Business report: Salariul mediu brut a trecut de 3000 de lei: dispunerea castigurilor pe domenii de activitate; Statul a imprumutat 730 milioane de lei pe sase ani, peste dublul sumei anuntate, la o dobanda de 3,14%; Factura la electricitate se reduce cu 10%

Castigul salarial mediu brut anuntat de INS pentru luna noiembrie 2016 a depasit pragul psihologic de 3.000 de lei cu cinci lei, dupa ce a crescut cu 3% fata de luna precedenta. Tot cu trei procente a avansat si castigul salarial mediu net, care a ajuns la 2.172 lei sau 481 de euro la cursul mediu de schimb din decembrie, luna de incasare efectiva a banilor. Ca putere de cumparare, indicele castigului salarial real a urcat la 165,1% in raport cu luna de referinta octombrie 1990 (+4,8% fata de octombrie 2016) si s-a situat cu 14% peste cel din noiembrie 2015. In echivalent pps (la paritatea puterilor de cumparare standard, respectiv ajustat cu nivelul autohton al preturilor), salariul net a urcat la 939 de euro, relateaza Curs de Guvernare Ministerul Finantelor a vandut luni obligatiuni de stat in valoare de 730,4 milioane lei (162 milioane euro), scadente la 19 decembrie 2022, peste dublul sumei programate, de 300 milioane de lei, pentru care bancile vor primi un randament mediu anual de 3,14%, in linie cu licitatia precedenta pentru aceeasi scadenta, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Valoarea anuntata a licitatiei a fost de 300 milioane lei. Cele opt banci participante la licitatie au oferit 933,6 milioane de lei, peste triplul sumei cerute de stat. Obligatiunile emise de catre stat au o rata a cuponului de 3,5%. In urma licitatiei, randamentul maxim oferit de catre stat a fost de 3,15%, iar cel mediu, de 3,14% pe an, potrivit datelor BNR, informeaza Economica Eliminarea taxei radio-TV din factura la curent pentru casnici si taierea sau excluderea unor tarife specifice conduc la o ieftinire de circa 9%-10% a energiei electrice, una dintre cele mai mari ajustari in acest sens facute dupa Revolutie. Facturile la energie pentru consumatorii casnici, nu vor mai contine taxa radio si taxa TV, eliminate prin lege, alaturi de alte 100 de taxe, actul normativ fiind promulgat recent de presedintele Klaus Iohannis. Legea isi produce efecte de la 1 februarie, astfel prima factura care nu va mai contine aceste doua taxe va veni in martie. Noile masuri aduc o ieftinire substantiala la factura - circa 6,5%, avand in vedere cuantumul mediu lunar al acestei obligatii, la nivelul intregii tari, de circa 100 de lei. Nu este insa singura veste buna, noteaza Capital. . Printre cele 102 taxe anulate recent este timbrul de mediu aplicat la cumpararea unui autoturism. Timbrul de mediu, ultima forma legala a taxei de prima inmatriculare, a fost motiv de infringement din partea Comisiei Europene. El genera niste venituri la buget. De-a lungul timpului, oficialii romani au promis ca vor folosi veniturile acestea pentru ecologia tarii. Acest lucru nu s-a intamplat. Anularea timbrului de mediu inseamna venituri in minus la buget. Media timbrului de mediu era de 2.000-2.500 de lei la o masina achizitionata. Cele mai mari taxe erau la masinile cu motor Euro 4 si non-Euro. Impactul bugetar al disparitiei colectarii timbrului de mediu nu este dramatic, dar semni-ficativ: anual, s-au strans astfel 200-220 de milioane euro, anunta Romania Libera. . Imediat dupa incheierea sezonului 2016 din Formula 1, Nico Rosberg, campionul in exercitiu, si-a anuntat retragerea din Marele Circ. La scurt timp dupa anunt, o multime de lume a inceput speculatiile cu privire la noul coechipier al lui Lewis Hamilton. Dar sesiunele de teste se apropie cu pasi mari, iar Mercedes-AMG Petronas trebuia sa aduca la linia de start un nou pilot. Numele sau este Valtteri Bottas. Astfel, finlandezul va face echipa in 2017 cu Hamilton. "Este extraordinar sa merg pilotez Sagetile Argintii in acest an. Abia astept sa ma apuc de treaba. Scopul meu este sa adun toate punctele puse in joc inca de la prima cursa. Garantez ca o sa dau tot ce am mai bun", a declarat Bottas. In aceste conditii, Felipe Massa, brazilianul care in 2016 a anuntat ca se retrage, se vede nevoit sa revina la Williams si sa ajute echipa pentru inca un sezon, scrie Auto-Bild . Romania se situeaza pe pozitia a 62-a in clasamentul tarilor cu cele mai competitive economii din lume, potrivit unui raport pentru 2016-2017, realizat de specialistii Forumului Economic Mondial. Topul, format dintr-un total de 138 de economii, este condus de Elvetia. Urmeaza Singapore, SUA, Olanda, Germania, Suedia, Marea Britanie, Japonia, Hong Kong si Finlanda. Alte tari europene cu economii mari se regasesc abia intre locurile 20 si 50. Franta este pe locul 21, Spania e pe 32, Polonia e pe 36, Italia e pe 44. China se situeaza pe locul 28, Rusia este pe 43, Canada - pe 15, India - pe 39, iar Brazilia este tocmai pe pozitia a 81-a. Bulgaria este singurul stat vecin care se situeaza peste Romania, pe locul 50. In rest, Ungaria ocupa locul 69, cu sapte locuri dupa Romania (62), Ucraina este pe 85, Serbia este pe 90, iar Republica Moldova nu a fost inclusa in evaluare, precizeaza NewMoney Societatea Rosia Montana Gold Corporation, care urma sa exploateze aurul de la Rosia Montana, nu si-a putut majora capitalul social, insa activitatea firmei va continua in acest an. Rosia Montana Gold Corporation (RMGC) a decis in luna octombrie a anului trecut majorarea capitalului social cu 430 de milioane de lei, majorare la care trebuia sa participe si statul roman prin Minvest Rosia Montana, care a contestat la Tribunalul Alba aceasta decizie. Majorarea de capital era necesara pentru acoperirea pierderilor. RMCG a raportat pentru 2015 o pierdere de 294,2 milioane de euro, de sase ori mai mare deat pierderea inregistrata in 2014, arata datele de la Ministerul Finantelor, potrivit Economica