Business report: Guvernul Grindeanu aloca anul acesta pentru autostrazi de 2,5 ori mai multi bani decat a cheltuit Ciolos in 2016; Bancpost este de vanzare; Productia de petrol scade in acest loc mai repede decat oriunde pe Pamant

Eurobank, al treilea creditor elen, a angajat HSBC si Mediobanca pentru a o ajuta sa gaseasca un "partener strategic" pentru subsidiara sa din Romania, Bancpost. Principalele banci din Grecia incearca sa-si reduca expunerea peste hotare si sa-si intareasca capitalul, conform conditiilor din cel de-al treilea pachet de asistenta financiara. Eurobank este, de asemenea, prezenta in Bulgaria, Serbia si Cipru. Bancpost, cu active totale de 2,8 miliarde de euro, are o retea de 147 de sucursale in Romania, scrie Capital.ro Proiectul de buget pentru 2017 prevede pentru dezvoltarea de autostrazi si variante de ocolire cheltuieli de 4,32 miliarde de lei, de 2,5 ori mai mari fata de executia preliminata pe 2016, de 1,74 miliarde de lei. Initial, fostul Executiv a alocat anul trecut pentru autostrazi si centuri suma de 2,58 miliarde de lei. Din cauza ca nu au putut fi cheltuiti integral, fostul premier Dacian Ciolos a taiat la rectificarile bugetare din banii pentru Transporturi. Pentru 2018, actualul Guvern prevede cheltuieli de 2,57 miliarde de lei pentru autostrazi si variante de ocolire localitati. Pentru 2019, alocarile bugetare se reduc drastic, la 885 milioane de lei, iar in 2020 cresc pana la 1,22 miliarde de lei, scrie Economica.ne t.. Bugetul pentru 2017 este construit astfel incat sa faca loc tuturor promisiunilor din programul de guvernare al PSD, atat majorari de salarii, pensii, ajutoare, cat si eliminari si reduceri de taxe, insa premisa de la care porneste, o crestere economica de 5,2%, este cel putin riscanta. Nicio institutie financiara locala sau internationala nu a anticipat, pana acum, o crestere a PIB de peste 5% pentru 2017. Dimpotriva, unele dintre acestea au revizuit in jos estimarile anterioare, osciland intre 3,5% si 4%, scrie Profit.ro. "In fabrica montezi o bicicleta, iar pe poarta iese o pusca", se spunea la inceputul anilor '70 despre uzina militara de la Zarnesti. Patru decenii mai tarziu, legenda urbana a ramas. Dar Pegas se reinventeaza. Este vorba de o noua poveste redescoᅡperita in urma cu sase ani, in 2011, de patru tineri care au deschis un nou capitol: Atelierele Pegas. "Am gasit brandul Pegas liber si l-am inregistrat la OSIM", povesteste Andrei Botescu (39 de ani) cum a inceput businessul, dar si noul capitol al povestii bicicletei care a marcat copilaria multor romani. Botescu si-a convins prietenii sa intre in afacere dupa ce i s-au furat mai multe biciclete. A vrut sa-si cumpere un Pegas pentru ca il considera ieftin si bun si se gandea ca nu-l mai fura nimeni. A sunat la fabrica Tohan de unde a aflat ca proᅡᅡductia de biciclete s-a inchis inca din 2004, scrie NewMoney.ro O serie de avertismente importante apar in sectorul petrolier in aceasta saptamana. Toate sursele indica o scadere abrupta a productiei intr-o anumita parte a lumii: Asia-Pacific, scrie oilprice.com. Specialistii companiei de consultanta Wood Mackenzie au dat publicitatii luni ultimele date care arata productia de petrol din Asia este in scadere. In fapt, declinul este substantial mai mare decat oriunde altundeva in lume. Angus Rodger, directorul de cercetare pe regiunea Asia-Pacific a WoodMac, a declarat ca productia totala din aceasta regiune se indreapta in jos, in ritm vertiginos. Cu prognoze care arata ca productia de petrol in regiunea Asia-Pacific va scadea cu 1 milion de barili pe zi sau peste 13% pana in 2020 - pana la 6,5 milioane de b/d, de la 7,5 milioane b/d in prezent, scrie Capital.ro Delta ACM 93, companie implicata in proiecte mari precum metroul din Drumul Taberei si largirea la 4 benzi a Centurii Capitalei, este amenintata cu insolventa de trei subcontractori. Proprietarul companiei spune ca nu ii poate plati pe cei trei cu care a lucrat impreuna intr-un proiect pentru Primaria Targoviste, din cauza unui litigiu cu aceasta. Companiile Paulus, Layth Distribution si Drum Work Society au cerut intrarea in insolventa a Delta Antrepriza de Constructii si Montaj 93 SRL, potrivit unui dosar inregistrat pe 12 ianuarie la Tribunalul Bucuresti. Primul termen in acest dosar a fost stabilit pentru data de 29 martie 2017, scrie Economica.net