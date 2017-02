Business report: Compania de Drumuri a castigat litigiul cu un constructor grec care ii cerea despagubiri de 4,6 milioane de euro; Directiva UE pentru comisioane zero la conturile bancare se transforma; Bugetul pe 2017: Bizareriile de pe partea de venituri

Romania a castigat la Curtea Internationala de Arbitraj de la Paris litigiul cu o companie de constructii din Grecia, care pretindea 4,6 milioane de euro de la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. CNAIR a primit pe 19 ianuarie Hotararea arbitrala finala in cadrul unui arbitraj international cu un Antreprenor strain, prin care s-a dat castig de cauza companiei, au spus pentru Economica reprezentantii acesteia. "In fapt au fost respinse in totalitate pretentiile constructorului in valoare de 4.625.646,96 euro cu dobanzile aferente. Prin urmare arbitrajul a fost castigat in totalitate de compania noastra cu sprijinul unei case de avocatura", au precizat reprezentantii CNAIR. Acestia au mai spus ca, in conformitate cu legislatia actuala si cu prevederile contractuale, CNAIR nu poate face publica denumirea Antreprenorilor cu care s-a judecat.Investitorul imobiliar institutional AEW Europe, detinut de Natixis si La Banque Postale, va iesi anul acesta de pe piata imobiliara romaneasca prin vanzarea mallului Promenada din Tirgu Mures si a cladirii de birouri America House din centrul Bucurestiului, potrivit unor surse din piata imobiliara. Investitiile din Romania au fost realizate prin intermediul fondului PBW II, lansat de AEW Europe in 2006. Fondul a ajuns la maturitate si trebuie sa restituie banii investitorilor, spun sursele Capital . Procesul de vanzare este mai avansat in cazul mallului Promenada, pe cand in cazul America House de abia s-a stabilit brokerul care se ocupa exclusiv de vanzare. Centrul comercial din Tirgu Mures a fost cumparat in 2007 de la BelRom intr-o tranzactie evaluata la 90 mil. euro. In acelasi an, AEW Europe a cumparat si America House de la Globe Trade Centre (GTC) la un pret de 120,3 mil. euro si un randament investitional de sub 6%, ramas pana astazi un record. Totusi, la sfarsitul lunii septembrie din 2015, cele doua active erau evaluate la 136 mil. euro.Marea intreprindere a executiei bugetului de stat pe 2017 a fost lansata la apa cu prezumtia din start a unei scaderi de jumatate de procent a veniturilor curente, dupa cum se poate constata din cifrele prezentate pe site-ul Ministerului Finantelor. Cam toata cresterea de circa 15% fata de anul anterior ar urma sa vina din bani primiti de la UE. Am selectat mai jos cateva dintre cele mai importante surse de venituri, pentru va putea forma o idee asupra a ceea ce se intampla cu banii publici, mai exact cam de unde vin ei. Se observa cum majorarea salariilor ar urma sa aduca un spor de 4 miliarde de lei la buget. Cresterea este una spectaculoasa, de o cincime in valoare absoluta, chiar mai mare decat cea de o sesime a salariului minim pe economie de la 1.250 lei la 1.450 lei. salariu minim pe care il vom regasi oficial cam la jumatate din contractele de munca incheiate la nivel national, potrivit Curs de Guvernare . Unele intrebari sunt vechi de cand e lumea asta. De ce suntem aici?, de exemplu. Ce inseamna obiectivitate? Ce vinde, de fapt, publicitatea? Si doar pentru ca sunt vechi si mii de oameni din ere diferite au incercat sa raspunda la ele, si s-au scris manuale in explicarea lor, asta nu inseamna ca si-au gasit raspunsurile. Sau ca oamenii nu continua sa le dezbata aprig. Uneori, e nevoie doar de o scanteie pentru a le readuce in atentia generala. De data aceasta, scanteia au constituit-o romanii iesiti in strada pentru a protesta fata de masurile Guvernului. Va spunem drept ca inainte sa inceapa toata nebunia, ne gandeam la o tema despre responsabilitatea pe care o au brandurile, in timp ce se promoveaza, informeaza iqads.ro Putini investitori si mai putine companii si mult prea putine exemple de succes. Cam asa arata piata AeRO la doi ani de la infiintare. Bittnet Systems, cel mai mare furnizor local de servicii de training IT&C, cu afaceri de peste 2,2 milioane de euro in 2015, s-a listat pe AeRO in primavara lui 2015. De atunci a reusit sa stranga finantari de peste un milion de euro - 150.000 de euro la listare si 920.000 de euro printr-o emisiune de obligatiuni. Cristian Logofatu, unul dintre fondatorii Bittnet, crede ca AeRO este o oportunitate ce ar trebui luata serios in calcul de companiile care nu au acces la piata principala. "Dincolo de accesul la capital, societatile trebuie sa indeplineasca, odata cu listarea, conditii de transparenta si guvernanta corporativa, sa gaseasca modalitati de dezvoltare pe termen lung, luand in calcul opiniile tuturor actionarilor, lucruri care nu pot decat sa creasca sansele de dezvoltare ale afacerii", spune Logofatu, care a pus pe picioare compania in 2007, alaturi de fratele sau Mihai, relateaza NewMoney Skoda a anuntat demararea productiei de serie pentru Skoda Octavia facelift, la uzina Skoda din Mlada Boleslav, Cehia. Noul model aduce, pe langa designul actualizat, numeroase solutii moderne de asistenta, conectivitate si infotainment. Printre noutatile aduse de faceliftul celui mai popular model de import in Romania amintim farurile redesenate, cu tehnologie LED, sistemul de infotainment Skoda Connect mobile cu servicii online, care permite accesul remote la masina prin intermediul unei aplicatii de mobil, precum si noi sisteme de asistenta in domeniul sigurantei rutiere. Skoda Octavia este cel mai bine vandut model Skoda. Istoria moderna incepe in 1996, de atunci si pana acum fiind produse peste 5 milioane de unitati. Pe langa uzina din Cehia, Skoda Octavia mai este produsa in China, India, Rusia, Ucraina si Kazahstan. De asemenea, noua Octavia urmeaza sa fie produsa in curand si in Algeria, anunta Auto-Bild Celebrul proiect de ordonanta de guvern care transpune in legislatia romaneasca Directiva 92/2014 referitoare la gratuitatea comisionarii conturilor de plati, lansat anul trecut in dezbatere publica de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a intrat pe ultima suta de metri. "Proiectul a primit avizul BNR, al Ministerului Economiei si este pe circuit, in curs de aprobare, pana sa ajunga pe masa Guvernului", ne-a declarat Paul Anghel, director general ANPC. In noua varianta (dupa negocierile dintre reprezentantii Autoritatii si cei ai bancherilor), clientii existenti si potentiali ai bancilor vor fi impartiti in doua grupe mari. Astfel, "prima grupa va fi impartita intre clienti vulnerabili si clienti nevulnerabili la care se vor mai adauga clientii bancarizati care au posibilitatea sa opteze pentru deschiderea unui cont de baza cu comisioane zero in anumite conditii", subliniaza Anghel, citat de Economica