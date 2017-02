Business report: Cat de dependenta este economia Romaniei de multinationale, acuzate ca au instigat la protest; Cinci presedinti pentru sefia CEC Bank. Pe lista scurta pentru boardul bancii de stat sunt 45 de persoane; Mostenitoarea celei mai bogate familii israeliene vaneaza proprietati in Braila

Dezvoltatorul imobiliar Melisron, controlat de Liora Ofer - descendenta celei mai bogate familii israeliene cu radacini romanesti, testeaza posibilitatea preluarii unor centre comerciale in orasul Braila, au declarat pentru revista Capital surse din piata imobiliara. Compania, care si-a aratat anul trecut interesul si pentru achizitia AFI Europe de la miliardarul Lev Leviev, este in proces de "due diligence" pentru mai multe proprietati din Braila, asistata de Reff & Asociatii, casa de avocatura afiliata Deloitte. Sursele Capital spun ca la inceputul lunii viitoare, sefii Melisron ar urma sa viziteze Romania pentru a lua o decizie.Pe 6 februarie s-a inchis lista scurta a candidatilor pentru cele noua posturi de conducere din Consiliul de Administratie al CEC Bank, potrivit unor surse guvernamentale. Lista celor 45 de candidati, cate 5 pentru fiecare post din CA, conform contractului, a fost trimisa Ministerului de Finante pentru selectia finala. Teoretic, in 15 zile de la data inaintarii dosarelor catre Ministerul Finantelor, institutia ar trebui sa incheie procesul de evaluare a candidatilor. Salariile vor fi cuprinse intre aproximativ 2.000 si 6.000 de euro pe luna, potrivit Economica.net Numarul de notificari de dare in plata a ajuns la 6.400 la sfarsitul anului trecut, valoarea creditelor notificate ridicandu-se la 1,8-1,9 miliarde de lei, insa cifrele sunt cu mult sub nivelul maxim posibil estimat de oficialii Bancii Nationale a Romaniei inainte de intrarea in vigoare a Legii darii in plata. Dintre cei aproximativ 300.000 de debitori eligibili pentru darea in plata, doar 6.400 au ales sa notifice bancile comerciale ca renunta la imobilul ipotecat pentru a scapa de toate obligatiile de plata, scrie Adevarul. Companiile investitie straina directa au avut in 2015 o cifra de afaceri cumulata de 143,8 miliarde de euro, in crestere cu 1,6% fata de anul anterior, reiese din cele mai recente date ale Bancii Nationale a Romanie. Cumulate, afacerile companiilor ce au cel putin un actionar strain au reprezentat aproape 90% din PIB. Numarul mediu al angajatilor din aceste companii se ridica la 1,2 milioane de persoane, cu 3,7% mai mult decat in 2014. Mai exact, peste un sfert dintre angajatii din Romania lurau intr-o companie investitie straina direct, potrivit calculelor NewMoney, pe baza datelor Ministerului Muncii si Justitiei Sociale. Printre cei mai mari angajatori privati se numara Kaufland, OMV Petrom, Dacia si Profi, scrie NewMoney.ro Deficitul ar putea atinge 3,3% din PIB - EIU. Romania ar putea inregistra in 2017 o incetinire a cresterii economice la 3,6%, de la estimarea de 5% in 2016, si un deficit de 3,3% pe metodologie ESA, a declarat, pentru AGERPRES, Maximilien Lambertson, analist la The Economist Intelligence Unit. Acesta sustine ca nu se asteapta ca decizia recenta de modificare a legislatiei penale sa aiba un impact semnificativ asupra economiei, chiar daca legitimitatea Guvernului a primit o 'lovitura serioasa', potrivit Economica.net