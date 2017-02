Business report: Atentie la costurile de finantare! Scadere puternica si rapida a increderii in titlurile de valoare romanesti; Autostrada Lugoj-Deva: Receptia a inca 15 kilometri ar putea avea loc luni; Examen pentru Guvern: faliment sau privatizare pentru CFR Marfa

Randamentele titlurilor de valoare romanesti au crescut rapid ca urmare a degringoladei politice, a reactiei societatii si a incertitudinilor pe care a fost construit bugetul, din ultima saptamana. Un nivel in urcare al acestor randamente arata o incredere tot mai redusa in perspectivele economice si duce la cresterea costurilor de finantare ale datoriei publice, potrivit datelor disponibile pe site-ul de specialitate Investing.com. Astfel, nivelul randamentelor la obligatiunile de stat cu scadenta la zece ani se apropie acum de 4% pe an, dupa ce in luna octombrie 2016 se situa sub 2,7% pe an iar la inceputul anului era de 3,51% pe an. La titlurile de valoare cu scadenta la trei ani, cresterea pe ultima luna a fost de la 1,648% in 3 ianuarie 2017 la 1,878% ieri, scrie Curs de Guvernare. Ministerul Transporturilor a primit unda verde de la Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC) si de la Inginerul Independent pentru receptia a 15 kilometri din lotul 2 al autostrazii Lugoj-Deva, care ar putea avea loc luni, 6 februarie. Aceasta sectiune urmeaza sa fie deschisa circulatiei dupa finalizarea auditului de siguranta rutiera. Receptia pentru cei 15 kilometri dintre nodurile Dumbrava si Margina ale autostrazii Lugoj-Deva ar putea fi efectuata luni, potrivit reprezentantilor Asociatiei Pro Infrastructura (API), care citeaza doua surse din domeniu, relateaza Economica STAT In 2008 Ministerul Transporturilor se pregatea sa obtina cel putin un miliard de euro din vanzarea CFR Marfa. Astazi, compania e la o semnatura distanta de faliment. Comisia Europeana poate considera ajutor de stat ilegal stergerea datoriilor de 375 milioane de euro, iar in ultimii trei ani compania a acumulat alte pierderi, de peste 120 milioane de euro. Guvernul Sorin Grindeanu, prin Ministerul Transporturilor, incearca sa evite falimentul celui mai mare transportator pe cale ferata din Romania, CFR Marfa prin reducerea pierderilor, plata datoriilor si reluarea privatizarii. Dupa cum preciza Consiliul Concurentei, necontinuarea procesului de privatizare ar obliga compania, prin regulile europene, sa returneze 375 milioane euro statului, reprezentand datorii sterse in vara anului 2013, in plin proces de privatizare. Iar semnalul de alarma a fost tras de presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, potrivit Capital . Lansarea unui succesor pentru Honda S2000 se zvoneste deja de prea mult timp, dar de aceasta data se pare ca exista si ceva consistenta in spatele acestor zvonuri. Revenirea popularului model sportiv ar trebui sa se intample in 2018. Originalul Honda S2000 a fost lansat in 1998, cu prilejul semicentenarului marcii japoneze. Nu este deci o intamplare ca fanii Honda asteapta o revenire a lui S2000 in 2018, la 70 de ani de istorie Honda. Surse competente anunta ca aniversarea Honda va aduce nu numai un succesor pentru S2000, ci si un superbike, RC213V-S. Succesorul lui S2000 ar fi trebuit sa foloseasca motorizarea lui Civic Type R, dar se pate ca planurile s-au schimbat intre timp. Unitatea turbo de 2,0 litri este impresionanta, dar in 2018 ar fi cu siguranta depasita, arata Auto-Bild. Piata de capital romaneasca mai are de indeplinit un singur criteriu din noua pentru a promova de la statutul de piata de frontiera, la cel de piata emergenta, potrivit lui Lucian Anghel, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Bursa sufera de lichiditate scazuta, iar "fara listarea Hidroelectrica ne va fi mai greu", a adaugat presedintele BVB. "Obiectivele de dezvoltare a pietei de capital romanesti sunt obiectivele Romaniei. Upgradarea pietei va mari viteza atingerii obiectivelor. Greselile ne pot da inapoi cu 10 ani", a mai spus presedintele BVB, citat de Curs de Guvernare. . Tensiunile generate de adoptarea netransparenta a unor modificari la Codurile Penal si de Procedura Penala, soldate cu proteste masive in toata tara s-ar putea reflecta si in rating-ul de tara al Romaniei. Tensiunile politice reprezinta mereu un risc la adresa evolutiei economice, iar daca actuala situatie din Romania va duce la inrautatirea perspectivelor de crestere si implicit a finantelor publice, marile agentii ar putea reduce rating-ul suveran al tarii, un indicator de care depinde capacitatea unui stat de a se imprumuta, precum si atractivitatea sa in ochii investitorilor straini, informeaza NewMoney Tehnologia informatiei si comunicatiilor a generat in 2015, potrivit ultimelor date disponibile, 4,2% din cifra de afaceri totala a intreprinderilor cu activitate economica, ofera locuri de munca pentru aproximativ 163.000 de oameni si plateste pentru ei peste 11 miliarde de lei anual. Tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC), care inglobeaza activitatile precum fabricarea componentelor electronice sau a calculatoarelor si a produselor electronice de larg consum, dar si telecomunicatiile, serviciile in tehnologia informatiei, activitati ale portalurilor web, a generat in 2015 o cifra de afaceri totala de 47,7 miliarde de lei, reprezentand aproximativ 6% din PIB-ul Romaniei, arata ultimele date ale Institutului National de Statistica (INS). De asemenea, daca raportam la cifra de afaceri a intreprinderilor cu activitate economica, TIC a generat in 2015 o pondere de 4,2%, noteaza Economica