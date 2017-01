Business report: Autostrada care se scumpeste inainte sa fie construita; Miracol economic la Comisia de Prognoza, dupa vizita lui Mos Craciun: In doar 2 luni, cresterea salariilor reale s-a dublat, iar PIB a sporit cu inca o crestere anuala; Guvernul german introduce o taxa pe autostrazi pentru straini 

Autostrada Sibiu-Pitesti apare in Master Plan cu un cost estimat la 1,67 miliarde de euro. Acesta sare insa de 2 miliarde de euro in noul studiu de fezabilitate, potrivit Asociatiei Pro Infrastructura. Pretul autostrazii asteptate de cel mai mare exportator al tarii, Dacia, a fost subiect de controversa si in urma cu trei ani, cand se vehiculau investitii de peste 3 miliarde de euro necesare pentru construirea ei. "Perla Coroanei" infrastructurii rutiere romanesti, proiect promovat cu prioritate de catre fostul Executiv tehnocrat, autostrada Sibiu - Pitesti ar putea sa coste mult mai mult de 1,67 miliarde de euro, cat se estimase in Master Planul General de Transport (MPGT). "Ultimele estimari din Studiul de Fezabilitate in derulare duc pretul autostrazii Sibiu - Pitesti la 2,2 miliarde de euro, dar este posibil sa fie mai mult, poate chiar 3 miliarde de euro", spune Ionut Ciurea, directorul executiv al Asociatiei Pro Infrastructura (API), scrie Economica. PIB-ul Romaniei ar urma sa creasca intr-un ritm si mai accelerat decat se preconiza anterior in perioada 2017 - 2020, potrivit prognozei de iarna elaborate de Comisia Nationala de Prognoza (CNP). Datele prezentate amintesc de un banc mai vechi cu productia la hectar, in care se cerea oprirea recoltarilor pentru ca deja am intrat in Bulgaria. In materialul de mai jos, vom face o comparatie intre cresterea spectaculoasa, in numai cateva luni a datelor Comisiei Nationale de prognoza : e vorba de cresterile substantiale, unele spectaculoase, dintre prognoza de toamna 2016 si prognoza de iarna (ianuarie 2017). E drept, lucrurile s-au schimbat fundamental dupa vizita lui Mos Craciun, relateaza Curs de Guvernare Cabinetul german a aprobat astazi planurile referitoare la introducerea unei taxe pe autostrazi pentru autoturisme, dupa ce a solutionat o disputa cu Comisia Europeana care s-a aratat ingrijorata ca noua taxa este discriminatorie pentru soferii straini, informeaza Reuters. Conform noilor planuri, Germania va introduce o taxa pe autostrazi pentru autoturismele inmatriculate in strainatate, iar nivelul taxei va varia in functie de criteriile de mediu, astfel ca autoturismele care polueaza mai putin vor plati o taxa mai mica. Nivelul maxim al taxei pentru un vehicul inmatriculat in strainatate va fi de 130 de euro pe an, transmite Agerpres. Vehiculele inregistrate in Germania vor plati si ele aceasta taxa, care va putea fi insa dedusa din taxa anuala pe autovehicul, astfel ca soferii straini vor fi, efectiv, singurii care vor plati noua taxa, anunta EVZ. In unele orase mari din tara, cum sunt Cluj-Napoca sau Brasov, pretul de vanzare al apartamentelor vechi l-a depasit pe cel al locuintelor noi, diferenta ajungand aproape de 100 de euro pe metru patrat. Apartamentele vechi din unele orase din tara sunt la mai mare cautare decat cele noi, astfel ca pretul acestora a crescut semnificativ in ultimul an, depasindu-l pe cel al noilor constructii, arata indicele calculat de portalul specializat Imobiliare.ro. Cea mai mare diferenta de pret intre locuintele noi si cele vechi se intalneste in Cluj-Napoca, de altfel, orasul cu cele mai scumpe apartamente din tara. Pretul mediu al unui apartament vechi in Cluj-Napoca era la sfarsitul lui 2016 de 1.279 de euro/metru patrat, dupa o crestere de peste 11% in ultimul an, potrivit datelor portalului imobiliare.ro. Pe de alta parte, pretul mediu solicitat pentru un apartament nou din Cluj-Napoca a urcat cu 8,3% pe parcursul anului trecut, pana la 1.184 de euro/metru patrat si este cu 95 de euro sub cel al unui apartament vechi, arata Adevarul. . Compania canadiana East West Petroleum a anuntat ca a primit informari de la partenerul NIS, subsidiara a Gazprom, privind inceperea operatiunilor de foraj in perimetrele concesionate in vestul Romaniei. Lucrarile de forare la prima sonda de explorare a titeiului si gazelor naturale in perimetrul EX-7 Periam din Bazinul Panonic, din vestul Romaniei, au inceput pe 21 ianuarie 2017. Sonda va fora la o adancime de 2.500 de metri, iar lucrarile de forare si testare a sondei vor dura intre 50 si 60 de zile, in conformitate cu standardele ecologice, se arata in anuntul companiei, informeaza Economica. Mitsubishi va lansa la Geneva un nou SUV de clasa mica. Acesta va fi pozitionat sub ASX si va lua in vizor inovativul crossover Nissan din acelasi segment, Juke. Vin vremuri grele pentru Nissan Juke. Pe final de cariera, pare ca toti producatorii japonezi vor sa-l concureze. Dupa ce Toyota a lansat C-HR, probabil cu cel mai indraznet design din istoria marcii, iata ca si Mitsubishi pregateste un SUV de clasa mica. Acesta nu are inca un nume oficial, cu toate ca exista voci care mizeaza pe Eclipse, o denumire folosita in trecut de japonezi pentru un coupe sportiv care a fost produs pana in 2011. Noua ne este greu de crezut ca Mitsubishi va folosi aceasta denumire, care ar crea confuzie, mai ales la un interval de timp scurt dupa retragerea unui model din cu totul alta categorie de vehicule, potrivit Auto-Bild . Unele dintre cele mai mari fonduri de pensii din lume, care administreaza active de doua ori si jumatate cat PIB-ul Romaniei, au plasat in ultima perioada sute de milioane de euro in proprietati romanesti, asta in timp ce banii de pensii ai romanilor ajung in titluri de stat si depozite bancare, deoarece investitiile imobiliare sunt interzise la nivel local. Anul trecut, cele mai mari fonduri de pensii din Canada, Africa de Sud, Danemarca si Polonia au facute plasamente imobiliare de sute de milioane de euro in Romania, direct sau prin intermediul investitorilor imobiliari ai caror actionari sunt. Acestia au fost motivati de randamentele de 6-8% ce pot fi obtinute in Romania, indicatori superioari celor de pe pietele mature. Comportamentul acestui tip de investitori, orientat pe termen lung, transmite un sentiment de stabilitate si actioneaza ca un garant pentru noi investitori, noteaza Capital.