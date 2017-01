​Business report: O industrie de peste 100 milioane de euro poate fi distrusa prin adoptarea unui nou act normativ privitor la constructii; Misterioasa evolutie a pretului energiei romanesti; Schimbari majore pe piata asigurarilor: jucatori noi, primul RCA de nisa

Avem una dintre cele mai mari rate de spitalizare din UE. Si in 2014, anul pentru care avem cele mai noi informatii disponibile, Romania se afla pe pozitia a patra la nivel european in ceea ce priveste rata de externare a pacientilor internati in spitale, arata un raport Eurostat, facut public recent. Statistica Eurostat este confirmata si de cifrele CNAS: spitalele primesc cei mai multi bani de la Casa de Asigurari de Sanatate, dintre toti furnizorii de servicii medicale. Statele europene cu cele mai mari rate de externare a pacientilor internati in spitale, atat in regim de spitalizare de zi, cat si in spitalizare continua (spitalizare pentru mai mult de o noapte) sunt Irlanda, Austria, Belgia si Romania. Acestea sunt singurele state din UE cu peste 30.000 de pacienti externati la 100.000 de locuitori, arata un raport Eurostat facut public recent, scrie Economica. Sub pretextul unei cerinte considerate fundamentale "ecuritatea la incendiu", Ministerul Dezvoltarii Regionale si Admnistratiei Publice impreuna cu Ministerul de Interne intentioneaza sa introduca un normativ de securitate la incendiu a constructiilor, Indicativ P118/1, care sa fie obligatoriu la proiectarea si realizarea constructiilor noi si la lucrarile de interventie asupra constructiilor existente, indiferent de forma de proprietate, destinatie, categorie si clasa de proprietate sau sursa de proprietate Aceste prevederi vor fi obligatorii pentru toti factorii cu atributii in proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor (proiectanti, verificatori de proiecte, experti tehnici, executanti, responsabili tehnici cu executia, diriginti de santier, proprietari si utilizatori ai constructiilor, autoritati ale administratiei publice, organe de control), anunta Capital. Mazda MX-5 RF, versiunea cu hard-top a celui mai iubit roadster din lume, poate fi comandata si in Romania. Plierea sau extinderea plafonului retractabil are loc in 13 secunde si poate fi actionat si in mers pana la viteze de maximum 10 km/h. Spre deosebire de versiunea cu soft-top, MX-5 RF are un plus in dreptul masei totale de 45 de kilograme. Chiar si asa, modelul japonez pastreaza o masa redusa, de doar 1.090 de kilograme. Noul MX-5 RF poate fi comandat cu jante de 16 sau 17 inchi, inclusiv o varianta din aluminiu semnata de BBS. In plus, varianta cu hard-top este disponibila in nuanta Gri Machine, la care se adauga si ceva insertii din aluminiu. Sub capota lui Mazda MX-5 RF se afla motorul de 1,5 litri de 130 CP sau cel de 2,0 litri si 160 CP. Alaturi de cutia de viteze manuala cu sase trepte, Mazda va oferi si o transmisie automata, tot cu sase rapoarte. Aceasta din urma va putea fi comandata doar pe motorizare de 2,0 litri, relateaza Auto-Bild. Romania a inregistrat in zilele de 15 si 23 ianuarie 2017 cel mai mare pret al energiei din Europa, ajungand la 74,92 de euro pe MWh, respectiv 96,52 de euro pe MWh, potrivit datelor de pe site-ul bursei de energie OPCOM, operatorul pietei de energie electrica si gaze naturale din Romania. "Cineva a exploatat ceea ce s-a intamplat, aceasta criza, si a castigat niste bani din exporturi. A fost o iarna grea o perioada scurta de timp. Probabil ca i-a luat pe cei de la Ministerul Energiei prin surpindere. Eu nici acum nu am aflat de la Ministerul Energiei daca au existat stocuri de carbune, n-au existat stocuri de carbune, situatia gazelor naturale, stocurile de gaze naturale a fost in regula sau nu", a explicat pentru Digi 24 Daniel Popescu, deputat PNL, citat de Curs de Guvernare.



Schimbari majore pe piata asigurarilor, apare primul RCA de nisa iar in piata vor intra noi jucatori. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe baza de abonament prin intermediul caruia sunt furnizate informatii exclusive privind modificarile fiscale si legislative pregatite de autoritati inainte de a fi lansate in dezbatere publica, tranzactii realizate de jucatori importanti, decizii de business, rezultate financiare anuntate in premiera, analize de piata exclusive, informeaza Profit Consiliului fiscal a avertizat asupra unei potentiale supraevaluari a veniturilor bugetare in proiectul de buget al Guvernului pe 2017, la care se adauga o probabila subevaluare a cheltuielilor curente, ceea ce creste puternic riscul inregistrarii unui deficit bugetar mai mare decat cel proiectat, de sub 3% din Produsul Intern Brut (PIB), potrivit unei evaluari prreliminare publicate pe site-ul institutiei. Proiectul bugetului de stat pe anul 2017, publicat vineri de Guvern, prevede un deficit bugetar de 2,99% din produsul intern brut (PIB), o crestere a veniturilor bugetare cu 31 miliarde lei fata de anul trecut, de la 223,7 miliarde lei in 2016 la 254,7 miliarde lei in 2017, si o crestere cu peste 35 miliarde lei a cheltuielilor, de la 242,02 anul trecut, la 278,8 miliarde lei in acest an, scrie Adevarul. Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA Medias a atribuit companiei Gammis SRL un contract in valoare de 2 milioane de lei, fara TVA, pentru achizitia unui numar de 30 de autoturisme de teren pentru transport persoane, potrivit unui anunt de atribuire publicat pe Sistemul Electronic pentru Achizitii Publice (SEAP), transmite Agerpres. Contractul a fost atribuit prin licitatie deschisa, pe criteriul pretului cel mai scazut. Conform anuntului, a fost organizata o licitatie electronica. Valoarea initiala estimata a contractului a fost de 2,066 milioane de lei, fara TVA, iar valoarea finala a ajuns la 2,005 milioane lei, fara TVA, potrivit Economica