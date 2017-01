Business report: Ce inseamna, de fapt, Brexitul, atat pentru economia UE cat si pentru britanici; Igor Dodon considera ca datoria Transnistriei fata de Gazprom trebuie inclusa in "datoria totala" a Republicii Moldova; Inca 10 roviniete pentru soferi.

Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, prescurtat Brexit, va duce la scaderea PIB-ului UE cu circa o sesime dar va mari semnificativ excedentul balantei comerciale a Uniunii. Potrivit Eurostat, in preturi curente, Marea Britanie ajunsese in 2015 la un PIB de 2.580 miliarde euro din cele 14.708 miliarde euro ale UE. Practic, Uniunea va pierde a doua sa economie ca marime (Germania trece de 3.000 miliarde euro pe an) dar trebuie tinut cont de fluctuatiile masive ale lirei sterline, apreciata in urma cu doi ani la niveluri record si aflata in pierdere de viteza pe tot parcursul lui 2016, anunta Curs de Guvernare. Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a recunoscut, in timpul vizitei pe care o desfasoara la Moscova, datoriile Transnistriei pentru gazele naturale ca fiind "datoria totala a Moldovei" fata de compania rusa Gazprom, in valoare totala de circa 6,5 miliarde de dolari, scrie miercuri deschide.md. Dodon a mai spus la Moscova ca Chisinaul 'examineaza variantele posibile pentru achitarea datoriei fata de Gazprom', pe care Moldova din dreapta Nistrului o estimeaza la circa 500 de milioane de dolari, suma inclusa in cele 6,5 miliarde, relateaza Economica Ministerul Tranporturilor, condus de Razvan Cuc, pregateste modificarea tarifelor pentru rovinete. Daca rovinetele pentru autoturisme si micobuzele de marfa raman neschimbate, oficialii guvernamentali pregatesc soferilor modificarea unor taxe privind circulatia camioanelor si noi rovinete pentru autocare. Ministerul Transporturilor a pregatit o lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, document ce a fost publicat in Monitorul Oficial in noiembrie 2016. Potrivit actului normativ, tarifele rovinietei se schimba pentru anumite categorii de vehicule pentru transportul marfii, arata Capital. Mini John Cooper Works Countryman este cel mai puternic model de serie produse vreodata de producatorul britanic aflat in portofoliul BMW. Motorul turbo de 2,0 litri dezvolta 231 CP si ii permite sa atinga 100 km/h cu plecare de pe loc in 6,5 secunde. A doua generatie a lui Mini Countryman va ajunge la clienti luna viitoare, dupa ce a fost prezentata in toamna anului trecut. Pana atunci, insa, BMW doreste sa mai condimenteze putin asteptarea anuntand cea mai sportiva versiune a SUV-ului Mini, John Cooper Works. Cu o putere a motorului de 231 CP, nu este doar cel mai puternic Countryman, ci si cel mai puternic Mini de serie produs vreodata. Pentru a o putea conduce, insa, fanii Mini vor mai avea de asteptat: premiera este programata pentru luna aprilie, la Shanghai, scrie Auto-Bild Volumul investitiilor imobiliare din Romania s-a ridicat anul trecut la aproape 900 de milioane de euro, cu 35% mai mare decat cel inregistrat in 2015, insa in continuare are o pondere redusa in "tabloul"general al Europei Centrale si de Est. Astfel, daca Polonia a atras anul trecut 36% din investitii, iar Cehia - 29%, Romania a generat doar 8% din volumul total, potrivit companiei de consultanta imobiliara JLL Romania. Cea mai mare tranzactie incheiata anul trecut este achizitia a aproape 27% dintre actiunile fondului Globalworth, unul dintre cei mai mari jucatori din imobiliarul local, de catre grupul sud-african Growthpoint pentru circa 186 de milioane de euro, potrivit NewMoney. Sectiunea din programul guvernamental dedicata Energeticii e o colectie de deziderate, ce combina fixatiile trecutului cu vedetele viitorului, precum biomasa si economia circulara. In conditiile in care veniturile vor scadea in anul 2017 si cheltuielile vor creste, este discutabil ca vor exista bani pentru proiectele ample de investitii prevazute de programul guvernului Grindeanu, la capitolul Energie. Ministrul care se ocupa de acest sector, Toma Florian Petcu (ALDE), va avea o misiune foarte dificila. In Programul de guvernare se vorbeste despre "revitalizarea productiei de carbune". Evident, "carbunele ramane o componenta importanta a mixului de materii prime energetice a Romaniei", asa cum stim, dar, concret, ce trebuie facut? Raspunsul Cabinetului Grindeanu e simptomatic, noteaza Romania Libera. Desi nu a anuntat noi rute din Romania, Ryanair vrea sa ajunga pana in 2020 cea mai mare companie aeriana din Romania. Cel mai mare transportator aerian din tara noastra este Wizz Air, care anul trecut a transport 5,5 milioane de pasageri in si dinspre Romania. "Vrem sa conectam Bucurestiul cu fiecare capitala din Europa, sa adaugam mai multe baze si sa adaugam destinatii de vara pentru cei care nu vor sa mearga la Constanta", spune Kenny Jacobs, directorul de marketing al Ryanair. Deocamdata, gigantul low-cost leaga Bucurestiul de sapte capitale europene: Atena, Berlin, Bruxelles, Dublin, Londra, Madrid si Roma, informeaza Economica.