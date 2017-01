​Business report: Un fost ministru al Economiei avertizeaza: Combinatul chimic Oltchim SA Ramnicu Valcea este in pericol sa ajunga la fier vechi; De ce e nevoie de autostrazi. Romania are a treia cea mai mare crestere a traficului rutier de marfuri din Europa; Tulburarile politice din UE ar putea genera o noua criza politica si financiara in Europa

Combinatul chimic Oltchim SA Ramnicu Valcea este in pericol de a ajunge la fier vechi, sustine fostul ministru al Economiei, Constantin Nita, potrivit Mediafax. "Imi pare bine sa aud ca anul 2016 se va incheia cu un profit net de aproximativ 5 milioane de euro (n.r. - pentru Oltchim). In acelasi timp, din pacate, se pare ca procesul de privatizare va continua pe sistemul impartirii patrimoniului pe bucati care vor fi vandute ca atare. Mare greseala! Sper ca noul Guvern sa nu aprobe o asemenea procedura de vanzare pe bucati", a scris Constantin Nita, pe blogul sau. In opinia lui, platforma Oltchim functioneaza ca un intreg si trebuie sa ramana ca atare. "Nu ne obliga nimeni sa o privatizam cu orice pret. Compania trebuie listata la Bursa prin majorare de capital, iar sumele obtinute pot fi investite in retehnologizarea unor sectii/sectoare de productie. Nu este posibil ca, la procesul de privatizare, sa participe firme care se ocupa de taierea fierului vechi", noteaza Romania Libera Romania a inregistrat, in perioada 2014-2015, a treia cea mai mare crestere a volumului de marfuri transportate pe cale rutiera din toate statele membre ale Uniunii Europene, potrivit Eurostat. Avem insa cea mai mica retea de autostrazi din Europa. Volumul total de marfuri transportate pe sosele a fost, in 2015, de 39 de miliarde de tone-kilometru, in crestere cu 11,1% fata de cifra consemnata in 2014. Tona-kilometru este o unitate de masura pentru exprimarea volumului transporturilor egala cu deplasarea unei greutati de o tona pe distanta de 1 km. Chiar daca suma este mica in termeni absoluti pentru o tara cu populatia si suprafata tarii noastre, cu aceasta crestere, Romania ocupa al treilea loc printre statele membre ale Uniunii Europene.Cea mai mare crestere a avut-o Bulgaria (16%, pana la 32,2 miliarde tone-kilometru) si Croatia (11,3%, pana la 10,4 miliarde), relateaza Economica. De la speculatiile intense legate de felul in care se va concretiza noua politica a SUA, pana la intrebarile existentiale pe care si le pune Uniunea Europeana intr-un calendar aglomerat de alegeri prin Europa, traderii de valute au o lista extrem de incarcata de intrebari pentru anul abia inceput, se arata in analiza lui John J. Hardy, Sef Stratefie FX, Saxo Bank. "Dobanzile reale din SUA risca sa devina negative, deoarece cresterea nominala o va depasi pe cea reala." "Incertitudinea privind viitorul politic si chiar existential se va intoarce in forta in 2017." In timp ce prezentam aceste exercitiu trimestrial, venit acum chiar la inceput de 2017, merita sa recapitulam evenimentele cheie petrecute cu valutele in 2017. Anul pe care l-am lasat in urma a fost marcat, intr-o anumita masura, de drame si rasturnari de situatie. Asta nu ca 2017 n-ar promite alte schimbari de directie: anticiparea evenimentelor de piata in 2017 va aduce cu siguranta miscari semnificative, mai ales daca prognozele facute la final de an se vor dovedi eronate, potrivit Capital. Un SUV agil si dinamic in segmentul compact? Seat Ateca are toate atuurile pentru a deveni un adevarat hit. Seat Ateca este primul SUV din gama constructorului spaniol care ne-a obisnuit cu modele cu tenta sportiva. De ce un SUV tocmai acum? Pentru ca segmentul SUV-urilor cunoaste cea mai mare crestere, cererea pentru astfel de modele fiind uriasa in toate clasele. Astfel, cine nu are un astfel de model in gama nu poate supravietui. Pentru Seat, Ateca reprezinta un pariu pe care se pare ca deja l-a castigat. Cererea la nivel european confirma primele teste, in care si noi am laudat masina. Daca pana acum am testat versiunea 2.0 TDI, de aceasta data am condus versiunea echipata cu motorul 1.4 TSI de 150 CP, cu sistem pentru dezactivarea cilindrilor in sarcina redusa si cutie cu dublu ambreiaj si 7 trepte, arata Auto-Bild. Altadata una dintre cele mai promitatoare economii emergente ale lumii, Turcia a fost lovita de teama de insecuritate, dupa o serie lunga de atacuri teroriste si dupa o lovitura de stat esuata, urmata de represalii excesive si de trimiterea in inchisoare sau concedierea a peste 100.000 de oameni", potrivit unui analist citat de Reuters. Turcia are a 18 - a cea mai mare economie a lumii dupa PIB si a 17-a dupa puterea paritara de cumparare. Este membra a G20, Grupul celor mai dezvoltate 20 de economii ale lumii, din 1995, si membra fondatoare a Organizatiei pentru Cooperare Economica si Dezvoltare (OECD). FMI clasifica Turcia drept economie emergenta, iar CIA drept o tara dezvoltata. In decembrie, dupa ce a reasezat statisticile conform standardelor UE, spre care inca tinteste, guvernul turc a fost nevoit sa recunoasca cea dintai contractie a PIB din ultimii sapte ani, de 1,8% an/an pentru trimestrul 3 din 2016. Contractia a fost mai severa decat cea prognozata de un sondaj Reuters, care arata un -0,5%, fara sa tina seama de corectiile statistice, scrie Curs de Guvernare. Grupul italian de utilitati Enel are ca obiectiv dezvoltarea unor proiecte de energie regenerabila in Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite (UAE) deoarece aceste state bogate in petrol profita de scaderea costului energiei solare pentru a-si diversifica livrarile de energie, a afirmat directorul general al Enel, Francesco Starace, intr-un interviu acordat Bloomberg. Vom astepta primele licitatii din Arabia Saudita. De asemenea, Dubai, al doilea mare emiart din UAE, a inceput un program de dezvoltarea a energiei regenerabile, a declarat Francesco Starace intr-un interviu acordat la Abu Dhabi. Enel isi restructureaza operatiunile din America Latina si se concentreaza mai mult pe de energia regenerabila decat pe cea obtinuta din combustibili fosili. Grupul italian de utilitati a reintegrat anul trecut divizia sa Enel Green Power si intentioneaza sa reduca capacitatea sa de generare obtinuta din combustibili fosili cu 39% pana la sfarsitul lui 2019, anunta Economica.