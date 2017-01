Business report: Metroul din Drumul Taberei nu va mai fi gata in 2017; Romania, in "criza" energetica: cauze, efecte si consecinte; 15 lei taxa la 50 de lei scosi de la bancomat. Cele mai mari comisioane de retragere de numerar de la ATM  

Locuitorii din cartierul bucurestean Drumul Taberei vor putea circula cu metroul abia din a doua parte a anului 2018, si nu de la finele acestui an, dupa cum anuntau recent autoritatile. Si, cel mai probabil, vor circula cu trenuri vechi. Oficialii Metrorex se apara si spun ca amanarea nu este cauzata de companie. Sectiunea Raul Doamnei - Eroilor, inclusiv Valea Ialomitei, a fost prevazuta initial pentru punerea in functiune la sfarsitul anului 2017. Punerea in functiune cu calatori va depinde, insa, de solutionarea contestatiilor sau reluarea licitatiei pentru achizitia de noi trenuri si, respectiv, demararea achizitiei sistemului de siguranta a traficului (care trebuie montat pe trenurile noi), au explicat reprezentantii companiei de metrou, noteaza Economica. Fitch Ratings a confirmat vineri ratingurile pentru datoriile pe termen lung in valuta si moneda locala ale Romaniei la "BBB minus", perspectiva asociata pentru ambele calificative fiind stabila, se arata intr-un comunicat al agentiei. Plafonul de tara al Romaniei a fost confirmat la "BBB plus", iar calificativul pe termen scurt in valuta si moneda locala a fost confirmat la "F3". Ratingul "BBB minus" este de tip "investment grade" (recomandat pentru investitii). De asemenea, Fitch a confirmat ratingul obligatiunilor guvernamentale romanesti pe termen lung in valuta si moneda locala la "BBB minus/F3", relateaza Curs de Guvernare. De la inceputul anului, gerul extrem care a cuprins Romania a adus cu sine consumuri si productie record de energie. Limitele Sistemului Energetic National au fost testate zile de-a randul, in aceasta perioada, iar Romania a fost aproape de o criza energetica. Din 6 decembrie, temeperaturile au scazut brusc in toata Romania, mediile zilnice fiind, la nivel de tara, de sub - 10 grade C. Prin urmare, consumul de energie a crescut brusc in toata tara. Media zilnica de consum a urcat, pe parcursul zilei, la peste 8.500 de MWh, cu varfuri dimineata si seara, intre 18.00 si 19.00 , de 9.500 - 9.700 de MWh. Productia a urcat si ea, la randul ei, la medii de zi de peste 10.000 de MWh, atingandu-se si depasind recorduri istorice de 11.300 de MWh, informeaza Capital. Unii dintre conducatorii auto stau tot timpul cu piciorul pe pedala de frana. Fie de teama, fie din lipsa de experienta, acestia calca frana mult mai des decat ar trebui. Ce se intampla insa cu masina in acest caz?1. Placutele se tocesc mai repede. Setul de placute de frana sunt consumabilele care au cel mai mult de suferit daca soferul franeaza des. Astfel, acestea se uzeaza mult mai repede si vor trebui schimbate intr-un interval de timp mai scurt.2. Se tocesc discurile. O alta consumabila din sistemul de franare este perechea de discuri. Cu cat frana este calcata mai des cu atat acestea se subtiaza mai rapid. Uneori, acestea se ovalizeaza mai ales daca se franeaza puternic pe timp de iarna.3. Anvelopele au viata scurta. Nici anvelopele nu au o viata prea lunga daca soferul abuzeaza de pedala de frana. Tocmai de aceea, conducatorii auto care folosesc masina mai ales in oras au sanse mai mari sa schimbe anvelopele mai des, arata Auto-Bild Daca iti aduci salariul la o anumita banca ai sanse sa ai comisioane zero la aproape toate serviciile legate de contul curent. Sunt insa si exceptii: pentru retragerile de la bancomatele altor banci, toate institutiile de credit au pastrat costurile. BCR si BRD isi disputa astfel locurile pentru cele mai mari comisioane percepute pentru retragerile de numerar de la bancomatele altor banci. Urmatoarea clasata in topul bancilor scumpe este Unicredit. Anul trecut bancile comerciale s-au intrecut in a acorda comisioane zero aferente cardurilor de debit daca respectivii clienti isi ruleaza veniturile prin banca respectiva. Totusi, comisioanele de retragere de numerar de la bancomatele altor banci au costuri care se dovedesc uneori disproportionat de mari in comparatie cu sumele retrase, anunta Economica. . Cifra de afaceri a societatilor cu capital extern din Romania e de peste 55 de miliarde euro. Dar ce face statul roman cu acesti investitori? Companiile straine din Romania au avut o cifra de afaceri cumulata de peste 250 de miliarde lei, adica de 55 de miliarde euro in anul 2015, releva un studiu CreditInfo. Pe primul loc sunt olandezii, cu cifre cumulate de afaceri de aproximativ 35 de miliarde euro. In topul investitorilor urmeaza Germania, cu aproape 20 de miliarde euro, Austria, cu 13 miliarde euro, Franta, 12,6 miliarde euro, Italia si Cipru (7 miliarde euro fiecare), apoi Elvetia, 6 miliarde euro. In clasamentul profitabilitatii, pe primele locuri sunt tot olandezii si germanii, fiecare cu profituri cumulate de 800 de milioane euro. Firmele cu capital strain au creat in Romania peste un milion de locuri de munca. Tot cele teutone si batave conduc, fiecare cu cate 200.000 de angajati, potrivit Romania Libera. China a infiintat un fond de 100 de miliarde de yuani (14,55 miliarde de dolari), pentru a sustine investitiile in sectorul IT, anunta duminica agentia de presa Xinhua, citata de Reuters. Fondul, sustinut de Cabinetul chinez, are ca obiectiv sa transforme China intr-un jucator major in domeniul tehnologiei online, scrie News.ro. Primii 30 de miliarde de yuani (4,85 miliarde de dolari) au fost stransi deja de la bancile majore si companiile de telecomunicatii, inclusiv ICBC, China Mobile si China Unicom. De asemenea, credite de pana la 150 de miliarde de yuani (21,82 miliarde de dolari) vor fi disponibile pentru companiile care au investit in fond. China a anuntat luna aceasta ca va investi 1.200 de miliarde de yuani (174,6 miliarde de dolari) in perioada 2016-2018, pentru a dezvolta infrastructura IT, informeaza Profit.