarilor. Hotararea de guvern privind infiintarea Societatii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A. stabileste inca din 1999 ca drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal sunt stabilite prin contractul colectiv de munca, pentru personalul de executie, si de catre adunarea generala a actionarilor, pentru personalul de conducere. Documentul citat releva ca acest contract colectiv de munca, pentru 2016-2017, modifica grila de salarizare si aplica o majorare cu 9,5%, incepand cu 1 noiembrie 2016, personalului de executie anunta Profit.ro Companiile producatoare de modele electrice au intrat deja intr-o concurenta acerba. Lansarea modelului FF91 al lui Faraday Future a determinat Tesla sa ofere un update pentru Model S P100D, pentru o acceleratie si mai rapida. Acesta a fost botezat de entuziasti "Ludicrous Plus". Ce poate fi mai tare decat modul Ludicrous al lui Tesla Model S 100D? Aceasta este deja masina cu cea mai rapida acceleratie de la 0 la 60 mph, cu un timp de 2,5 secunde. Si totusi, Elon Musk a simtit nevoia sa ridice si mai mult stacheta printr-un update de software impins recent over-the-air. Care sa fie cauza? Suspectul de serviciu este modelul FF91 al Faraday Future, prezentat recent la Las Vegas, in cadrul CES, scrie Auto-bild.ro