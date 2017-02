Business report: A fost anulata licitatia Metrorex pentru trenurile de pe Magistrala Drumul Taberei -Pantelimon; Bucurestiul nu are inca o centura, iar acest oras european are patru; Iarna grea a adus cresteri pe bursa

Licitatia de 400 milioane de euro pentru trenurile ce urmau sa circule pe Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, castigata de spaniolii de la CAF si anchetata de DNA, a fost anulata de CNSC. Daca aceasta decizie nu va fi contestata, Metrorex va putea demara o noua procedura pentru cumpararea de trenuri. onsiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) a admis in parte pe 27 ianuarie contestatiile Alstom si Astra Vagoane Calatori si a anulat procedura de atribuire in integralitatea sa. Consiliul a respins insa cererea Astra Arad de sanctionare a spaniolilor de la CAF prin interzicerea acestora sa mai participe la proceduri de achizitii publice pentru o perioada de 5 ani. Impotriva deciziei CNSC pot fi formulate plangeri in termen de 10 zile de la comunicare, informeaza Economica.



Centura Capitalei este intr-o situatie deplorabila si nu va fi gata prea curand, avand in vedere ca de la bugetul de stat a fost alocata o suma prea mica. Peste 200 de milioane de lei ar trebui sa primeasca anul acesta Centura Capitalei de la bugetul de stat. Potrivit companiei de infrastructura s-ar mai putea adauga 106 milioane de lei din fonduri europene. Suma este prea mica pentru a aduce soseaua ocolitoare la nivelul celor din alte metropole europene. Un exemplu de oras cu infrastructura pusa la punct este Madrid. Acest oras are nu una, ci patru centuri care inconjoara capitala Spaniei. Cea mai aglomerata din cele 4 autostrazi tip centura este M30, construita la 5 km distanta de centrul Madridului. Zilnic trec pe aceasta autostrada aproape 400.000 de masini. Constructia a inceput in 1970, jumatate a fost terminata in doar 4 ani, restul pe bucati pana in 1990, relateaza Capital. De la inceputul anului, indicele energetic BET-NG de la BVB a crescut cu 9%. Avansul actiunilor companiilor din sector a fost sustinut de majorarile de preturi de pe segmentul energetic. "Iarna este grea, consumul de hidrocarburi crescut", spune un broker. La Bursa de Valori Bucuresti am consemnat astazi o sedinta neconludenta pe fondul unor volume medii, rulajul din piata de actiuni fiind de 30,41 milioane lei (6,72 milioane euro). Tendinta de apreciere cunoaste o etapa de pauza, desi in pietele europene am avut zi pozitiva. Indicele Euro Stoxx 50, al titlurilor blue-chip de pe continent, s-a apreciat cu 0,87%. Amplitudinea a fost similara pentru indicii CAC40 de la Paris si indicele DAX de la Frankfurt, care au crescut cu 0,96% si, respectiv 1,08%, in timp ce miscarea a fost ceva mai atenuata, +0,12%, pentru indicele FTSE100 de la Londra, noteaza Profit Wood&Company, una dintre cele mai importante firme de investitii pentru pietele emergente din Europa, a realizat tranzactii cu actiuni de peste un miliard de euro in 2016 (4,5 miliarde de lei), respectiv 24% din valoarea totala tranzactionata pe piata de actiuni a Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Wood&Company, unul dintre intermediarii celui mai recent IPO privat de pe piata locala (MedLife), este Super Market Maker pentru actiunie BVB, BRD, Electrica, Fondul Proprietatea, Romgaz, OMV Petrom, Transelectrica, Transgaz si Banca Transilvania. Market Maker-ul este un participant al BVB care se angajeaza sa mentina lichiditatea pietei pentru un instrument financiar, utilizand capitalul propriu. Super Market Maker-ul este un tip special de Market Maker, care isi asuma obligatii in termeni mai buni de cotare (volum minim, perioada de cotare, etc.), in vederea sustinerii lichiditatii actiunii pe care este inregistrat, anunta NewMoney SEAT a publicat seara trecuta primele poze oficiale, dar si detaliile cu privire la noua generatie Ibiza. Modelul preia liniile de design pe care le-am tot vazut in cazul lui Leon, iar sub caroserie se ascunde platforma modulara MQB A0, aceeasi arhitectura care sta la baza modelelor subcompacte din cadrul grupului Volkswagen. Debutul oficial va avea loc in cadrul Salonului Auto de la Geneva, eveniment programat pentru inceputul lunii martie. Cea de-a cincea generatie SEAT Ibiza promite dimensiuni imbunatatite si mai mult spatiu dedicat pasagerilor. Modelul iberic are un ampatament mai mare cu 9,5 centimetri, iar de aceasta valoare vor profita din plin pasagerii din spate. Portbagajul are si el un volum de 355 de litri, cu 63 de litri mai mult fata de generatia anterioara. Pentru fanii versiunilor cu trei usi, SEAT are o veste proasta: Ibiza va miza doar pe varianta cu cinci portiere. Noua generatie a modelului SEAT va fi oferit in patru niveluri de echipare: Reference, Style, FR si Xcellence, scrie Auto-Bild. Un salt fara precedent al pretului energiei electrice pe timpul iernii ii pune pe furnizori intr-o situatie-limita. Doi deja sunt in insolventa. Surse din piata de energie au declarat pentru Romania libera ca pretul la care a ajuns energia electrica a trimis deja doi furnizori in insolventa. Sunt mai multi factori ce au dus la cresterea pretului. Unul e declaratia ministrului Energiei, Toma Petcu, asupra stocurilor limitate de carbune, ce ar fi lasat Romania in frig in patru zile. Acest lucru nu s-a intamplat. Unul din cei doi furnizori aflati in insolventa e Transenergo", a declarat RL Ion Lungu, presedintele Asociatiei Furnizorilor de Energie Electrica (AFEER). In urma cu o saptamana, ZF anunta ca Transenergo, o afacere de 300 milioane euro, a cerut insolventa. Firma e al patrulea trader roman de energie. In spatele Transenergo COM sunt Nelu si Rada Coman, care au adus in Romania branduri ca Valentino sau D&G", arata ZF.Producatorul national de gaze Romgaz sustine ca a respectat si a aplicat corect legislatia in vigoare si a contestat in instanta opt puncte din concluziile raportului Curtii de Conturi pe anul 2015, se arata intr-o precizare a companiei, remisa, miercuri, AGERPRES. 'Referitor la raportul Curtii de Conturi (pe anul 2015 - n. r.), Romgaz considera ca a respectat si aplicat corect prevederile legale in vigoare referitoare la taxe, impozite, redevente si ale contractului colectiv de munca, motiv pentru care a contestat in instanta opt puncte din concluziile raportului, actiunea fiind in desfasurare. Totodata, compania respecta cu strictete legislatia si reglementarile in vigoare si a demonstrat, prin rezultatele obtinute, ca isi desfasoara activitatea bazandu-se pe principii de guvernanta corporativa si afaceri sanatoase, indeplinindu-si obligatiile asumate, atat fata de personalul propriu, cat si fata de actionari', spun reprezentantii Romgaz, citati de Economica