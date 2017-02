Business report: Companiile vor primi mai multi bani publici ca sa formeze tineri intr-o meserie si ca sa angajeze absolventi de facultate; CNAIR cofirma suspendarea contractului pentru actualizarea documentelor celei mai asteptate autostrazi; Crestere spectaculoasa a industriei germane

Suma pe care angajatorii o vor primi de la stat pentru fiecare persoana pe care o formeaza intr-o meserie va creste de la 300 lei lunar in prezent, la 1.125 lei lunar. Companiile care angajeaza proaspat absolventi de facultate vor primi de la stat 1.350 lei lunar, fata de 750 lei pe luna in prezent, potrivit unui proiect de lege al actualului Guvern. Aceste masuri au fost initial propuse de Guvernul Ciolos care nu a mai adoptat proiectul de Ordonanta. Actualul Guvern renunta insa la propunerea Guvernului precedent privind acordarea unor prime absolventilor programelor de ucenicie, dar si la stimularea financiara a companiilor sa angajeze tinerii pe care i-a format intr-o meserie, informeaza Economica. Economia germana pare sa fi luat un start spectaculos in 2017, dupa cum arata cele mai recente statistici ale anului 2016. Comenzile inregistrate de industria germana a inregistrat cea mai mare crestere lunara din ultimii doi ani si jumatate, in decembrie 2016, potrivit Reuters. Comenzile pentru produse "Made in Germany" au crescut cu 5,2%, potrivit Ministerului Economiei, cea mai mare crestere din iulie 2014 incoace. Germania este principalul partener comercial al Romaniei. Totalul schimburilor comerciale a ajuns la un maxim de peste 23 de miliarde euro in 2015, exporturile romanesti pe piata germana ridicandu-se la circa 11 miliarde euro. "In ciuda incertitudinilor politice, economia germana arata o evolutie mai mult decat robusta (...) si un senzational de puternic trimestru in sectorul industrial", spune un economist de la Sal. Oppenheim, citat de Reuters. Cresterea economica din primul trimestru din 2017 este deja estimata la circa 0,6%, fata de un plus de 0,5% in ultimul trimestru din 2016, potrivit Curs de Guvernare Dupa ce Capital a anuntat ca actualizarea studiului de fezabilitate pentru autostrada Sibiu-Pitesti este suspendata, oficialii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere au precizat ca au suspendat contractul pentru o perioada de trei luni. "Pentru realizarea Studiului de Fezabilitate in parametrii de maxima eficienta, in luna decembrie 2016, compania a decis suspendarea contractului pentru o perioada de 3 luni intrucat in sezonul de iarna nu se pot realiza investigatii de teren, in special studii geotehnice. Avand in vedere ca aceasta autostrada este imperios necesara, compania isi rezerva dreptul si obligatia de a lua toate masurile necesare pentru ca Studiul de Fezabilitate sa fie realizat conform tuturor standardelor tehnico-economice astfel incat realizarea propriu-zisa a proiectului sa fie facuta in termenii stabiliti", au precizat oficialii CNAIR, intr-un comunicat de presa. Potriivit acestora, in cadrul CTE-CNAIR din noiembrie 2016 a fost avizat traseul pentru ultimele sectiuni ale autostrazii Sibiu - Pitesti, arata Capital Romania avea un excedent de 8.574 de detinuti la sfarsitul lunii ianuarie, potrivit datelor Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Luna trecuta se inregistrau 27.599 de detinuti, desi locurile de cazare erau numai 18.985. Supraaglomerarea penitenciarelor a fost motivul oficial invocat de autoritati, in motivarea anexata Ordonantei de Urgenta numarul 13, privind modificarea Codurilor Penale. In acest context, NewMoney va prezinta o situatie a inchisorilor private, un business care a aparut in alte state, ca raspuns la problema numarului tot mai mare de detinuti. SUA, prima tara care a apelat la mediul privat. In ultimele decenii, sectorul privat si-a consolidat rolul de jucator tot mai important in sistemele penitenciare din jurul lumii. Startul a fost dat, in epoca moderna in care statul si-a asumat rolul de a administra acest sistem, de Statele Unite ale Americii. Potrivit celor mai recente date, 8,41% dintre detinutii americani isi achita pedeapsa intr-o unitate privata, anunta NewMoney. n urma cu cateva luni, oficialii Opel au publicat primele imagini si detalii cu noua generatie Insignia Grand Sport. La scurt timp au urmat informatiile despre versiunea cu tractiune integrala a sedanul. Iar astazi, oficialii Opel au prezentat noul Insignia Sports Tourer. Break-ul germanilor va fi expus tot in cadrul Salonului Auto de la Geneva, eveniment care isi va deschide portile la inceputul lunii martie. Din punct de vedere estetic, break-ul copiaza liniile sedanului, singurele modificari fiind operate in partea posterioara. Spre deosebire de vechea generatie, noul Insignia Sports Tourer ofera o suprafata de incarcare mai mare cu 10 centimetri, lucru care se traduce printr-un portbagaj mai incapator cu 100 de litri, ducand totalul la 1.640 de litri atunci cand bancheta din spate este rabatata. In ciuda faptului ca noua generatie a crescut, masa totala scade cu circa 200 de kilograme. Acest artificiu a fost facut prin utilizarea unei platforme realizata din materiale mai usoare, scrie Auto-Bild Numarul persoanelor fizice inregistrate la Biroul de Credit cu restante mai mari de 30 de zile la banci si institutii financiare nebancare a crescut cu 20.496, la 635.844 in decembrie, fata de nivelul din luna noiembrie, se arata in datele Bancii Nationale a Romaniei. In ceea ce priveste valoarea restantelor, acestea se ridicau, in decembrie, la 8 miliarde lei, in scadere cu 6,49% comparativ cu luna anterioara, din care peste 2,95 miliarde lei erau in moneda nationala, 3,44 miliarde lei echivalent in euro, 1,56 miliarde lei echivalent in alte valute si 48,4 milioane lei echivalent in dolari. In functie de categoria de intarziere, restantele mai mari de 90 de zile reprezentau peste 4,41 miliarde lei. De asemenea, statistica BNR releva faptul ca existau restante de 55 milioane lei cu o intarziere de 61 - 90 de zile, respectiv de 43,9 milioane lei, intre 31- 60 de zile, relateaza Economica Convorbirile telefonice sau SMS-urile in spatiul Uniunii Europene vor fi gratuite de anul viitor, mai putine pentru cetatenii britanici. Britanicii vor continua sa plateasca tarife de roaming atunci cand vor calatori in Uniunea Europeana, dupa Brexit, desi in UE aceste tarife vor fi eliminate din luna iunie 2017. Cetatenii europeni care vor folosi serviciul roaming nu vor plati nimic pentru 30 de zile consecutive, iar pe parcursul unui an intreg, perioada de convorbiri fara taxa va fi de 90 de zile. Daca firmele de telefonie suspecteaza ca un client abuzeaza de roaming, acesta poate fi taxat cu 4 centi pe minut, 1 cent pe SMS sau 0,85 de centi pe megabite, informeaza Capital