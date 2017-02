Business report: 59 de intersectii din Capitala ar putea fi conectate anul acesta la sistemul inteligent de semafoare; Asociatii ale pacientilor: Ieftinirea cu 35% a medicamentelor va limita accesul la tratament, deoarece multe dintre ele vor fi retrase; Productia de carbune a scazut anul trecut cu 10,1%

Administratia Strazilor are in plan, pentru 2017, introducerea in sistemul centralizat de management al traficului a unui numar de 59 de intersectii de pe 5 artere importante, a spus pentru Economica Alin Vieru, directorul general adjunct al Administratiei Strazilor Bucuresti. In prezent sunt 192 de intersectii in Sistemul de Management al Traficului din Bucuresti (BTMS), dintre care 24 de intersectii fara comuncatii din cauza unor defectiuni aflate in curs de remediere. "Pentru 2017, Administratia Strazilor are in plan introducerea in sistem centralizat a unui numar de 59 de intersectii de pe 5 artere importante: Colentina, Camil Ressu cu Theodor Pallady, 13 Septembrie cu Prelungirea Ghencea, Calea Grivitei cu Bucurestii Noi si Soseaua Giurgiului", a declarat Alin Vieru. Chiar daca anul acesta vor fi introduse in sistemul centralizat inca 59 de intersectii, Capitala va continua sa aiba aproape jumatate din intersectiile semaforizate neconectate la BTMS.Ieftinirea cu 35% a medicamentelor care si-au pierdut patentul ar putea duce la disparitia de pe piata a unor tratamente importante, atrag atentia asociatiile de pacienti si producatorii de medicamente. Guvernul a pus in dezbatere o noua forma a noii metodologii de calcul al preturilor la medicamente, potrivit careia medicamentele care si-au pierdut patentul trebuie sa se ieftinesca imediat cu 35%, nu in trei trepte, cum a propus anul trecut fostul ministru al Sanatatii Vlad Vociulescu. Masura a facut parte din programul de guvernare PSD si, anul trecut, a existat chiar o petitie online initiata de social-democrati si semnata de peste 20.000 de persoane. Pacientii cu boli cronice si grave atrag insa atentia ca decizia va duce la restrangerea accesului la tratament in cazul mai multor boli, inclusiv cancer, deoarece firmele vor retrage de pe piata produsele care au iesit din perioada de patent si nu mai sunt profitabile, scrie Curs de Guvernare Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, anul trecut, 4,217 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 10,1% (475.700 tep) mai mica fata de cea din 2015, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). In perioada mentionata, Romania a importat 521.200 tep carbune net, cu 33.200 tep (6%) mai putin comparativ cu cantitatea importata anul trecut. Conform proiectului Strategiei Energetice, publicat pe site-ul ministerului de resort, Romania dispune de rezerve totale de 12,6 miliarde tone lignit, concentrate geografic in Bazinul Minier Oltenia. Zacamintele in exploatare totalizeaza 986 milioane tone. Rezervele de huila, concentrate in bazinul carbonifer al Vaii Jiului, totalizeaza 2,2 miliarde tone, din care 592 milioane tone se afla in perimetre exploatate, noteaza Capital Datele economice fundamentele urmarite de analistii marilor grupuri financiare internationale sunt, inca, pana intr-atat de favorabile Romaniei, incat aceasta a fost denumita "tigrul Europei de Est" intr-o analiza a bancii germane de investitii Berenberg. Analiza a fost prezentata de Carsten Hesee, strategul Berenberg, specializat in pietele de capital ale economiilor emergente din Europa, la o conferinta organizata de Bursa de Valori Bucuresti (BVB), cu concursul BNR. Intre timp, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a sesizat mai multe riscuri, in Raportul asupra inflatiei, publicat joia trecuta: daca nu sunt bine controlate, riscurile ar putea conduce chiar pana la reducerea rating-urilor favorabile, de care beneficiaza Romania in prezent, iar increderea in atractivitatea Romaniei va fi greu de recastigat, odata ce va fi pierduta, anunta Curs de Guvernare. Dodge a anuntat ca va inceta productia faimosului model supersport VIper, ultimul exemplar fiind programat sa iasa pe portile uzinei pe 31 august 2017. Seful de design Ralph Gilles al grupului Fiat Chrysler a facut anuntul oficial in cadrul Salonului Auto de la Chicago, completand si ca toate masinile care vor mai fi produse sunt deja vandute. Paradoxal, in luna octombrie a anului trecut, Dodge s-a vazut obligat sa intrerupa ofertarea acestui model din cauza cererii excesive. Performanta masinii si tehnologia complexa de care dispune face procesul de productie laborios, astfel incat FCA nu poate creste productia peste nivelul curent, informeaza Auto-Bild. Cheltuielile au fost prevazute in bugetul de stat 2017 cu o crestere de aproape trei ori mai mare fata de avansul economic avut in vedere la intocmirea bugetului (14,9% cert prin lege, fata de o prognoza de 5,2% discutabila), ceea ce nu poate fi de bun augur pentru sansele de transpunere in practica a prevederilor bugetului de stat. Cateva repere de luat aminte: Ramane destul de neclar cum se va putea asigura plata salariilor din bugetul de stat pana la finalul anului 2017 din moment ce sumele alocate sunt cu doar 0,8% mai mari fata de anul precedent iar salariile au fost deja majorate pe parcursului lui 2016 si la inceputul lui 2017 pentru largi categorii de personal, nemaivorbind de cresterea cu 16% a salariului minim pe economie, potrivit Curs de Guvernare. Jucatorii din piata asigurarilor au cerut Legislativului majorarea cheltuielilor administrative si de vanzare ale politelor de asigurare, incluse in tariful de prima, de la 25% din tariful rezultat, cat stipuleaza in prezent proiectul de lege RCA, la 35% din tariful de baza. Proiectul de lege ar trebui sa intre in vigoare inainte de 19 mai, data la care expira perioada de inghetare a tarifelor RCA, in vigoare acum. Periplul legislativ RCA a reinceput. In saptamanile urmatoare, atat proiectul legii RCA, cat si ordonanta de urgenta in baza careia functioneaza acum tarifele plafonate pe piata asigurarilor auto obligatorii vor reintra in analiza comisiilor de specialitate ale Parlamentului, relateaza Economica.