Business report: Guvernul schimba, la doar 3 luni de la ultima modificare, modul de avizare a pretului la medicamente. Industria reclama ca 48% din piata e data peste cap; Titeiul caspic va inunda Marea Neagra.Ce castiga Romania; Cum poti sa-ti primesti banii inapoi din taxa auto eliminata la 1 februarie

Eliminarea controversatului timbru de mediu la inmatricularea autoturismelor a dus automat si la sistarea procedurii de restituire a taxei, deoarece ambele erau prevazute in acelasi act normativ care a fost abrogat. Mii de soferi au depus cereri de restituire inainte ca timbrul de mediu sa fie eliminat. Specialistii in drept spun ca acestia isi vor primi banii in continuare pentru ca legea civila nu opereaza retroactiv. De la 1 februarie, au disparut opt taxe care tin de regimul permiselor de mediu si a inmatricularii autovehiculelor, printre care si controversata taxa de mediu pentru inmatricularea autoturismelor. Numai ca, odata cu eliminarea timbrului de mediu a fost sistata si procedura de restituire a taxei. Asta pentru ca ambele erau prevazute in acelasi act normativ care a fost abrogat. Prin urmare, cei care nu au depus pana la 1 februrie cereri de restituire a taxei nu mai pot cere returnarea banilor. In schimb, cei care au facut-o pot sta linistiti. Acestia isi vor primi in continuare banii la care au dreptul deorece legea civila nu retroactiveaza, scrie Adevarul Caspian Pipeline Consortium (CPC), operatorul conductei care transporta titei din zona caspica la Marea Neagra, a anuntat ca, pana la finalul acestui an, va creste capacitatea oleoductului. Aceasta se va dubla, si va ajunge la 67 de milioane de tone pe an.CPC a anuntat ca, pana la finalul lui 2017, intentioneaza sa finalizeze procesul de extindere a conductei caspice, in special ca urmare a solicitarilor de transporta mai mult petrol din Kazahstan in zona Marii Negre. Potrivit anuntului, in acest an va fi finalizata constructia a mai multor unitati de pompare a titeiului, in Rusia si Kazahstan. CPC va aloca, in acest an, 150 de milioane de dolari pentru a extinde capacitatea de transport a condictei caspice. Conducta, cu o lungime de 1.510 km, leaga zacamintele de titei din vestul Kazakhstanului si portul rus Novorossiysk, din estul Marii Negre. Momentan, ea are o capacitate de tranzit de 28 de milioane de tone, iar, dupa finalizarea procesului de extindere, va ajunge la 67 de milioane de tone. Scopul extinderii este cresterea livrarilor de titei din zona caspica, mai ales kazah, in zona Marii Negre, anunta Economica.net inisterul Sanatatii a scos in dezbatere publica un proiect de HG care urmareste schimbarea metodologiei de calcul si procedura de avizare/aprobare a preturilor maximale ale medicamentelor. Actul normativ readuce in discutie, pe de-o parte, chestiunea predictibilitatii in afaceri: el apare la mai putin de 3 luni de la modificari similare aprobate de fostul guvern, in baza caruia industria si-a facut socotelile pe aul 2017. Pe de alta parte, in forma sa prezenta, impactul reducerilor de pret, potrivit calculelor industriei, va face ca aproape 40% dintre farmacii sa lucreze cu profit zero si 28% dintre acestea sa fie puse in pericol de intrare in incapacitate de plata.Proiectul Ministerului Sanatatii pastreaza, dupa cum afirma in Nota de fundamentare, ￯cele mai multe dintre aspectele reglementate prin Hotararea 800/2016 din 26 octombrie 2016 (modificata ulterior in noiembrie 2016), dar schimba anumite puncte esentiale, informeaza Cursdeguvernare.ro Romania nu mai poate cere ajutor de avarie de la statele vecine in caz de criza in alimentarea cu energie electrica. Motivul este schimbarea legislatiei primare in energie, transpusa ulterior in normele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) si urmata apoi de modificarea in acest sens a licentei de functionare a operatorului de transport si sistem (OTS) Transelectrica, care a obligat compania sa denunte unilateral acordurile semnate in acest scop cu omologii din Bulgaria, Serbia si Ucraina. Disparitia acestei "plase de siguranta" este unul din argumentele cu care Guvernul Grindeanu isi justifica adoptarea, pe 12 ianuarie, a unei Hotarari cu masuri posibile de siguranta in caz de criza in aprovizionarea cu energie electrica si de punere in pericol a integritatii sistemului energetic national, in perioada 16 ianuarie - 15 februarie 2017. Masurile posibile sunt trecerea mai multor centrale de la productia pe gaze la cea pe pacura, pentru cresterea rezervelor tehnologice si economisirea de gaze, reducerea sau anularea capacitatii disponibile de interconexiune pentru exporturi de energie, reducerea sau anularea schimburilor notificate de energie pe directia export si, in ultima instanta, limitarea in transe a consumului de energie electrica al clientilor finali industriali din Romania. HG-ul a fost adoptat la solicitarea Transelectrica, care a notificat Ministerul Energiei, Ministerul Economiei si ANRE "cu privire la iminenta aparitiei unei situatii de criza in functionarea sistemului energetic national", relateaza profit.ro Investitorul imobiliar institutional AEW Europe, detinut de Natixis si La Banque Postale, va iesi anul acesta de pe piata imobiliara romaneasca prin vanzarea mallului Promenada din Tirgu Mures si a cladirii de birouri America House din centrul Bucurestiului, potrivit unor surse din piata imobiliara. Investitiile din Romania au fost realizate prin intermediul fondului PBW II, lansat de AEW Europe in 2006. Fondul a ajuns la maturitate si trebuie sa restituie banii investitorilor, spun sursele Capital . Procesul de vanzare este mai avansat in cazul mallului Promenada, pe cand in cazul America House de abia s-a stabilit brokerul care se ocupa exclusiv de vanzare. Centrul comercial din Tirgu Mures a fost cumparat in 2007 de la BelRom intr-o tranzactie evaluata la 90 mil. euro. In acelasi an, AEW Europe a cumparat si America House de la Globe Trade Centre (GTC) la un pret de 120,3 mil. euro si un randament investitional de sub 6%, ramas pana astazi un record. Totusi, la sfarsitul lunii septembrie din 2015, cele doua active erau evaluate la 136 mil. euro.Prima Masina, programul de stimulare a cumpararii de masini noi destinat in principal tinerilor, primeste 50 de milioane de lei anul acesta ca plafon pentru garantarea creditelor. In anii trecuti, acest program nu s-a bucurat deloc de popularitate, numai 75 de persoane apeland la aceasta forma de stimulare in 2016. Guvernul a aprobat ieri normele de aplicare pentru programul Prima Masina, si, odata cu acestea, si plafonul maxim pentru 2017, de 50 de milioane de lei. Acesti bani, in absenta timbrului de mediu, vor fi alocati din diferenta neutilizata din plafonul alocat pentru 2016, anunta Auto Bild