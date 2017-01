Business report: Cum a reintrat Romania in topul celor mai inovatoare economii ale lumii: Ocupam locul 38 din 50;  Romania in 2017: suntem saraci, dar suntem multumiti cu ce avem; Negritoiu si-a depus dosarul pentru un post in Consiliul CEC

Romania a obtinut un scor de 57,06 puncte in calculele care au produs topul global Bloomberg Innovation Index pe 2017 si s-a situat pe locul 38 din cele 50 de pozitii ale clasamentului economiilor inovative. Tara noastra a lipsit din topul pe 2016, iar in 2015 s-a plasat pe locul 37. Topul este realizat de Bloomberg pe baza unor indicatori precum cheltuielile pentru cercetare si dezvoltare sau concentrarea companiilor de tehnologie listate la bursa. Cea mai buna pozitie a Romaniei (locul 14) este la capitolul 2 - valoare adaugata in industria prelucratoare (pozitie asigurata de industria mijloacelor de transport), scrie cursdeguvernare.ro Romania a avut o crestere economica in ultimii ani peste media europeana, iar estimarile pentru acest an sunt la fel de optimiste. Dar cresterea Produsului Intern Brut, ca si ceilalti indicatori macroeconomici, sunt doar cifre, care ne dau o imagine asupra intregii tari si a intregii economii, nu si asupra calitatii vietii. Asa se poate explica de ce la indicatorul "satisfactia generala a vietii", calculat de Eurostat in toate statele membre ale Uniunii Europene, Romania are 7,1 puncte dintr-un maximum de zece, cu un procent de 63,75% din populatie care declara ca avem un nivel mediu de satisfactie, 19,7% il considera ridicat, iar 16,7% scazut, scrie Capital Surse din mediul financiar si guvernamental au confirmat pentru ECONOMICA.NET ca actualul presedinte al Autoritatii pentru Supraveghere Financiara si-a depus dosarul pentru unul din posturile din Consiliul de Administratie al CEC Bank. Sursele noastre spun ca, din primavara, ASF va avea un nou presedinte si un nou vicepresedinte responsabil pe zona de asigurari, care vor veni din piata de asigurari. n ceea ce-l priveste pe actualul presedinte al ASF, Misu Negritoiu, sursele precizeaza ca si-a depus dosarul in cadrul programului de selectie al conducerii CEC Bank, singura banca comerciala cu capital de stat. Sunt 70 de dosare depuse pentru cele noua posturi din Consiliul de Administratie al CEC, inclusiv cel de presedinte, potrivit Economica.net Asadar, in urma cu cateva zile, motivul circulat pe surse pentru care se ia in calcul limitarea exporturilor de energie este ca energia "cea mai ieftina" se duce la export, in timp ce in tara ramane energia 'scumpa", care ne incarca pe noi la factura. E un argument pe care l-am mai auzit si din alte parti anul trecut, dar atunci cu un pic mai multa noima, aici. 1. Intr-o piata, nu exista energie "mai scumpa" sau "mai ieftina". Toata energia care se vinde, se vinde la pretul de piata, care e unul singur. Intr-adevar, unele centrale pot produce cu costuri mai mici sau mai mari, dar de vandut, vand la acelasi pret, cel al pietei, daca au costuri mai mari decat pretul pietei pur si simplu nu intra in piata pentru ca ar merge in pierdere. Uitati-va pe OPCOM, sa zicem, pe piata la ziua urmatoare: nu veti vedea acolo un pret pentru hidro, unul pentru nuclear, unul pentru termo pe carbune sau gaze - e un singur pret pe fiecare interval de timp. Ba chiar in piata pentru ziua urmatoare partenerii nici nu stiu de la cine cumpara sau cui vand, platforma bursei coreleaza automat cererea cu oferta la pretul de echilibru, scrie otilia Nutu pe Contributors.ro Complexul de birouri AFI Park, aflat in portofoliul israelienilor de la AFI, ar urma sa fie preluat de fratii Paval, proprietarii lantului de magazine de bricolaj Dedeman, dupa ce, anul trecut, cele doua parti au semnat o scrisoare de intentie privind aceasta tranzactie, au declarat pentru NewMoney surse din piata. Daca despre faptul ca cele cinci cladiri ale AFI Park vor fi vandute "la pachet" pentru peste 160 de milioane de euro se stia inca de anul trecut, numele cumparatorului ramasese un mister pana acum. Tranzactia ar urma sa se finalizeze primavara aceasta", au spus pentru NewMoney surse din piata.Un lichid special de iarna, specificat pentru a rezista la temperaturi de pana la -20 de grade sau chiar mai jos, nu ar trebui sub nicio forma sa inghete in rezervorul spalatorului de parbriz. Nu sunt insa rare cazurile cand acest lucru se intampla. Care este cauza? De cele mai multe ori, este vorba de lichidul de parbriz de vara, care nu a fost consumat complet. Acesta nu se combina cu lichidul de iarna si ingheata, de cele mai multe ori pe fundul rezervorului. Pentru a preveni aceasta problema, este recomandat sa goliti intotdeauna rezervorul spalatorului de parbriz la inceputul sezonului rece, inainte de a-l umple cu lichid de iarna. Daca totusi nu ati fost inspirati si lichidul a inghetat in rezervor, nu trebuie sa disperati. Caldura va topi lichidul inghetat, dar este nevoie de mult timp si de multa rabdare, ne sfatuieste auto-bild.ro