Business report: Tranzactie uriasa cu efecte in Romania; Studiu britanic: Apartamentele din Bucuresti au printre cele mai rapide rate de amortizare din lume; Studiu: activitatea economica in zona euro se mentine la cel mai ridicat nivel de la criza datoriilor

Un studiu realizat de compania de analize financiare Markit arata ca activitatea economica in zona euro a inregistrat la inceputul acestui an cel mai semnificativ avans de la criza datoriilor, transmite Financial Times. Indicatorul Composite Purchasing Managers (PMI) in zona euro, care masoara activitatea in industrie si sectorul serviciilor, a scazut usor in ianuarie, la 54,3 puncte, de la 54,5 puncte luna precedenta, potrivit unei estimari a companiei Markit, cu sediul la Londra. Este cel mai ridicat nivel din aprilie 2011, datorita deprecierii euro, majorarii comenzilor noi si a cresterii increderii oamenilor de afaceri, anunta Economica . Cea mai mare tranzactie europeana din domeniul asigurarilor s-ar putea produce in Italia, daca grupul financiar Intesa Sanpaolo va lansa cu succes o oferta pentru preluarea unei participatii majoritare in Assicurazioni Generali SpA, au declarat marti pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Generali este a treia cea mai mare companie europeana de asigurari si valoreaza la bursa 22 de miliarde de euro, iar Intensa - aproape inca o data pe-atat. Din activele de 472 de miliarde de euro, pe care Generali le are sub administrare, circa 70 sunt titluri de stat italiene, potrivit Curs de Guvernare. . Bucurestiul ocupa locul zece intr-un top al oraselor lumii in care investitia intr-un apartament cu patru camere se recupereaza cel mai rapid prin inchirierea in sistem Airbnb. Capitala Romaniei depaseste in acest sens orase cu renume precum Washington D.C. sau Munchen. Startup-ul londonez Nested, specializat pe servicii imobiliare, a masurat rentabilitatea investitiilor imobiliare in 75 de orase mari din lume. Compania a analizat mii de tranzactii de vanzare incheiate in ultimele sase luni, consultand si date ale Bancii Mondiale si HSBC, pentru a determina pretul mediu de vanzare al unui apartament cu patru camere din interiorul oraselor incluse in clasament, arata Capital. . Fiecare bugetar va primi in jurul datei de 1 iulie un tichet electronic de vacanta de valoarea unui salariu minim pe economie pe care il pot folosi oriunde in tara si oricand, pana la sfarsitul anului, a anuntat pentru Profit.ro ministrul Turismului, Mircea Dobre. "Tichetele de vacanta o sa le introducem undeva in jurul datei de 1 iulie 2017. In programul de guvernare am spus ca dam un tichet la valoarea salariului minim pe economie. Bugetul acum poate duce doar un tichet de vacanta de valoarea salariului minim pe economie pentru fiecare bugetar", a spus ministrul, citat de Profit. . Ca in fiecare inceput de an, avem parte de o serie de rapoarte cu privire la evolutia pietei in ultimele 12 luni. Si pentru ca SUV-urile sunt la mare cautare, astazi ne axam pe cele mai vandute 10 SUV-uri din Europa in 2016. Anul trecut, segmentul SUV a crescut cu 21,4% pe Batranul Continent. In alta ordine de idei, in acest moment, 1 din 4 masini vandute in Europa este un SUV. Top 10 SUV-uri in Europa in 2016 Anul trecut, Nissan Qashqai a reusit sa isi pastreze prima pozitie cu 234.430 de exemplare in Europa. Vorbim despre o crestere cu 0,9 procente. Pe locul doi al topului realizat de Jato Dynamics se afla Renault Captur cu 217.105 exemplare comercializate in 2016. SUV-ul francezilor reuseste astfel o crestere de 11,1% fata de 2015, noteaza Auto-Bild . Proiectul de largire la 4 benzi a Centurii Bucuresti Sud, estimat la aproape 1 miliard de lei, ar putea fi deblocat anul acesta. Guvernul propune in proiectul de buget pe 2017 suma de 106 milioane de lei pentru acest obiectiv. Capitala Romaniei se numara printre putinele din Europa fara o sosea de centura moderna. Sectiunea de 32 de kilometri din Centura de Sud a Capitalei, situata intre A1 si A2, ar putea fi in sfarsit modernizata si largita la 4 benzi, dupa "balbaiala tehnocrata" de anul trecut, cand s-a pus inclusiv problema renuntarii definitive la acest proiect, relateaza Economica Proprietarii de hoteluri, pensiuni, restaurante si baruri vor juca in acest an dupa noi reguli in ceea ce priveste modul de impozitare. Insa ceva lipseste din peisaj. Daca in urma cu aproape doi ani scaderea TVA la 9% ii multumea pe toti jucatorii din domeniu, impozitul specific (un fel de impozit forfetar aplicat companiilor din industria turismului), care il inlocuieste pe cel pe profit, nu este tocmai pe placul tuturor proprietarilor de restaurante si unitati de cazare. In vreme ce marii jucatori sunt multumiti pentru ca nu vor mai plati impozit pe profit si vor fi taxati la numarul de locuri sau dupa marimea spatiului (in functie de tipul afacerii), micii antreprenori nu stiu ce viitor vor avea afacerile lor, scrie NewMoney