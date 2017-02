​Business report: De ce au cerut austriecii de la Porr inca 114 milioane de lei pentru lucrarile la autostrada Sebes-Turda; Mecanismele ascunse ale Megaprogramului de investitii aflat la semnatura unui singur om

Comisia de Adjudecare a Disputelor (CAD) a decis ca firma austriaca PORR sa primeasca inca 34,8 milioane de lei pentru lucrarile la lotul 4 al autostrazii Sebes-Turda. Constructorii solicitasera insa compensatii de peste trei ori mai mari, de respectiv 114 milioane de lei, au spus reprezentantii Companiei de Drumuri. In data de 17 ianuarie 2017 a fost emisa decizia CAD asupra disputelor nr. 1, 2 si 3, inaintate de catre Antreprenorul Asocierea PORR Construct SRL/PORR Bau GmbH Comisiei de Adjudecare a Disputelor, noteaza Economica . Finantarea proiectelor din Programului National de Dezvoltare Locala (celebrul PNDL), urmeaza trasee birocratice pe care se poate pierde urma celor 30 de miliarde de lei - "credite de angajament", care sunt prevazute in proiectul de buget pe 2017 al Ministerului Dezvoltarii Regionale Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE). PNDL este un program generos de investitii, care cuprinde 9.500 de obiective, de la drumuri si retele locale de alimentare cu apa, pana la crese, scrie Curs de Guvernare . Automobile Bavaria a anuntat rezultatele obtinute in 2016. Anul trecut, cea mai mare retea de dealeri BMW din Europa Centrala si de Sud-Est a reusit o cifra de afaceri de 130 de milioane de euro, o crestere cu 39% fata de 2015.Automobile Bavaria a comercializat in 2016 1.769 de automobile BMW noi si 202 vehicule MINI. De asemenea, au mai fost vandute 120 de motociclete si alte 784 de vehicule rulate. "In Romania am crescut mai mult la BMW decat la camioane. Piata s-a stabilizat. Pronosticul meu in 2008 a fost ca isi revine piata in 2014, nu s-a adeverit. Suntem pe un drum bun, arata Auto-Bild Automobile Bavaria Group a inregistrat in 2016 o cifra de afaceri de 130 de milioane de euro, cu 39% mai mult decat in 2015, dupa ce vanzarile de automobile noi marca BMW au crescut cu 33%, cele noi MINI cu 37%, iar vanzarile de automobile rulate au crescut cu 39%, potrivit unui comunicat transmis de reteaua de dealer auto. In total, anul trecut, Automobile Bavaria Group a vandut in Romania 1769 de automobile BMW noi, 202 automobile marca MINI, 120 de motociclete marca BMW Motorrad si 784 de automobile rulate, informeaza NewMoney Valoarea investitiei reprezentand constructia infrastructurii rutiere de acces la cel de-al doilea pod peste Dunare, de la Calafat-Vidin, in cuantum estimat de 181,647 milioane de lei, nu a fost inregistrata in evidenta contabila a Ministerului Transporturilor, releva sinteza Raportului Curtii de Conturi pe anul 2015, citat de Agerpres. De asemenea, institutia afirma ca nu a fost efectuata inventarierea tuturor elementelor patrimoniale, la termenul prevazut de lege, astfel: nu s-au inventariat mijloacele fixe si obiectele de inventar aflate in patrimoniul Ministerului Transporturilor si nu s-au inventariat soldurile conturilor inscrise in balanta de verificare intocmita pentru activitatea autoritatii de implementare a proiectelor ex-ISPA si preluate in balanta centralizata a ministerului in urma desfiintarii Directiei Generale Managementul Fondurilor Externe, potrivit Capital. . Cu toate ca fostul director al CNAIR Catalin Homor promitea ca, de la finele anului trecut, se va putea circula pe patru benzi pe Centura Capitalei, intre DN7 si A1, in cel mai optimist scenariu abia la primavara se va intampla acest lucru. Dupa ce se rezolvase si disputa cu Titan Mar, firma lui Adriean Videanu, care initial refuza sa respecte decizia de expropriere, fostul sef al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) Catalin Homor promitea ca, la 31 decembrie 2016, se va putea circula pe patru benzi pe un tronson de nici zece kilometri din Centura Capitalei, anunta Romania Libera