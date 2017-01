Business report: Ce modificari fiscale intra in vigoare de la 1 februarie 2017 si pe cine afecteaza; Dispare formularul 088, dar mai nimic nu se schimba la obtinerea codului de TVA; Cei multi si cei alesi: din 120.000 de specialisti IT din Romania, doar 5% sunt talente de top

"De la 1 februarie, codul de TVA se obtine direct, pe baza unei cereri. Formularul era un filtru care evalua intai contribuabilul, si cei care nu ofereau suficiente garantii pentru intentia si capacitatea lor de a desfasura activitati economice taxate cu TVA, nu primeau codul. Acum va trebui sa fie adaptat pentru noua conjunctura, ma refer la procedeul de analiza si control, dupa obtinerea codului. Cel mai probabil, se vor face verificari ulterioare ale contribuabilului. Cei care vor iesi din analiza cu steagul rosu, respectiv risc ridicat de evaziune, vor trebui sa li se aplice interdictiile pe care le avea 088, insa dupa ce obtin codul de TVA.", a explicat intr-un interviu acordat revistei Capital de fostul sef al ANAF, Dragos Doros.Cel putin sapte modificari fiscale in zona antreprenoriala intra in vigoare de la 1 februarie 2017. Desi in linii mari modificarile fiscale au un efect benefic asupra mediului de afaceri, economistii atrag atentia asupra faptului ca pentru angajatii din zona privata si o serie de IMM-uri efectele pot fi negative. Cu siguranta, cea mai spectaculoasa modificare la microintreprinderi este majorarea plafonului veniturilor la suma anuala de 500.000 euro de la 200.000 de euro cat este in prezent, scrie Economica.net ANRE si Consiliul Concurentei au anuntat luni ca au declansat o investigatie referitoare la maximele istorice inregistrate de preturile la energie pe bursa de profil OPCOM. Pretul electricitatii a atins pe 27 ianuarie valoarea de 650 de lei pe MWh, aproape de triplul pretului din aceeasi perioada a anului trecut, dupa ce a inregistrat, in zilele de 15 si 23 ianuarie, cel mai mare pret al energiei din Europa, potrivit datelor OPCOM, operatorul pietei de energie electrica si gaze naturale din Romania. O situatie greu de explicat intr-o tara care isi poate asigura consumul propriu de energie chiar si in cele mai critice conditii, scrie cursdeguvernare.ro Daca outsourcing-ul ia de multe ori fata industriei locale de IT, in spatele ei stau, tacute, companiile de software sau centrele de cercetare si dezvoltare. Sunt latura discreta a industriei, insa acolo se gasesc specialistii sai de top. Cine si cati sunt ei? Calculele le face Cris Radu, seful centrului de cercetare si dezvoltare al Adobe Romania, cel mai mare pe care gigantul american, cu afaceri globale de aproape 6 miliarde de dolari, il are in regiunea EMEA. "Varfurile" sunt greu de gasit, caci, din cei circa 120.000 de specialisti IT, doar jumatate sunt programatori, iar dintre acestia, aproximativ 5% reprezinta talentele de top. Adica, in jur de trei mii de oameni. "Noi lucram cu mai putini oameni, dar cu o calitate mai mare", explica Radu, potrivit NewMoney.ro. "Anularea vizelor pentru cetatenii bulgari care calatoresc in SUA nu poate fi asteptata prea curand", a declarat ambasadorul american la Sofia, Eric Rubin. El a explicat ca procedurile de obtinere a vizelor vor fi simplificate, insa nu se are in vedere eliminarea completa a vizelor. In ceea ce priveste criticile legate de faptul ca fundatia "America pentru Bulgaria" se amesteca in politica interna a tarii, ambasadorul Rubin a precizat ca fundatia finanteaza programe in diverse medii si organizatii civice, potrivit Capital Romania are cel mai prost sistem de s[anatate din Europa - se plaseaza pe ultimul loc in Indexul european al sistemelor medicale (EHCI) 2016, adica pe locul 35 din 35, cu 497 de puncte. Este depasita nu numai de Bulgaria si alte state vecine, ci si de Macedonia si Albania. Romania are probleme severe cu mangamentul intregului sau sistem public, cu o structura arhaica a sistemului din sanatate. In continuare, Romania are scoruri minime la supravietuirea pacientilor cu cancer, anii potentiali de viata pierduti, infectiile cu stafilococ auriu meticilino-rezistent (MRSA) si platile informale din sistem, scrie cursdeguvernare.ro.