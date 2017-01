Business report: Bloomberg: Romania si China, vecine pe Harta Riscurilor Globale; Cele trei megatranzactii care au salvat piata de fuziuni si achizitii; Atenție, bucureșteni! A început ridicarea masinilor parcate neregulamentar

"Era Trump" afecteaza SUA mai mult decat afecteaza Brexitul Marea Britanie. Pe harta riscurilor globale, intre cele 82 de state analizate, Romania este plasata intr-o relativ sigura zona neutra, avand "colege de clasament" Lituania, in partea imediat superioara a locului ocupat de Romania, si China, in pozitia imediat inferioara. In topul celor mai sigure, podiumul este alcatuit de Norvegia Elvetia si Suedia. Intre primele cele mai sigure 10 tari, Europa detine 6 locuri (Germania, Danemarca si Irlanda ocupa locurile 5, 6 si 7), iar Asia restul de 4: Hong Kong (4), Japonia (8), Coreea de Sud (9) si Singapore (10). Bulgaria si Polonia au scoruri mai bune decat Romania, Ungaria, Slovacia mai proaste, scrie cursdeguvernare.ro Intre 2.300 si 2.500 de persoane ar urma sa fie eliberate daca Guvernul adopta o lege a gratierii, a apreciat recent ministrul Justitiei, Florin Iordache. Totusi, problema supraaglomerarii puscariilor romanesti, pentru care am putea fi taxati cu 80 de milioane de euro de CEDO, nu ar fi rezolvata de gratiere, ci doar de noi locuri de detentie. Doua puscarii in care sa incapa 2.000 de detinuti, care ar rezolva situatia de acum, folosita de Guvern pentru a justifica gratierea condamnatilor, ar costa 300 de milioane de euro. Calculul apartine chiar autoritatilor si, esalonat, ar insemna o cheltuiala de circa 0,1% din bugetul Romaniei, timp de cinci ani, perioada de timp in care s-ar construi puscariile, scrie Economica.net La finele anului trecut s-au parafat trei tranzactii cu o valoare individuala de peste 500 de milioane de euro. Este vorba despre: preluarea acvitelor SABMiller din Europa de Est (Ursus, Ciucas si Timisoreana) de catre japonezii de la Asahi Group, tranzactie estimata la 856 de milioane de euro; vanzarea unui pachet de 30% din E.ON Distributie Romania grupului german Allianz, tranzactie estimata la 595 de milioane de euro si preluarea magazinelor Profi de fondul de investitii Mid Europa Partners (533 de milioane de euro). Piata de M&A a inregistrat astfel un avans de 23% in 2016, ridicandu-se la 3,4-4 miliarde de euro, potrivit revistei New Money. Dupa cum anunta la inceputul saptamanii primarul general al Capitalei, in Bucuresti a inceput ridicarea masinilor parcate neregulamentar. Primul automobil care bloca traficul a fost deja ridicat din fata Palatului Parlamentului. Pentru ca legea nu are inca norme de aplicare, deocamdata masinile sunt mutate cativa metri pana in cea mai apropiata parcare, astfel incat sa nu blocheze circulatia. Amenzile sunt insa destul de usturatoare, scrie auto-bild.ro CNAIR spune ca sistemul ar putea functiona cu intreruperi. Daca rovinetele pentru autoturisme si micobuzele de marfa raman neschimbate, oficialii guvernamentali pregatesc soferilor modificarea unor taxe privind circulatia camioanelor si noi rovinete pentru autocare. Potrivit actului normativ, tarifele rovinietei se schimba pentru anumite categorii de vehicule pentru transportul marfii. In cazul vehiculelor de transport de marfa cu 3,5 tone sub masa totala maxima autorizata (MTMA) mai mica sau egala cu 7,5 tone, tariful pentru rovinieta se modifica. Rovinieta de o zi si cea de 12 luni, ramane aceeasi, respectiv 4 euro si 320 de euro, dar pentru sapte, 30 si 90 de zile tarifele se modifica, scrie Capital.ro . Deutsche Bank, cea mai mare banca germana si una dintre cele mai mari din Europa, se lupta cu reputatia nefericita a poverii de peste 16,5 miliarde de euro - cheltuieli cu amenzile si cu intelegerile cu autoritatile financiare ale pietelor financiare ale lumii. Banca germana este, insa, subiectul unui alt scandal. Bloomberg scrie ca a descifrat mecanismul prin care banca germana a facut profit din pierderile celei mai vechi banci italiene, Banca Monte dei Paschi di Siena, recent intrata in atentia publica, prin demersurile guvernului italian de a o salva, cu binecuvantarea autoritatilor europene, potrivit cursdeguvernare.ro Amenda pentru conducatorii auto, care nu detin o rovinieta si care sunt depistati cu camerele video, se prescrie in termen de opt luni daca soferul nu primeste contraventia de la Compania Nationala de Administrate a Infrastructurii Rutiere. Mai mult, soferii pot fi amendati doar o singura data, in cele opt luni, daca circula fara rovinieta. In prezent, amenda pentru lipsa rovinietei este intre 250 si 4.500 de lei, in functie de tipul vehiculului, scrie Capital.ro