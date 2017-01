Business report: Noile norme de securitate la incendiu spulbera producatorii autohtoni de polistiren; Taxa de mediu dispare. Avantaje si dezavantaje pentru piata auto din Romania dupa ce soferii scapa de 8 taxe; Drama reala a finantelor Romaniei: Veniturile bugetului au scazut in 2016 sub pragul de 30% din PIB

Ministerul Dezvoltarii si Ministerul de Interne pregatesc in comun un nou normativ de securitate la incendiu a constructiilor care, potrivit prevederilor, va impinge pur si simplu la faliment producatorii de polistiren. Cum in Romania nu exista producatori de termosisteme alternative, dupa intrarea in vigoare a noii legislatii lucrarile de termoizolatii ar urma sa se execute exclusiv cu materiale de import, altele decat traditionalul sistem bazat pe polistiren. Demn de mentionat este ca polistirenul e unul din putinele materiale de constructii care se fabrica in romania si da catre antreprenori autohtoni, astfel ca piata materialelor termoizolante e impinsa spre dependenta cvasitotala de import. Proiectul de act normativ nu defineste materialele utilizabile cu denumirile lor tehnice si comerciale, ci prin incadrarea in anumite clase de reactie la foc. Spre deosebire de practica la nivel UE, normativul nu utilizeaza si nu impune o clasa de reactie la foc a unui termosistem ca un tot unitar, ci introduce clasificari si norme pentru toate componentele acestuia. Suplimentar, chiar daca exista in acest moment pe piata polistiren ignifug, industria este afectata de faptul ca actul normativ contine recomandari explicite ("Se recomanda utilizarea materialelor si elementelor de constructie clasa A1 sau A2-s1d0"), adresate proiectantilor, verificatorilor si constructorilor, sa utilizeze sisteme alternative, relateaza Cursdeguvernare.ro In 2016, veniturile bugetului general consolidat al Romaniei au fost de doar 29,5% din PIB, o premiera a ultimilor ani-niciodata veniturile nu scazusera sub pragul de 30%. In premiera in ultimii ani, in 2016, veniturile bugetului general consolidat al Romaniei au scazut sub 30% din PIB. Potrivit ultimelor date ale Ministerului de Finante referitoare la executia bugetara, in anul 2015, veniturile colectate la bugetul consolidat au fost de 223,7 miliarde de lei, adica 29,% dintr-un PIB de 758 de miliarde de lei. Este o scadere dramatica fata de anul precedent, ca procent din Produsul Intern Brut (veniturile bugetare au fost de 32,9% din PIB in anul 2015), dar si in termeni nominali: statul a incasat cu 10 miliarde de lei mai putin, la nivelul intregului an. Scaderea incasarilor bugetare s-a accelerat in decembrie fata de primele 11 luni, cand declinul veniturilor era de 1,9%. Cel mai mare declin s-a inregistrat, anul trecut, la incasarile din TVA, care au scazut cu 9,6% fata de 2015, in ciuda cresterii vanzarilor din comert intr-un ritm de doua cifre. Ministerul Finantelor motiveaza evolutia prin reducerea cotei standard de TVA de la 24% la 20%, incepand cu 1 ianuarie, si de la 24% la 9% pentru alimente, de la 1 iunie 2015, anunta Economica.net De la 1 februarie, dispar opt taxe care tin de regimul permiselor de mediu si a inmatricularii autovehiculelor, printre care si controversata taxa de mediu. Mii de romani vor da buzna sa-si inmatriculeze masinile vechi, iar granitele se vor deschide pentru toate harburile din tarile vestice, atrag atentia specialistii. Asta in conditiile in care alte state sunt din ce in ce mai restrictive cu masinile poluante. Peste doar cateva zile, romanii cu mai putina dare de mana, dar cu dorinta de a fi proprietari de masini, vor putea din nou sa inmatriculeze in Romania orice vehicul, oricat de vechi si de poluant. Asta pentru ca, celebra taxa de mediu, care a starnit vii dispute de-a lungul timpului, dispare de la 1 februarie. Odata cu ea vor deveni istorie alte sapte taxe care tin de regimul permiselor auto si a inmatricularii autovehiculelor. De aceea, specialistii estimeaza ca din februarie odata cu scoaterea taxei de mediu, mii de oameni se vor grabi sa-si inmatriculeze masinile la mana a doua si vor fi introduse in tara masini vechi sau foarte vechi, pentru care taxa de mediu costa mult mai mult decat pretul masinilor, relateaza Adevarul . Al doilea proiect de buget de stat pe 2017 acorda in plus, fata de prima varianta, suma totala de circa 23,5 milioane lei pentru finantarea unitatilor de cult si pentru salarizarea personalului clerical. Astfel, alocarea pe anul acesta pentru sprijinirea construirii si intretinerii de biserici a fost majorata cu 50%, de la 20 la 30 milioane lei, iar contributia statului la salariile preotilor, cu 3,76% (13,5 milioane lei), de la 359,19 la 372,69 milioane lei. In acest fel, bugetul destinat finantarii unitatilor de cult este programat sa scada in 2017 cu 75% fata de executia preliminata pe 2016 (120 milioane lei), nu cu 83%, asa cum era cazul in prima varianta de proiect de buget de stat pe anul acesta. Alocarea ar putea creste insa pe parcursul anului, la rectificari. Prin Legea bugetului de stat pe 2016, elaborata de fostul Cabinet tehnocrat Ciolos si adoptata in decembrie 2015, nu era prevazuta niciun fel de finantare pentru sprijinirea unitatilor de cult. Acest lucru a starnit initial o reactie de dezamagire din partea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Romane, scrie Profit.ro Alocarea banilor publici pentru transportul feroviar de calatori este din nou la mana oficialilor Ministerului Transporturilor. Chiar daca am intrat de aproximativ trei saptamani in anul 2017, contractele subsecvente de servicii publice pentru transportul de calatori pe calea ferata nu sunt incheiate. Operatorii feroviari de calatori activeaza in afara unui cadru contractual care sa asigure compensarea pierderilor. Oficialii MT ne-au explicat ca asteapta bugetul pentru a aproba actele aditionale la contractele pentru subventia pe calea ferata. Peste 60 milioane euro, bani de la buget, vor fi atributi de noul ministrul al Transporturilor, Razvan Cuc, operatorilor privati din transportul feroviar de calatori in acest an. Compania CFR Calatori urmeaza sa primeasca subventie in valoare de cel putin 340 milioane de euro in acest an. Pe langa CFR Calatori, operatorii privati Regiotrans, Interregional Calatori, Transferoviar Calatori si SC Softrans incaseaza subventie pentru cursele efectuate pe liniile inchiriate, anunta Capital Mercedes-Benz a prezentat noua generatie Clasa E Coupe in cadrul Salonului Auto de la Detroit. Desi au trecut mai putin de doua luni de atunci, nemtii au si trimis pe linia de asamblare noul coupe. Clasa E Coupe va fi produs in uzina din Bremen, alaturi de Clasa C Coupe si Clasa C Cabrio. Clasa E Coupe este a treia versiune de caroserie produsa in prezent pe baza modelului de clasa mare. In scurt timp, pe linia de asamblare o sa ajunga si versiunile All-Terrain, dar si cabrioletul bazat pe Clasa E, scrie Auto Bild