Business report: Romania consuma curent din Ungaria, pe fondul celor mai mari preturi de pe piata spot din istorie; Fiscul ii transfera la directia Bucuresti pe romanii din strainatate si strainii care obtin venituri in Romania; Romania cheltuie de cinci ori mai putin fata de alte state pentru educatia unui elev.

Costul standard anual pentru un elev in Romania este de 3.740 lei, acesta fiind majorat miercuri de la 3.043 lei. Chiar si in aceste conditii, statisticile arata tara noastra are cele mai mici cheltuieli cu elevi din randul statelor europene. In sedinta de guvern de miercuri s-a adoptat o hotarare prin care costul standard per elev va creste, in anul 2017, de la 3.043 la 3.740, adica va ajunge la putin peste 824 de euro. Potrivit hotararii, vor fi alocate 13,9 miliarde de lei pe an pentru peste trei milioane de elevi beneficiari. Chiar daca sumele au fost majorate, Romania ofera tot cei mai putini bani elevilor. In Europa, Norvegia este fruntasa. Aloca anual aproximativ 4000 de euro pentru fiecare elev. Este urmata de Belgia si Marea Britanie, cu putin peste 3.300 de euro. Franta si Germania au un cost standard de 2.870 de euro. Chiar daca ofera mai putin, 2.000 de euro, Polonia si Cehia tot sunt mult peste Romania. Chiar si vecinii bulgari inteleg nevoile elevilor mai bine. Ei au un cost standard de aproximativ 1000 de euro, se arata intr-un studiu Eurostat, consultat de Gandul. Preturile la energia electrica vanduta pe piata spot bat record dupa record. Ieri a fost spart si pragul de 550 de lei/MWh, iar Romania a ajuns sa importe energie electrica, pentru ca preturile de pe piata spot de pe pietele din jur sunt mai bune. Dupa ce zilele trecute pretul energiei de pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU - piata spot) a trecut de pragul de 100 de euro/MWh, ieri dimineata pretul ajunsese la 122 de euro. Astfel, la ora 09.00, pretul pe PZU ajunsese la 550 de lei MWh, adica circa 122 de euro. Volumul tranzactionat a fost de 2.901 MWh, la acea ora. Este cel mai mare pret al energiei electrice inregistrat vreodata in Romania. Din cauza acestor preturi mari, Romania, chiar daca este in continuare exportator net, a ajuns sa importe energie electrica, pe unele intervale orare, pe relatia cu Ungaria, dat fiind ca pietele din Romania, Ungaria, Cehia si Slovacia sunt interconectate, iar energia curge de unde este pretul mai mic spre piata in care este pretul mai mare, pe baza ofertelor centralizate de vanzare si cumparare din toata zona, relateaza Economica.net. Start-up. Cat de dificil poate fi sa pui pe picioare un business cu o suma de bani foarte mica? Ei bine, cativa antreprenori demonstreaza ca este foarte posibilcu pasiune si perseverenta. Cel mai clasic exemplu in acest sens este acela al serviciilor - cand pentru a incepe ai nevoie doar de firma, logo, site, email si telefon. De la firme de avocatura, precum Andreea Dumitru si Asociatii, deschise in New York cu 500 de dolari, si pana la afaceri incepute cu 1000 sau 2000 de euro, precum LinksPR sau PlaYouth, romanii dau dovada de multa ingeniozitate atunci cand vine vorba de antreprenoriat. "Pe langa servicii, pentru a incepe un business cu bani putini poti produce mici obiecte sau poti dezvolta propriile aplicatii sau platforme online, daca esti un programator cu viziune", spune Constantin Stanciu, cofondatorul Upgrader. In opinia sa, acum, mai mult ca niciodata, avem acces la servicii foarte ieftine sau chiar gratuite pentru a demara un startup. "Reversul medaliei este ca, la inceput, trebuie sa investesti timp sa le descoperi si sa inveti sa le utilizezi singur. Aici ma refer la site, promovare pe social media, email, platforme de newsletere, CRM, blog, campanii de promovare Google sau Facebook. De exemplu, platformele de tip Fiverr.com iti promit crearea unui logo incepand cu 5 euro, in timp ce pe Facebook, cu 100 de lei, iti poti promova serviciul catre o baza de cateva mii de persoane, foarte clar targetate", explica antreprenorul, potrivit Capital. Fiscul propune administrarea persoanelor care au resedinta oficiala intr-un alt stat membru al Uniunii Europene care obtin venituri din activitati independente din Romania, prezinta un certificat de rezidenta fiscala si opteaza pentru regularizarea impozitului pe venit de catre directia din Bucuresti a finantelor publice, in contextul in care unitatile teritoriale intampina probleme in recuperarea sumelor datorate de nerezidenti, potrivit unui proiect de ordin lansat vineri in dezbatere publica. Prin acest proiect, Fiscul propune ca directia din Bucuresti a autoritatii sa administreze fiscal persoanele fizice nerezidente, care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent si care obtin venituri din transferul titlurilor de valoare si alte operatiuni cu instrumente financiare. Masura s-ar aplica si in cazul persoanelor juridice straine, care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent si care au obligatia de a plati impozit pe profit, anunta Digi 24 Investitori membri ai Investors Club care sunt actionari la Romcab Targu Mures au depus o notificare la supraveghetorul pietei pentru ca emitentul nu a informat piata cu privire la incidente de plata in valoare cumulata de 23 milioane lei. Titlurile Romcab Targu Mures (MCAB) isi continua picajul la Bursa de Valori Bucuresti, astazi la orele pranzului actiunea tranzactionandu-se cu 8,16% sub referinta, la pretul de 3,60 lei/actiune, valoare care inseamna ca de la inceputul anului cotatia s-a prabusit cu 57,14%. In prima ora de ranzactionare a fost atins chiar si un minim de 3,34 lei/actiune, in limita de scadere de 15% admisa de sistemul operatorului de piata. Picajul s-a accelerat in contextul in care in piata au ajuns informatii din Centrala Riscului de Credit de la Banca Nationala a Romaniei potrivit carora compania a cumulat peste 100 de incidente de plata, cea mai mare parte a lor majore, reprezentand ratarea platii unor bilete la ordin in valoare de aproape 23 milioane lei, anunta Profit.ro . Audi celebreaza 8 milioane de masini echipate cu sistemul de tractiune integrala quattro. Exemplarul aniversar a fost produs la uzina din San Jose Chiapa, Mexic si este un Q5 care beneficiaza de unitatea de 2,0 litri TFSI. Dupa cum deja stiti, sistemul de tractiune integrala quattro a debutat in 1980, iar astazi, peste 100 de versiuni de modele din gama Audi inglobeaza aceasta tehnologie. Fie ca vorbim despre SUV-uri, fie ca avem in fata sportive dezvoltate de Audi, acestea sunt oferite cu sistemul de tractiune integrala quattro, scrie Auto-bild.ro